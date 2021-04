Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","id":"20210406_lezuhant_magyar_gyartmanyu_repulo_colorado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d883108-0880-40ea-b65f-0777ab6d0c47","keywords":null,"link":"/vilag/20210406_lezuhant_magyar_gyartmanyu_repulo_colorado","timestamp":"2021. április. 06. 07:52","title":"Magyar gyártmányú repülőgép zuhant le Coloradóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1a24dd-20dd-429a-884a-1e2c037657e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre kevesebb helyen nőhetnek szabadon a virágok, ami a beporzóik számára is végzetes lehet.","shortLead":"Egyre kevesebb helyen nőhetnek szabadon a virágok, ami a beporzóik számára is végzetes lehet.","id":"20210406_eltuno_poszmehek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b1a24dd-20dd-429a-884a-1e2c037657e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fea5ed6-581c-4ea2-a268-bdbc44348f77","keywords":null,"link":"/zhvg/20210406_eltuno_poszmehek","timestamp":"2021. április. 06. 18:08","title":"Hamarosan tömegével halhatnak ki a poszméhek, de bárki tehet a megmentésükért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Felpöröghet az ingatlanpiac, de az új és a használt lakások, sőt, a bérlakások ára is stagnálhat - erre számítanak az ingatlanokkal foglalkozó cégek és a lakásvásárlók a GKI és a Masterplast felmérése szerint.","shortLead":"Felpöröghet az ingatlanpiac, de az új és a használt lakások, sőt, a bérlakások ára is stagnálhat - erre számítanak...","id":"20210406_lakas_ingatlan_alberlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4349d424-39b9-4314-8253-9c2f91ce9ac6","keywords":null,"link":"/kkv/20210406_lakas_ingatlan_alberlet","timestamp":"2021. április. 06. 06:05","title":"Hiába csökken az áfa, nem lesznek olcsóbbak a lakások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d4f697-ac11-4212-aa05-3ad3f8e597fb","c_author":"Kránicz Dorottya","category":"elet","description":"Bár a kormány épp komoly átoltottsági mérföldkövet készül ünnepelni, és mindenhol sorokat látunk az oltópontok előtt, sokan vannak még mindig, akik nem kérnek a vakcinákból, például azért, mert nem hisznek a vírusban sem. A társadalmi átalakulások, a politikusok által felkarolt konteók, az áltudományos doktrínákat terjesztő influenszerek és a közösségi médiában kihangosodó post truth kommunikáció együttesen vezetett oda, hogy ezek az emberek a tudósokban a háttérhatalmak által megvásárolt bérgyilkosokat látják.","shortLead":"Bár a kormány épp komoly átoltottsági mérföldkövet készül ünnepelni, és mindenhol sorokat látunk az oltópontok előtt...","id":"20210406_Ha_nem_hiszunk_a_tudomanynak_az_most_embereletekbe_kerulhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83d4f697-ac11-4212-aa05-3ad3f8e597fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c24bbb-837f-4fcb-9946-5edad6c69b44","keywords":null,"link":"/elet/20210406_Ha_nem_hiszunk_a_tudomanynak_az_most_embereletekbe_kerulhet","timestamp":"2021. április. 06. 17:00","title":"Most emberéletekbe kerülhet, ha nem hiszünk a tudománynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e15581-c5aa-497a-ae2d-1f89ea3e0c61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját bőrén tapasztalta meg egy amerikai férfi, miért kell óvatosnak lenni még akkor is, ha a hihetetlenül biztonságosnak mondott App Store-ból tölt le valaki alkalmazásokat.","shortLead":"Saját bőrén tapasztalta meg egy amerikai férfi, miért kell óvatosnak lenni még akkor is, ha a hihetetlenül...","id":"20210406_iphone_app_store_bitcoin_megtakaritas_digitalis_penztarca_kriptopenz_lopas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0e15581-c5aa-497a-ae2d-1f89ea3e0c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ee5e13-a36d-4cfe-b8e7-da03e5ef1dcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_iphone_app_store_bitcoin_megtakaritas_digitalis_penztarca_kriptopenz_lopas","timestamp":"2021. április. 06. 09:03","title":"Egy élet megtakarítása veszett oda az iPhone-ra került, adatlopó alkalmazás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ügyvédje szerint az orosz ellenzéki politikus, aki a múlt héten kezdett éhségsztrájkba, igen rosszul van. ","shortLead":"Ügyvédje szerint az orosz ellenzéki politikus, aki a múlt héten kezdett éhségsztrájkba, igen rosszul van. ","id":"20210406_alekszej_navalnij_borton_laz_kohoges_tbc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9859d22a-c4a7-4ca6-971a-95630f6e8cb7","keywords":null,"link":"/vilag/20210406_alekszej_navalnij_borton_laz_kohoges_tbc","timestamp":"2021. április. 06. 13:24","title":"Láz és köhögés gyötri a börtönben Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82982e13-5ccc-4f0c-a5ac-929a5d2bede9","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Jurányiban színpadra állított darab egyfelől érkező, mégis más pályán mozgó, idegenbe szakadt fiatalok furcsa sorsközösségét mutatja be.","shortLead":"A Jurányiban színpadra állított darab egyfelől érkező, mégis más pályán mozgó, idegenbe szakadt fiatalok furcsa...","id":"202113_szinhaz__drama_mady_baby","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82982e13-5ccc-4f0c-a5ac-929a5d2bede9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5addb2d2-afb8-416c-928e-62afba668c22","keywords":null,"link":"/360/202113_szinhaz__drama_mady_baby","timestamp":"2021. április. 05. 08:30","title":"Akár szexmunkás vagy, akár művész, örökre bevándorló maradhatsz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5064d8a6-e410-4c24-a9ee-7d76e0824ab9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyre gyakoribb adathalász támadások miatt figyelmeztet a rendőrség. Néhány tippet és jótanácsot is megfogalmaztak.","shortLead":"Az egyre gyakoribb adathalász támadások miatt figyelmeztet a rendőrség. Néhány tippet és jótanácsot is megfogalmaztak.","id":"20210406_adathalaszat_kozmuszolgaltatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5064d8a6-e410-4c24-a9ee-7d76e0824ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d757d570-f390-4e05-ba01-3062a2cdb85d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_adathalaszat_kozmuszolgaltatok","timestamp":"2021. április. 06. 16:15","title":"Most épp a közműszolgáltatók nevében támadnak az adathalászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]