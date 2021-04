Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9422cdb-93c3-4d9a-875a-bc6aa10e38ce","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy bukaresti egészségügyi intézmény vezetője azt szeretné, ha több forrást biztosítana a kormány a páciensek napi ellátására.","shortLead":"Egy bukaresti egészségügyi intézmény vezetője azt szeretné, ha több forrást biztosítana a kormány a páciensek napi...","id":"20210403_Korhazigazgato_Nincs_eleg_penz_a_koronavirusos_betegek_etetesere_Romaniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9422cdb-93c3-4d9a-875a-bc6aa10e38ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a432a4-9c7d-4339-bda1-72d1570596eb","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_Korhazigazgato_Nincs_eleg_penz_a_koronavirusos_betegek_etetesere_Romaniaban","timestamp":"2021. április. 03. 15:50","title":"Kórházigazgató: Nincs elég pénz a koronavírusos betegek etetésére Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd8318a-905d-407d-a808-1e7b016558db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész őszig komoly változásokra kell készülniük azoknak, akik a Budapest-Cegléd vasútvonalon utaznának.","shortLead":"Egész őszig komoly változásokra kell készülniük azoknak, akik a Budapest-Cegléd vasútvonalon utaznának.","id":"20210402_felujitas_Budapest_Cegled_vasut_menetrend","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cd8318a-905d-407d-a808-1e7b016558db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d0e8e9-b450-4cdc-a4f3-5b3b75d82b75","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_felujitas_Budapest_Cegled_vasut_menetrend","timestamp":"2021. április. 02. 16:26","title":"Újra nagy felújítás jön a Budapest-Cegléd vasúton, átírják a menetrendet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf235d3-bb99-436f-b23a-df17cdbfbff5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rongálót a rendőrség elfogta.","shortLead":"A rongálót a rendőrség elfogta.","id":"20210401_feher_festek_ferencvaros_Black_Lives_Matter_szobor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cf235d3-bb99-436f-b23a-df17cdbfbff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79bd5f6d-1bba-4b7e-a146-4e072a007e5c","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_feher_festek_ferencvaros_Black_Lives_Matter_szobor","timestamp":"2021. április. 01. 20:32","title":"Leöntötték fehér festékkel a ferencvárosi Black Lives Matter-szobrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc36310-5cd8-47ff-b15e-8a917a4d6f43","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magyarország is támogatta, hogy hamarabb juthassanak több vakcinához azok az országok, amelyek az EU szerint a legrosszabb helyzetben vannak. 