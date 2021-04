Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28fdef34-efdd-46e4-9e48-1a2ac7b61b19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Harmincnál is több új játékkal bővítette kínálatát az Apple Arcade, az Apple már több mint 180 játékot kínál a felhasználóknak.","shortLead":"Harmincnál is több új játékkal bővítette kínálatát az Apple Arcade, az Apple már több mint 180 játékot kínál...","id":"20210406_apple_arcade_uj_jatekok_nba_2k_star_trek_legends_monument_valley","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28fdef34-efdd-46e4-9e48-1a2ac7b61b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c34a7b0-0e08-43b1-bb85-235306a0f0c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_apple_arcade_uj_jatekok_nba_2k_star_trek_legends_monument_valley","timestamp":"2021. április. 06. 09:33","title":"Felpörgeti filléres játékszolgáltatását az Apple, rengeteg új játék jött bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d4f697-ac11-4212-aa05-3ad3f8e597fb","c_author":"Kránicz Dorottya","category":"elet","description":"Bár a kormány épp komoly átoltottsági mérföldkövet készül ünnepelni, és mindenhol sorokat látunk az oltópontok előtt, sokan vannak még mindig, akik nem kérnek a vakcinákból, például azért, mert nem hisznek a vírusban sem. A társadalmi átalakulások, a politikusok által felkarolt konteók, az áltudományos doktrínákat terjesztő influenszerek és a közösségi médiában kihangosodó post truth kommunikáció együttesen vezetett oda, hogy ezek az emberek a tudósokban a háttérhatalmak által megvásárolt bérgyilkosokat látják.","shortLead":"Bár a kormány épp komoly átoltottsági mérföldkövet készül ünnepelni, és mindenhol sorokat látunk az oltópontok előtt...","id":"20210406_Ha_nem_hiszunk_a_tudomanynak_az_most_embereletekbe_kerulhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83d4f697-ac11-4212-aa05-3ad3f8e597fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c24bbb-837f-4fcb-9946-5edad6c69b44","keywords":null,"link":"/elet/20210406_Ha_nem_hiszunk_a_tudomanynak_az_most_embereletekbe_kerulhet","timestamp":"2021. április. 06. 17:00","title":"Most emberéletekbe kerülhet, ha nem hiszünk a tudománynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c257984-d7ff-41ff-a996-49d62754b419","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elértük a 2,5 millió beoltottat, így hiába volt sosem látott magasságban a napi elhunytak száma, kinyithatnak a boltok és fogadhatják a vendégeiket a szolgáltatások. Elindult ugyanakkor egy eddig nem látott rendszer is: korlátozzák a boltba belépők számát.","shortLead":"Elértük a 2,5 millió beoltottat, így hiába volt sosem látott magasságban a napi elhunytak száma, kinyithatnak a boltok...","id":"20210407_boltnyitas_koronavirus_percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c257984-d7ff-41ff-a996-49d62754b419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de30d80b-66d4-4d51-acba-8a2d2908a8b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_boltnyitas_koronavirus_percrol_percre","timestamp":"2021. április. 07. 11:15","title":"Így nyitnak a boltok országszerte - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9904370-d74a-4468-824a-0a7aa6c3e298","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az volt a bűne, hogy hat után vett vizet. ","shortLead":"Az volt a bűne, hogy hat után vett vizet. ","id":"20210406_300_guggolasra_buntettek_a_kijarasi_tilalom_megszegese_miatt_de_ezt_mar_nem_elte_tul_a_Fulopszigeteki_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9904370-d74a-4468-824a-0a7aa6c3e298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8b5256-cfa4-4767-ac82-ff2fc298d844","keywords":null,"link":"/elet/20210406_300_guggolasra_buntettek_a_kijarasi_tilalom_megszegese_miatt_de_ezt_mar_nem_elte_tul_a_Fulopszigeteki_ferfi","timestamp":"2021. április. 06. 11:12","title":"300 guggolásra büntették a kijárási tilalom megszegése miatt, de ezt már nem élte túl a Fülöp-szigeteki férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505ec12a-c3de-444b-bfa3-1e332a7d7133","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Minden város ragaszkodik a meccsrendezéshez, ezért bevállalja, hogy nézőket is beenged a stadionjába.","shortLead":"Minden város ragaszkodik a meccsrendezéshez, ezért bevállalja, hogy nézőket is beenged a stadionjába.","id":"20210406_foci_eb_nezok_uefa_hazigazdak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=505ec12a-c3de-444b-bfa3-1e332a7d7133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591899a7-16e4-4b02-9f70-37e8f499bb77","keywords":null,"link":"/sport/20210406_foci_eb_nezok_uefa_hazigazdak","timestamp":"2021. április. 06. 16:02","title":"Foci-Eb: minden házigazda nézőkkel számol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 18–30 éves korosztály számára a vérrögképződéses esetek miatt tették lehetővé az Egyesült Királyságban, hogy más vakcinát kapjanak.","shortLead":"A 18–30 éves korosztály számára a vérrögképződéses esetek miatt tették lehetővé az Egyesült Királyságban, hogy más...","id":"20210407_astrazeneca_brit_fiatalok_masik_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39fe1b7-eed6-4eb2-aeba-2c875eaffe65","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_astrazeneca_brit_fiatalok_masik_oltas","timestamp":"2021. április. 07. 17:37","title":"Más oltást is választhatnak a 30 év alatti britek az AstraZeneca helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440bee99-141f-4225-903d-6c0eede712a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megújul a spanyol márka népszerű kisautója és annak divatterepjárós testvérmodellje.","shortLead":"Megújul a spanyol márka népszerű kisautója és annak divatterepjárós testvérmodellje.","id":"20210407_a_seat_felfrissiti_az_ibizat_es_az_aronat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=440bee99-141f-4225-903d-6c0eede712a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37be862e-d9a3-448c-a572-ca156ec5f2a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_a_seat_felfrissiti_az_ibizat_es_az_aronat","timestamp":"2021. április. 07. 11:21","title":"A Seat felfrissíti az Ibizát és az Aronát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb762f8-7225-440c-a62d-881f1b6b7fc1","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A koronavírus-járvány kezelése során a stabil német föderalizmus és a távozó Merkel gyönge pontjaira világított rá egy végül meg sem valósult szabadnap ötlete.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány kezelése során a stabil német föderalizmus és a távozó Merkel gyönge pontjaira világított rá...","id":"20210407_Merkel_es_a_kiskiralyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cb762f8-7225-440c-a62d-881f1b6b7fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa664eb-4938-4908-b7c5-2a3cc1aa28f2","keywords":null,"link":"/360/20210407_Merkel_es_a_kiskiralyok","timestamp":"2021. április. 07. 11:00","title":"Kemény dió Németországnak a válság, Merkelt legyőzték a kiskirályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]