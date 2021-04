Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22f754de-c6f4-4f9a-8ef1-589385a4816b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A futurisztikus külsejű és belsejű EQS elektromos autó forgalmazása a nyáron kezdődik meg.","shortLead":"A futurisztikus külsejű és belsejű EQS elektromos autó forgalmazása a nyáron kezdődik meg.","id":"20210416_40_millio_forinttol_indulhat_a_dizelhatotavu_uj_mercedes_eqs_villanyauto_alapmodellje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22f754de-c6f4-4f9a-8ef1-589385a4816b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54285a89-866c-4384-87d4-f40de97795d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_40_millio_forinttol_indulhat_a_dizelhatotavu_uj_mercedes_eqs_villanyauto_alapmodellje","timestamp":"2021. április. 16. 07:59","title":"40 millió forinttól indulhat a dízel-hatótávú új Mercedes villanyautó alapmodellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az első mintatétel augusztusban készül el.","shortLead":"Az első mintatétel augusztusban készül el.","id":"20210416_Szamillio_dozis_Szputnyik_V_Del_Korea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d781844-f064-4cce-a504-8c1b1f406bf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_Szamillio_dozis_Szputnyik_V_Del_Korea","timestamp":"2021. április. 16. 06:15","title":"Havonta százmillió dózist fog gyártani a Szputnyik V-ből egy dél-koreai konzorcium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee685aa-fef1-4d9a-bf21-2d8778a9923f","c_author":"Domány András - Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Majd egy évvel az erről szóló törvény után megszületett a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány, és birtokába kerültek a neki szánt jelentős állami vagyonelemek. 