Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e57fb8ff-0bc7-43d7-a832-864484fc93c3","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A klimaxot a nők különbözőképpen élik meg, ki könnyebben, ki nehezebben viseli a termékeny időszakának végét. Van, aki sokáig hőhullámokkal küzd, mások az alvászavarra keresnek megoldást. Az interneten rengeteg tényt és tévhitet találni a változókorral kapcsolatban, és nem egyszerű eligazodni ezek között, ha érezzük, hogy nemsokára az utolsó menstruációhoz közeledünk.","shortLead":"A klimaxot a nők különbözőképpen élik meg, ki könnyebben, ki nehezebben viseli a termékeny időszakának végét. Van, aki...","id":"remifeminplus_20210405_Az_ot_leggyakoribb_kerdes_a_menopauza_kapcsan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e57fb8ff-0bc7-43d7-a832-864484fc93c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78c709a-703b-402a-84a4-4776161ddd51","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20210405_Az_ot_leggyakoribb_kerdes_a_menopauza_kapcsan","timestamp":"2021. április. 05. 07:30","title":"Az öt leggyakoribb kérdés a menopauza kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a741fe7f-b951-4baa-894e-d3435caac121","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"e092aea8-6fe0-4303-98bb-c0aeaf9d01d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még ebben a hónapban bemutatják a két elektromos újdonságot.","shortLead":"Még ebben a hónapban bemutatják a két elektromos újdonságot.","id":"20210404_Hamarosan_itt_az_Audi_Q4_etron_es_a_sportosabb_valtozat_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e092aea8-6fe0-4303-98bb-c0aeaf9d01d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02bafdce-8dbc-489a-b17c-8cb77b95f9f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210404_Hamarosan_itt_az_Audi_Q4_etron_es_a_sportosabb_valtozat_is","timestamp":"2021. április. 05. 09:41","title":"Hamarosan itt az Audi Q4 e-tron és a sportosabb változata is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3ca23a-b0d7-4244-8890-aff1c9e53be3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hegyeshalomnál másfél kilométeres a kocsisor.","shortLead":"Hegyeshalomnál másfél kilométeres a kocsisor.","id":"20210405_Legalabb_egyoras_varakozasra_szamitson_a_hatarnal_aki_Ausztriaba_tart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed3ca23a-b0d7-4244-8890-aff1c9e53be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d412d18-6d42-4d0d-8f9e-e45c5ac08acf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210405_Legalabb_egyoras_varakozasra_szamitson_a_hatarnal_aki_Ausztriaba_tart","timestamp":"2021. április. 05. 15:50","title":"Legalább egyórás várakozásra számítson a határnál, aki Ausztriába tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0eb78ae-5709-42f3-bce0-c20fac761a80","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Európai Bizottság alelnöke hozzátette, a magyar kormány kritikája nem jelenti a magyar néppel szembeni ellenszenvet.","shortLead":"Az Európai Bizottság alelnöke hozzátette, a magyar kormány kritikája nem jelenti a magyar néppel szembeni ellenszenvet.","id":"20210404_Vera_Jourova_Igenis_beteg_a_magyar_demokracia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0eb78ae-5709-42f3-bce0-c20fac761a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd1e5fe-40da-4862-9dc4-55ba8de0518a","keywords":null,"link":"/360/20210404_Vera_Jourova_Igenis_beteg_a_magyar_demokracia","timestamp":"2021. április. 04. 09:00","title":"Vera Jourová: Igenis, beteg a magyar demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f6541b-56e1-4977-ac2d-d96b0f8fdead","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Veszteséges volt, vevőt nem sikerült találni.","shortLead":"Veszteséges volt, vevőt nem sikerült találni.","id":"20210405_Vege_az_LG_mobiloknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9f6541b-56e1-4977-ac2d-d96b0f8fdead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"089e520d-5ec0-4619-b738-e120e843b65e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210405_Vege_az_LG_mobiloknak","timestamp":"2021. április. 05. 10:20","title":"Vége az LG mobiloknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8e07a5-9198-41cc-8f59-491ab93d4139","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A februári puccs óta folyamatosak a megmozdulások az ázsiai országban.","shortLead":"A februári puccs óta folyamatosak a megmozdulások az ázsiai országban.","id":"20210405_Husveti_tojasokra_irt_uzenetekkel_tiltakoztak_a_mianmari_tuntetok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff8e07a5-9198-41cc-8f59-491ab93d4139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc25bb3f-0c04-45a5-9e05-5eebeb99c1e3","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_Husveti_tojasokra_irt_uzenetekkel_tiltakoztak_a_mianmari_tuntetok","timestamp":"2021. április. 05. 10:02","title":"Húsvéti tojásokra írt üzenetekkel tiltakoztak a mianmari tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Még azt sem tudni, mikor tetőzik a járvány, de Orbán Viktor döntése értelmében ha törik, ha szakad, két hét múlva nyitnak az iskolák. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete határozottan ellenzi a szerintük idő előtti nyitást, a nemrég Orbán Viktorral is tárgyaló, családokkal foglalkozó civil szervezetek nem foglalnak egyértelműen állást a kérdésben. Ha a tanárok be is lesznek oltva addigra, a szülők jelentős része nem.","shortLead":"Még azt sem tudni, mikor tetőzik a járvány, de Orbán Viktor döntése értelmében ha törik, ha szakad, két hét múlva...","id":"20210405_Okos_vagy_vakmeroen_veszelyes_lepese_aprilis_19en_megnyitni_az_iskolakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff495a5-3c4e-4d29-ad27-e754c31749a5","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_Okos_vagy_vakmeroen_veszelyes_lepese_aprilis_19en_megnyitni_az_iskolakat","timestamp":"2021. április. 05. 17:00","title":"Okos vagy vakmerően veszélyes lépés április 19-én megnyitni az iskolákat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ea2c8f-3591-49c1-8023-221f01341db0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A területen még „Szent István korabeli kátyú” is található.","shortLead":"A területen még „Szent István korabeli kátyú” is található.","id":"20210405_Katyurezervatumnak_nyilvanitottak_az_Ajka_es_Urkut_kozti_utat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3ea2c8f-3591-49c1-8023-221f01341db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855e2db9-2b43-40dd-882b-92d64a548b4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210405_Katyurezervatumnak_nyilvanitottak_az_Ajka_es_Urkut_kozti_utat","timestamp":"2021. április. 05. 08:29","title":"Kátyúrezervátumnak nyilvánították az Ajka és Úrkút közti utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]