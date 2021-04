Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35b4b4ad-15de-42b2-87a3-3a3657679c10","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hazafelé a munkából egy kör a Ringen? ","shortLead":"Hazafelé a munkából egy kör a Ringen? ","id":"20210329_Az_egyik_legerdekesebb_amikor_nagyon_nem_oda_valo_autok_mennek_a_Nurburgringen__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35b4b4ad-15de-42b2-87a3-3a3657679c10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab90708-da76-4a3c-b2c6-ed2a6f416041","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_Az_egyik_legerdekesebb_amikor_nagyon_nem_oda_valo_autok_mennek_a_Nurburgringen__video","timestamp":"2021. április. 02. 04:53","title":"Az egyik legérdekesebb, amikor nagyon nem oda való autók mennek a Nürburgringen - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1c7edba-2877-463c-833b-ac4d8e58c112","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Szigorú szabályok vonatkoznak a postai kézbesítőkre is.","shortLead":"Szigorú szabályok vonatkoznak a postai kézbesítőkre is.","id":"20210401_maszk_futar_korlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1c7edba-2877-463c-833b-ac4d8e58c112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d485b2-097b-41fe-aefc-9b9cbe4fc947","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_maszk_futar_korlatozas","timestamp":"2021. április. 01. 14:30","title":"Az állásával játszik a futár, akin nincs maszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0473712d-ee74-44a6-abd2-74c1f70de6e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A valóságból való menekülésre és a valósággal való szembenézésre is alkalmas sorozatokat ajánlunk a hosszú hétvégére.","shortLead":"A valóságból való menekülésre és a valósággal való szembenézésre is alkalmas sorozatokat ajánlunk a hosszú hétvégére.","id":"20210401_Az_osszeeskuveselmeletektol_egy_szep_uj_vilagig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0473712d-ee74-44a6-abd2-74c1f70de6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abefaf2-6eca-4463-938e-71180a452a09","keywords":null,"link":"/elet/20210401_Az_osszeeskuveselmeletektol_egy_szep_uj_vilagig","timestamp":"2021. április. 01. 20:00","title":"Az összeesküvés-elméletektől egy szép új világig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Opera szakszervezete szerint kevesebben fertőződtek volna meg, ha időben leállítják a próbákat, az igazgató szerint a „militáns” szakszervezet keltette, politikai alapú botrányhírről van szó.","shortLead":"Az Opera szakszervezete szerint kevesebben fertőződtek volna meg, ha időben leállítják a próbákat, az igazgató szerint...","id":"20210401_Megfertozodott_az_Operaban_288_ember_Okovacs_Szilveszter_szerint_ez_nem_tobb_az_atlagos_szamnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ee4ed9-64de-46a6-aeb0-c27b1f5c33a8","keywords":null,"link":"/elet/20210401_Megfertozodott_az_Operaban_288_ember_Okovacs_Szilveszter_szerint_ez_nem_tobb_az_atlagos_szamnal","timestamp":"2021. április. 01. 11:32","title":"Megfertőződött az Operában 288 ember, Ókovács Szilveszter szerint ez nem több az átlagos számnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03219ec4-b8bd-42b7-ae4c-60a611b209d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A fehérorosz Állambiztonsági Szolgálat azzal állt elő, hogy merényletet készítettek elő ellenzékiek.","shortLead":"A fehérorosz Állambiztonsági Szolgálat azzal állt elő, hogy merényletet készítettek elő ellenzékiek.","id":"20210402_Terroristanak_nyilvanitotta_a_feherorosz_KGB_az_ellenzek_ket_vezetojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03219ec4-b8bd-42b7-ae4c-60a611b209d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4fa468-7216-4c78-b14e-10df0fa7bff6","keywords":null,"link":"/vilag/20210402_Terroristanak_nyilvanitotta_a_feherorosz_KGB_az_ellenzek_ket_vezetojet","timestamp":"2021. április. 02. 18:08","title":"Terroristának nyilvánította a fehérorosz KGB az ellenzék két vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A terhes modell szerint nem eldöntendő kérdés, hogy be kell-e oltania magát koronavírus ellen, és bízik az orvostudományban.","shortLead":"A terhes modell szerint nem eldöntendő kérdés, hogy be kell-e oltania magát koronavírus ellen, és bízik...","id":"20210401_Mihalik_Eniko_Beoltatom_magam_mert_feltem_a_babamat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30cedf67-7f89-4b20-99fd-d2cb508367fb","keywords":null,"link":"/elet/20210401_Mihalik_Eniko_Beoltatom_magam_mert_feltem_a_babamat","timestamp":"2021. április. 01. 10:13","title":"Mihalik Enikő: Beoltatom magam, mert féltem a babámat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0d385ee-4a76-4aa6-b6fd-e3a73574a173","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korábban valamiért el kellett halasztani a bemutatót, péntek délután kikerült a Partizán csatornájára a Hülye fiatalság című dokumentumfilm.\r

\r

","shortLead":"Korábban valamiért el kellett halasztani a bemutatót, péntek délután kikerült a Partizán csatornájára a Hülye fiatalság...","id":"20210402_Bemutattak_a_Partizan_SZFEfilmjet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0d385ee-4a76-4aa6-b6fd-e3a73574a173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26e077d-a067-4646-8f40-57afa2ea5177","keywords":null,"link":"/kultura/20210402_Bemutattak_a_Partizan_SZFEfilmjet","timestamp":"2021. április. 02. 18:38","title":"Bemutatták a Partizán SZFE-filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fb39cb-14c9-49f7-a7a3-eefbc405355f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem szabad a csodadoktorokra és politikai sarlatánokra hallgatni a köztársasági elnök szerint.\r

\r

","shortLead":"Nem szabad a csodadoktorokra és politikai sarlatánokra hallgatni a köztársasági elnök szerint.\r

\r

","id":"20210402_ader_janos_husvet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5fb39cb-14c9-49f7-a7a3-eefbc405355f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7009ac-073c-483a-8b26-73574f2374ee","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_ader_janos_husvet","timestamp":"2021. április. 02. 11:50","title":"Áder ünnepi beszédben szólt be az ellenzéknek: Nem most van a beszólásokban való versengés ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]