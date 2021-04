Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e003dac8-45e0-47e8-9107-10d8c7b38594","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az informatika, az információs technológia, a fejlett szolgáltatások és a kreatív ágazatok területén gyorsabban nő a betöltött állások száma az unió keleti országaiban – áll egy új felmérésben.","shortLead":"Az informatika, az információs technológia, a fejlett szolgáltatások és a kreatív ágazatok területén gyorsabban nő...","id":"20210406_Europai_Unio_tudasalapu_gazdasag_lapszemle_Foreign_Policy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e003dac8-45e0-47e8-9107-10d8c7b38594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c305e6e0-f28b-4475-8f79-c9d523690392","keywords":null,"link":"/360/20210406_Europai_Unio_tudasalapu_gazdasag_lapszemle_Foreign_Policy","timestamp":"2021. április. 06. 07:45","title":"Az EU keleti fele a tudásipar növekedésében megelőzi a nyugatit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1ba0e0-498f-4b9c-ab87-b1ff3a6cf3cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Tanács szerint betartották a protokollt, a törökök azt mondták, nem akartak ártani senkinek.","shortLead":"Az Európai Tanács szerint betartották a protokollt, a törökök azt mondták, nem akartak ártani senkinek.","id":"20210407_Von_der_Leyen_Michel_Erdogan_Torokorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c1ba0e0-498f-4b9c-ab87-b1ff3a6cf3cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a5a626-2334-4e35-b502-1ef18631e76b","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_Von_der_Leyen_Michel_Erdogan_Torokorszag","timestamp":"2021. április. 07. 12:03","title":"Csak egy kanapén jutott hely Von der Leyennek az EU és Törökország isztambuli találkozóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe3e70c8-6314-47a0-9d6a-ca6e543a3ae1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Qatar Airways Dohába tartó gépén mindenki, még a személyzet is be volt oltva.","shortLead":"A Qatar Airways Dohába tartó gépén mindenki, még a személyzet is be volt oltva.","id":"20210406_qatar_airways_repulogep_jarat_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe3e70c8-6314-47a0-9d6a-ca6e543a3ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13ae743-07b0-4734-b1c6-ba4c3a3ceb3a","keywords":null,"link":"/kkv/20210406_qatar_airways_repulogep_jarat_oltas","timestamp":"2021. április. 06. 18:42","title":"Felszállt a világ első teljesen átoltott légijárata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0046113f-d3e7-44d9-9224-806f006ff6f6","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2020-ban az uniós országok körében Magyarországon nőtt legnagyobbat a járvánnyal kapcsolatos felhasználású termékek importja. 