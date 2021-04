Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1cf235d3-bb99-436f-b23a-df17cdbfbff5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rongálót a rendőrség elfogta.","shortLead":"A rongálót a rendőrség elfogta.","id":"20210401_feher_festek_ferencvaros_Black_Lives_Matter_szobor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cf235d3-bb99-436f-b23a-df17cdbfbff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79bd5f6d-1bba-4b7e-a146-4e072a007e5c","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_feher_festek_ferencvaros_Black_Lives_Matter_szobor","timestamp":"2021. április. 01. 20:32","title":"Leöntötték fehér festékkel a ferencvárosi Black Lives Matter-szobrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd457d6-c303-4ff6-a40c-87970fb49549","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A húsvét a feltámadás ünnepe, a tavasz pedig a testi és a szellemi megújulás időszaka. Legalábbis békeidőben. Már a tavalyi ünnep is a karanténban talált ránk, idén azonban már pótolhatatlan veszteségekkel is kell számolnunk, hiszen mostanra rengetegen gyászolják a járvány során elveszített rokonukat vagy barátjukat. A gyászmunkát az eleve rossz mentális állapot mellett jócskán megnehezítheti a búcsú hiánya, de akár a szociális háló fizikai távolsága is. Singer Magdolna gyásztanácsadóval beszélgettünk.","shortLead":"A húsvét a feltámadás ünnepe, a tavasz pedig a testi és a szellemi megújulás időszaka. Legalábbis békeidőben. Már...","id":"20210402_Singer_Magdolna_gyasztanacsado_gyasz_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dd457d6-c303-4ff6-a40c-87970fb49549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab66eb8-e2f4-486f-a33d-4ce91699dc95","keywords":null,"link":"/elet/20210402_Singer_Magdolna_gyasztanacsado_gyasz_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 02. 16:30","title":"Testközelbe került a halál, amit eddig nagyon is igyekeztünk kitakarni a látókörünkből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34d11f97-f0d8-44fa-b2a6-cfb1c6438a60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oltóanyag gyártója ígéri, hogy egy második oltás után már 90 százalék feletti lesz a védettség.","shortLead":"Az oltóanyag gyártója ígéri, hogy egy második oltás után már 90 százalék feletti lesz a védettség.","id":"20210401_cansino_vakcina_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34d11f97-f0d8-44fa-b2a6-cfb1c6438a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f3229f-e81b-4f24-9390-6258b28a04c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_cansino_vakcina_kina","timestamp":"2021. április. 01. 14:23","title":"Egydózisúnak ígérték, de lehet, hogy mégis kettő kell a Magyarországon is engedélyezett CanSino-vakcinából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"757dd63d-3c88-4300-9130-134aedfd9630","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szobrász a lét átértékeléséről, átértelmezéséről gondolkodik mások mellett Presser Gáborral, Dragomán Györggyel és Sándor Györggyel. 