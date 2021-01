Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ellenőrizze! A szerencsés számsor úgy kezdődik, hogy 13.","shortLead":"Ellenőrizze! A szerencsés számsor úgy kezdődik, hogy 13.","id":"20210117_Veletlenul_nem_on_nyert_felmilliard_forintot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9947c1c3-80f2-473f-92c2-fb887e44a677","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Veletlenul_nem_on_nyert_felmilliard_forintot","timestamp":"2021. január. 17. 18:41","title":"Véletlenül nem ön nyert félmilliárd forintot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdd4be9-533f-4596-a1ff-902750129211","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Saját magát bízta meg egy uniós projekt irányításával még az újbudai rendelőintézet főigazgatójaként Kóti Tamás, az Emberi Erőforrások Minisztériumának frissen kinevezett helyettes államtitkára - állítja az újbudai önkormányzat.","shortLead":"Saját magát bízta meg egy uniós projekt irányításával még az újbudai rendelőintézet főigazgatójaként Kóti Tamás...","id":"20210116_Sajat_magat_bizta_meg_egy_unios_projekt_iranyitasaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccdd4be9-533f-4596-a1ff-902750129211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d5817c-847c-4a54-a539-1f7442542296","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_Sajat_magat_bizta_meg_egy_unios_projekt_iranyitasaval","timestamp":"2021. január. 16. 20:01","title":"RTL: Korábban saját magát bízta meg egy uniós projekt irányításával az EMMI új államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus brit mutációjának hazai megjelenéséről írtak a Virológia Pécs Facebook-oldalán.","shortLead":"A koronavírus brit mutációjának hazai megjelenéséről írtak a Virológia Pécs Facebook-oldalán.","id":"20210117_Pecsi_virologusok_koronavirus_Brit_mutacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce964f4e-9fc5-4450-b987-3fb07f72721a","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Pecsi_virologusok_koronavirus_Brit_mutacio","timestamp":"2021. január. 17. 11:48","title":"Pécsi virológusok: Olyanoknál azonosították a koronavírus brit mutációját, akik nem utaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f311ea-ec1b-4772-8d7d-f294cf76d263","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy dunaharaszti családot vittek kórházba a mentők szombaton, előbb egy gyereket rosszullét miatt, majd három további családtagot már szén-monoxid-mérgezés gyanújával.","shortLead":"Egy dunaharaszti családot vittek kórházba a mentők szombaton, előbb egy gyereket rosszullét miatt, majd három további...","id":"20210116_Szenmonoxidmergezes_gyanujaval_kerult_korhazba_egy_dunaharaszti_csalad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35f311ea-ec1b-4772-8d7d-f294cf76d263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798441bf-6543-4fc4-9e4e-2612828f6ce2","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_Szenmonoxidmergezes_gyanujaval_kerult_korhazba_egy_dunaharaszti_csalad","timestamp":"2021. január. 16. 19:25","title":"Szén-monoxid-mérgezés gyanújával került kórházba egy dunaharaszti család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcc9593-1e76-4150-a5f6-56060a7e9281","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Fordulóponthoz érkezett a kormány: eddig a vakcinaregisztrációt reklámozta, most viszont le kell küzdenie a kínai oltás iránti ellenszenvet is. Kínából ugyanis a miniszterelnök szavai alapján nagy tömegben érkezhet oltás, ami elég a 60 év feletti krónikus betegek számára. A kormányzat eddig jellemzően a regisztrációról győzködte az embereket. Egy kommunikációs szakember szerint az oltáskampány akkor lehet hatékony, ha az \"igény\" felépítésével indulna el és visszamenve az alapokhoz arról szólna, milyen veszélyes következményekkel járhat a koronavírus. ","shortLead":"Fordulóponthoz érkezett a kormány: eddig a vakcinaregisztrációt reklámozta, most viszont le kell küzdenie a kínai oltás...","id":"20210117_oltas_kampany_kormany_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfcc9593-1e76-4150-a5f6-56060a7e9281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9590ad1f-f6c4-486a-b494-4b9d38070c30","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_oltas_kampany_kormany_vakcina","timestamp":"2021. január. 17. 16:00","title":"Most kell a kormánynak kínai vakcináról meggyőzni az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7e60a4-7d40-46a0-a698-f0f9c989cd4a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Erőszaktól és gyilkosságoktól sem mentes kampány után a hivatalos eredmények alapján Yoweri Museveni hivatalban lévő elnök nyerte a csütörtökön tartott elnökválasztást Ugandában. Legfőbb kihívója, a volt énekes Bobi Wine csalással vádolta Musevenit.","shortLead":"Erőszaktól és gyilkosságoktól sem mentes kampány után a hivatalos eredmények alapján Yoweri Museveni hivatalban lévő...","id":"20210116_Csalassal_es_megfelemlitessel_nyert_a_35_eve_hivatalban_levo_elnok_Ugandaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe7e60a4-7d40-46a0-a698-f0f9c989cd4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c1c7ee4-5900-47a0-ad9c-12bd500b2ae9","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_Csalassal_es_megfelemlitessel_nyert_a_35_eve_hivatalban_levo_elnok_Ugandaban","timestamp":"2021. január. 16. 18:28","title":"Csalással és megfélemlítéssel nyert a 35 éve hivatalban lévő elnök Ugandában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33e1e32-df21-4cdd-8640-232e19a10985","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tempus Közalapítvány az uniós jogot sértő civiltörvényre hivatkozva vonta vissza az Emberség Erejével Alapítvány nyertes pályázatát. Vera Jourová levélben jeleztek a magyar civileknek, hogy vizsgálják az ügyet.","shortLead":"A Tempus Közalapítvány az uniós jogot sértő civiltörvényre hivatkozva vonta vissza az Emberség Erejével Alapítvány...","id":"20210118_vera_jourova_emberseg_erejevel_alapitvany_tempus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b33e1e32-df21-4cdd-8640-232e19a10985&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc82787-096a-4f7c-8ee4-d400641b43c5","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_vera_jourova_emberseg_erejevel_alapitvany_tempus","timestamp":"2021. január. 18. 12:08","title":"Az Európai Bizottság vizsgálja a civiltörvény miatt elutasított pécsi alapítvány ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230eaa17-896d-4ad0-99e4-c2e8fbf68352","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A természetben és az állatkertekben is meglehetősen ritka hermelint választotta 2021-ben az év emlősének a Vadonleső program, amelyet az Agrárminisztérium (AM) és a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. működtet a Magyar Természettudományi Múzeum közreműködésével.","shortLead":"A természetben és az állatkertekben is meglehetősen ritka hermelint választotta 2021-ben az év emlősének a Vadonleső...","id":"20210116_A_hermelin_a_rejtozkodes_nagymestere_lett_az_ev_emlose","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=230eaa17-896d-4ad0-99e4-c2e8fbf68352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7697c69a-eb66-4800-9c13-8c0c4fb9e5a8","keywords":null,"link":"/elet/20210116_A_hermelin_a_rejtozkodes_nagymestere_lett_az_ev_emlose","timestamp":"2021. január. 16. 21:00","title":"A hermelin, a rejtőzködés nagymestere lett az év emlőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]