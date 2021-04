Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a34f19e-b189-4fad-b62b-b656f67067b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy rendőr és egy polgárőr vezette ki a lángok közül az épületben ragadt dolgozókat.","shortLead":"Egy rendőr és egy polgárőr vezette ki a lángok közül az épületben ragadt dolgozókat.","id":"20210409_spar_tuz_szentendre_rendor_polgaror","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a34f19e-b189-4fad-b62b-b656f67067b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017c6fd3-0449-470d-a7d1-e771b7f082f3","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_spar_tuz_szentendre_rendor_polgaror","timestamp":"2021. április. 09. 19:53","title":"Perceken múlhatott két nő élete a leégett szentendrei Sparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b09da11f-b350-42ee-b024-00c48d05205a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Okoseszközökre letölthető alkalmazást fejleszt az a biztosításértékesítési cég, amelyet a Mészáros Lőrinc érdekeltségében álló Hungarikum Biztosítási Alkusz alapított.","shortLead":"Okoseszközökre letölthető alkalmazást fejleszt az a biztosításértékesítési cég, amelyet a Mészáros Lőrinc...","id":"202114_hunbenefits_meszarosek_digitalizalodnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b09da11f-b350-42ee-b024-00c48d05205a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6bf7920-a6f2-4785-affc-91a3830d8eda","keywords":null,"link":"/360/202114_hunbenefits_meszarosek_digitalizalodnak","timestamp":"2021. április. 10. 08:30","title":"Mészárosék nagy dobásra készülnek a biztosítási piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e0e3b9-84b9-4fc6-babf-551d1a48b888","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Lázár János vezette sportszervezet azoknak a cégeknek az ügyében tette a büntetőfeljelentést, amelyek előzőleg végrehajtási eljárást indítottak az MTSZ ellen.","shortLead":"A Lázár János vezette sportszervezet azoknak a cégeknek az ügyében tette a büntetőfeljelentést, amelyek előzőleg...","id":"20210408_teniszszovetseg_feljelentes_tartozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83e0e3b9-84b9-4fc6-babf-551d1a48b888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fda87f0-ca5c-48cd-921c-3a05e79a61cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_teniszszovetseg_feljelentes_tartozas","timestamp":"2021. április. 08. 20:55","title":"Sokmilliárdos ügyben tett feljelentést a Magyar Tenisz Szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"360ed176-d7ab-4cfe-a67d-08ce84ee2986","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Február óta a Facebook az Egyesült Államokban azzal kísérletezik, csökkenti a hírfolyamban megjelenített politikai tartalmak mennyiségét. Könnyen lehet, hogy a tesztelés – néhány azóta bevont ország után – Magyarországon is elkezdődött.","shortLead":"Február óta a Facebook az Egyesült Államokban azzal kísérletezik, csökkenti a hírfolyamban megjelenített politikai...","id":"20210409_facebook_politikai_bejegyzes_elerese_kozossegi_oldal_karacsony_gergely_fekete_gyor_andras_domotor_csaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=360ed176-d7ab-4cfe-a67d-08ce84ee2986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d15f293b-99f2-4b01-9ac0-dad20f967d04","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_facebook_politikai_bejegyzes_elerese_kozossegi_oldal_karacsony_gergely_fekete_gyor_andras_domotor_csaba","timestamp":"2021. április. 09. 18:11","title":"Ezért panaszkodhat Karácsony meg Fekete-Győr: Magyarországon is tesztelheti a Facebook a politikacsökkentést [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7302417c-5210-4066-974a-0d830e466bb4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Március végén 22 ezer külföldit oltottak be az AstraZeneca vakcinájával Szerbiában. ","shortLead":"Március végén 22 ezer külföldit oltottak be az AstraZeneca vakcinájával Szerbiában. ","id":"20210409_Koronavirus_oltas_kulfoldi_Szerbia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7302417c-5210-4066-974a-0d830e466bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a842de4-2a3c-4c5c-9c3e-ee3860a571b5","keywords":null,"link":"/vilag/20210409_Koronavirus_oltas_kulfoldi_Szerbia","timestamp":"2021. április. 09. 17:50","title":"Szerbiában leállították a külföldiek oltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb84574-418d-48e3-b479-e26592b25b33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénzes János és Ondó Dénes tőrzsörmester két perc alatt ért a helyszínre, elismerést és jutalmat kaptak.","shortLead":"Pénzes János és Ondó Dénes tőrzsörmester két perc alatt ért a helyszínre, elismerést és jutalmat kaptak.","id":"20210410_kituntetes_jutalom_rendorseg_tuzeset_brfk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdb84574-418d-48e3-b479-e26592b25b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf1600aa-0f06-48c6-80a3-8b3d8131261f","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_kituntetes_jutalom_rendorseg_tuzeset_brfk","timestamp":"2021. április. 10. 12:55","title":"Jutalmat kaptak a rendőrök, akik lángoló kórteremből mentettek ki egy beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0f958f-4ebf-4416-b354-f47063d55425","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A regnáló hétszeres világbajnoknak idén alacsonyabb bérrel kell beérnie, de így sem igazán lehet oka panaszra.","shortLead":"A regnáló hétszeres világbajnoknak idén alacsonyabb bérrel kell beérnie, de így sem igazán lehet oka panaszra.","id":"20210409_9_milliard_forint_hamilton_idei_fizetese_mennyit_keres_a_tobbi_pilota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc0f958f-4ebf-4416-b354-f47063d55425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468c9f39-2350-4a28-beb7-66141ebdc389","keywords":null,"link":"/cegauto/20210409_9_milliard_forint_hamilton_idei_fizetese_mennyit_keres_a_tobbi_pilota","timestamp":"2021. április. 09. 07:59","title":"9 milliárd forint Hamilton idei fizetése, a többi pilóta sem keres rosszul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a64247-36a5-4b15-af56-f9e7a329bccb","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A XIX. század legnagyobb hatású költője, Charles Baudelaire, kinek romlott virágai az egész romantika utáni költészetet megtermékenyítették, az önmagától elidegenedett, önmagával mindig ellentétben álló, kételyekben élő modern embert testesítette meg. Volt nagyon gazdag és nagyon szegény, nagyon vallásos és nagyon eretnek, konzervatív és forradalmár, nőgyűlölő nőhajhász; végtelenül fegyelmezetlen az életben s végtelenül fegyelmezett az alkotásban. Két évvel idősebb és egy korszakkal fiatalabb volt Petőfinél. De ha ő halt volna meg 26 évesen, a nevét sem ismernénk.","shortLead":"A XIX. század legnagyobb hatású költője, Charles Baudelaire, kinek romlott virágai az egész romantika utáni költészetet...","id":"20210409_200_eve_szuletett_Charles_Baudelaire","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41a64247-36a5-4b15-af56-f9e7a329bccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474e21fc-5a66-4f66-b00c-835442bc050f","keywords":null,"link":"/360/20210409_200_eve_szuletett_Charles_Baudelaire","timestamp":"2021. április. 09. 17:00","title":"A romlottság és a tisztaság poétája – 200 éve született Charles Baudelaire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]