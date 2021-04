Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3afacf4a-5dfb-4ba2-bffc-1cf5f03d64f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kisfilmmel jelentkeztek az orvosi szervezetek. ","shortLead":"Kisfilmmel jelentkeztek az orvosi szervezetek. ","id":"20210402_Legyen_beke_mar_legyen_vege_mar__Husvet_elott_uzentek_az_orvosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3afacf4a-5dfb-4ba2-bffc-1cf5f03d64f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf2bf05-9e54-447f-b01d-ff8c39bb9d40","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_Legyen_beke_mar_legyen_vege_mar__Husvet_elott_uzentek_az_orvosok","timestamp":"2021. április. 02. 09:40","title":"„Legyen béke már, legyen vége már” - Húsvét előtt üzentek az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2966e828-f95b-4c91-b8e9-3b6e7a43eb82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag egyből előállították azt, aki összetörte Szalay Péter műalkotását.","shortLead":"Állítólag egyből előállították azt, aki összetörte Szalay Péter műalkotását.","id":"20210402_szelsojobb_blm_szobordontes_ferencvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2966e828-f95b-4c91-b8e9-3b6e7a43eb82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92755227-94d2-454b-9dd4-dd42c8ddf9df","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_szelsojobb_blm_szobordontes_ferencvaros","timestamp":"2021. április. 02. 10:45","title":"Szélsőjobboldaliak törték össze a ferencvárosi Black Lives Matter-szobrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1f351b-96e5-4a5c-b528-2395017ab6a2","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Sárospatakon alakuló egyetemnek nem kell megfelelnie minden törvényes követelménynek, az egyházivá váló egri egyetem gyakorló iskolájában pedig a köznevelési törvény előírásaitól térnek el.","shortLead":"A Sárospatakon alakuló egyetemnek nem kell megfelelnie minden törvényes követelménynek, az egyházivá váló egri egyetem...","id":"20210402_Csonka_egyetem_lesz_a_tokaji_a_nem_vallasos_egri_iskolasokkal_nem_kell_torodni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b1f351b-96e5-4a5c-b528-2395017ab6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ab7c2d-93fc-43ed-be5f-53deb50b61ac","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_Csonka_egyetem_lesz_a_tokaji_a_nem_vallasos_egri_iskolasokkal_nem_kell_torodni","timestamp":"2021. április. 02. 10:38","title":"Csonka egyetem lesz a tokaji, a nem vallásos egri iskolásokkal nem kell törődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50359d33-30f6-40d5-a05c-108cbb40f212","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nagy magyar kormánydelegáció utazott Üzbegisztánba, hogy együttműködésről tárgyaljanak, ekkor alapították meg az Üzbég-Magyar Burgonyakutató Központot. A brutális infláció, a járvány és egy elszabaduló élelmezési krízis miatt az üzbég kormánynak egyre égetőbb feladat, hogy javítsák valahogyan a mezőgazdaság teljesítményét, a magyar vezetők pedig azt remélik, hogy az itteni cégek kapnak majd jobb üzleti lehetőségeket a közép-ázsiai államban, ha most segítenek. Az eddigi tapasztalatok alapján mérget erre azért nem vennénk.","shortLead":"Nagy magyar kormánydelegáció utazott Üzbegisztánba, hogy együttműködésről tárgyaljanak, ekkor alapították meg...","id":"20210401_uzbeg_krumpli_kereskedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50359d33-30f6-40d5-a05c-108cbb40f212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838fddca-44c9-43de-858f-1ecdbe153d53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_uzbeg_krumpli_kereskedelem","timestamp":"2021. április. 01. 17:00","title":"Miért annyira fontos a magyar kormánynak az üzbég krumpli?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tartsák be az egészségügyi szabályokat, kerüljék a tömeget – kérte a főpolgármester a nagypénteki üzenetében.","shortLead":"Tartsák be az egészségügyi szabályokat, kerüljék a tömeget – kérte a főpolgármester a nagypénteki üzenetében.","id":"20210402_Karacsony_husvet_nagypentek_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997878a7-55e7-47d3-b0fa-606feb957248","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_Karacsony_husvet_nagypentek_vakcina","timestamp":"2021. április. 02. 20:54","title":"Karácsony: „Ha oltásra hívják önöket a húsvéti hétvégén, hagyják hátra az ünnepi asztalt, és vegyék fel a vakcinát!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03055241-44f1-4d57-a619-d70d53574107","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadásban négyen vesztették életüket. ","shortLead":"A támadásban négyen vesztették életüket. ","id":"20210401_Lovoldozes_volt_Kaliforniaban_egy_gyermek_is_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03055241-44f1-4d57-a619-d70d53574107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669309ce-42c1-40d0-acbe-b235034d2560","keywords":null,"link":"/vilag/20210401_Lovoldozes_volt_Kaliforniaban_egy_gyermek_is_meghalt","timestamp":"2021. április. 01. 06:49","title":"Lövöldözés volt egy kaliforniai irodaházban, egy gyerek is meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583d7fa6-46e2-4dc7-ae95-7b7d80a1525a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor sokkal inkább tart az unió pénzügyi szankcióitól, mint Brüsszel jogi lépéseitől, mert a hatalma az európai pénzek eltulajdonítására épül. Ezt az Európai Parlament német alelnöke fejtette ki a Die Zeitnek adott interjúban, hozzátéve, hogy a magyar vezető esetében pont ezért hatásosabb az új jogállami mechanizmus.","shortLead":"Orbán Viktor sokkal inkább tart az unió pénzügyi szankcióitól, mint Brüsszel jogi lépéseitől, mert a hatalma az európai...","id":"20210401_EPalelnok_Nem_lehet_tovabb_halogatni_a_fellepest_Orban_es_Kaczynski_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=583d7fa6-46e2-4dc7-ae95-7b7d80a1525a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6564abc7-d53a-4842-93dc-31528b908c36","keywords":null,"link":"/360/20210401_EPalelnok_Nem_lehet_tovabb_halogatni_a_fellepest_Orban_es_Kaczynski_ellen","timestamp":"2021. április. 01. 07:38","title":"EP-alelnök: Nem lehet tovább halogatni a fellépést Orbán és Kaczynski ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b3d57e-dc13-4d11-b83d-6f7109473fac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szakmai útmutatót is mellékeltek a listához.","shortLead":"Egy szakmai útmutatót is mellékeltek a listához.","id":"20210331_haziorvos_praxis_regisztraltak_nevsor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83b3d57e-dc13-4d11-b83d-6f7109473fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c506ea-9671-42e7-bd51-dd7a56abc3d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_haziorvos_praxis_regisztraltak_nevsor","timestamp":"2021. március. 31. 21:32","title":"Megkapták a háziorvosok a praxisukhoz tartozó regisztráltak névsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]