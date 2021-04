Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Súlyos fennakadásokat okozott az európai–ázsiai kereskedelemben a vízi úton megfeneklett óriáshajó. Ez kihat a járvány által amúgy is sújtott globális ellátási láncokra is. ","shortLead":"Súlyos fennakadásokat okozott az európai–ázsiai kereskedelemben a vízi úton megfeneklett óriáshajó. Ez kihat a járvány...","id":"20210331_Szuez_Ever_Given","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6d5e3a-682e-4dab-ad42-9b781d24b9ca","keywords":null,"link":"/360/20210331_Szuez_Ever_Given","timestamp":"2021. március. 31. 15:00","title":"A bolti árakon is látszik majd, hogy napokra bedugult a Szuezi-csatorna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db23af3-6f73-4816-9076-443a2e371b85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A férfi rosszul lett, ezért hívtak mentőt hozzá, erre rájuk támadt. Később arcon köpte a kiérkező rendőröket is.

","shortLead":" A férfi rosszul lett, ezért hívtak mentőt hozzá, erre rájuk támadt. Később arcon köpte a kiérkező rendőröket is.

","id":"20210331_Vademeles_alkohol_drog_mento","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6db23af3-6f73-4816-9076-443a2e371b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff04aa30-7302-4171-b394-8de984e69074","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_Vademeles_alkohol_drog_mento","timestamp":"2021. március. 31. 10:35","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki betépve támadt a mentősökre a XVI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50eb632c-6d5d-410e-b184-aa52d0fe5ceb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Sok ezren mentek el a rendezvényre, amit egy percig sem gondolt komolyan annak szervezője. Aztán megérkeztek a rohamrendőrök is.","shortLead":"Sok ezren mentek el a rendezvényre, amit egy percig sem gondolt komolyan annak szervezője. Aztán megérkeztek...","id":"20210401_brusszel_illegalis_parti_vizagyus_oszlatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50eb632c-6d5d-410e-b184-aa52d0fe5ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640e2d19-3c82-46bf-846c-f6ff9a21aa40","keywords":null,"link":"/vilag/20210401_brusszel_illegalis_parti_vizagyus_oszlatas","timestamp":"2021. április. 01. 21:12","title":"Áprilisi tréfának indult, véres tömegoszlatással ért véget egy illegális buli Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a994c0e6-701e-4df4-b64e-f4d320146e1c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Óránként tízezer forintnyira vagyunk Nyugattól.","shortLead":"Óránként tízezer forintnyira vagyunk Nyugattól.","id":"20210401_eu_berkoltsegek_magyarorszagon_alacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a994c0e6-701e-4df4-b64e-f4d320146e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07a226e-bf3d-421c-b343-41939a19adf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_eu_berkoltsegek_magyarorszagon_alacsony","timestamp":"2021. április. 01. 17:56","title":"A magyar bérköltség a harmadik legalacsonyabb az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai járványügy legfrissebb, márciusi jelentése megerősíti, amit már sokszor hallhattunk: azt, hogy egyetlen vakcina is képes csökkenteni a súlyos megbetegedés kockázatát.","shortLead":"Az amerikai járványügy legfrissebb, márciusi jelentése megerősíti, amit már sokszor hallhattunk: azt, hogy egyetlen...","id":"20210331_oltas_vakcina_megbetegedes_tunetek_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5fefb2-f0c5-424a-8d89-6a6cc473c7ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_oltas_vakcina_megbetegedes_tunetek_koronavirus","timestamp":"2021. március. 31. 12:07","title":"Az eddigi eredmények alapján a vakcinák valóban működnek, és megvédik a szervezetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f768cbbe-3a88-4b50-a347-fa583561db95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adam Kiciński, a fejlesztő cég vezetője korábban arról beszélt, hogy egy különálló nagy játék lesz a Cyberpunk 2077 multiplayer. A helyzet viszont változott.","shortLead":"Adam Kiciński, a fejlesztő cég vezetője korábban arról beszélt, hogy egy különálló nagy játék lesz a Cyberpunk 2077...","id":"20210401_cd_project_red_cyberpunk_2077_multiplayer_tobbjatekos_mod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f768cbbe-3a88-4b50-a347-fa583561db95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d913d3f-8eb3-4e09-8de4-50432f8ee314","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_cd_project_red_cyberpunk_2077_multiplayer_tobbjatekos_mod","timestamp":"2021. április. 01. 17:03","title":"Mégsem lesz külön játék a többjátékos módú Cyberpunk 2077","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78134d8-62d9-4558-9334-a1170b0603c9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A gazdaság újraindítását a demográfiai következményekre figyelemmel kellene megtervezni, ám erre nem mutatkozik hajlandóság – mondta a HVG-nek adott interjúban Benda József demográfus, a Gyermek- és Családbarát Magyarországért Alkotó Műhely vezetője.","shortLead":"A gazdaság újraindítását a demográfiai következményekre figyelemmel kellene megtervezni, ám erre nem mutatkozik...","id":"20210331_benda_jozsef_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d78134d8-62d9-4558-9334-a1170b0603c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c300c679-c3b5-4602-a034-bb9c2d848732","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_benda_jozsef_interju","timestamp":"2021. március. 31. 16:49","title":"Benda József: Vezessék be a \"hivatásos szülők\" életpályamodellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi megöléssel fenyegette a nőt, és azt mondta, hogy \"kirugdossa belőle a gyereket\".","shortLead":"A férfi megöléssel fenyegette a nőt, és azt mondta, hogy \"kirugdossa belőle a gyereket\".","id":"20210401_Zaklatas_buntetett_eloelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"785ab650-8356-4b17-83f6-0eee13392e35","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_Zaklatas_buntetett_eloelet","timestamp":"2021. április. 01. 11:38","title":"Több mint ezerszer zaklatta telefonon volt élettársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]