[{"available":true,"c_guid":"5fe49a41-2e90-429b-862c-836b7ef9e27b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A köztársasági elnök „saját megtakarításából”, ötmillió forintból hozott létre alapítványt a koronavírus miatt elárvult gyerekek megsegítésére; már akkor közölte: reméli, hogy lesznek támogatók.","shortLead":"A köztársasági elnök „saját megtakarításából”, ötmillió forintból hozott létre alapítványt a koronavírus miatt elárvult...","id":"20210420_Szoreny_Brody_es_Feke_Pal_koncerttel_tamogatjak_Ader_Janos_alapitvanyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fe49a41-2e90-429b-862c-836b7ef9e27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f156bf-a4e2-45f3-8386-24aee5123b26","keywords":null,"link":"/kultura/20210420_Szoreny_Brody_es_Feke_Pal_koncerttel_tamogatjak_Ader_Janos_alapitvanyat","timestamp":"2021. április. 20. 12:32","title":"Szörényi, Bródy és Feke Pál koncerttel támogatják Áder János alapítványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2016. április 21-én találtak rá az akkor 57 éves énekesre saját otthonának liftjében, halálát az okozta, hogy hamisított és fentanillal szennyezett gyógyszert szedett. Öt nagy slágerével emlékezünk a pop nagyhercegére.\r

\r

","shortLead":"2016. április 21-én találtak rá az akkor 57 éves énekesre saját otthonának liftjében, halálát az okozta...","id":"20210421_Ot_eve_halt_meg_Prince_akinek_mindjart_uj_lemeze_jelenik_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade596e5-975a-433f-a4bd-5a4a32a318d4","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Ot_eve_halt_meg_Prince_akinek_mindjart_uj_lemeze_jelenik_meg","timestamp":"2021. április. 21. 12:02","title":"Öt éve halt meg Prince, de mindjárt új lemeze jelenik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e83828c-7254-466c-9f73-492e2d1a217d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az orosz rendőrség valamennyi városban komoly készültséggel várta a börtönbe zárt legismertebb orosz ellenzékit, az Alekszej Navalnijt támogató tüntetések résztvevőit. A rendőrök több mint ötszáz embert vettek őrizetbe, a szerdai demonstrációkon kevesebben vettek részt, mint a korábbi hasonló megmozdulásokon.","shortLead":"Az orosz rendőrség valamennyi városban komoly készültséggel várta a börtönbe zárt legismertebb orosz ellenzékit...","id":"20210421_navalnij_tuntetes_letartoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e83828c-7254-466c-9f73-492e2d1a217d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21c6deb-6930-4dab-867f-3f193781b9bd","keywords":null,"link":"/vilag/20210421_navalnij_tuntetes_letartoztatas","timestamp":"2021. április. 21. 20:39","title":"Több mint ötszáz letartóztatott a Navalnij melletti oroszországi tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded9d28b-0038-4457-8d23-03d7bc911d6c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Számos óvintézkedést vezettek be a kilencvenharmadik, rendhagyó Oscar-díjátadóra, amelyet részben egy új, de gyönyörű helyszínen fognak megrendezni.","shortLead":"Számos óvintézkedést vezettek be a kilencvenharmadik, rendhagyó Oscar-díjátadóra, amelyet részben egy új, de gyönyörű...","id":"20210420_Kulonleges_helyszinen_rendezik_meg_es_teszik_Covidbiztossa_a_vasarnapi_Oscargalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ded9d28b-0038-4457-8d23-03d7bc911d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170e9ad9-ff42-4c5b-a00f-8c9f79a50e99","keywords":null,"link":"/kultura/20210420_Kulonleges_helyszinen_rendezik_meg_es_teszik_Covidbiztossa_a_vasarnapi_Oscargalat","timestamp":"2021. április. 20. 12:27","title":"Különleges helyszínen rendezik meg és teszik Covid-biztossá a vasárnapi Oscar-gálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e2a255-3102-4b39-9510-dceb8c3dba29","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Némi korlátozás még azért marad.","shortLead":"Némi korlátozás még azért marad.","id":"20210420_gyermekvedelmi_intezmeny_latogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9e2a255-3102-4b39-9510-dceb8c3dba29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2048e6af-12a9-4745-a474-c75d02852a8a","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_gyermekvedelmi_intezmeny_latogatas","timestamp":"2021. április. 20. 16:49","title":"Megszűnik a látogatási tilalom a gyermekvédelmi intézményekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a8ab01-c970-4919-8071-65dc44370e43","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Napokig eltarthat, amíg döntenek az esküdtek. Az ügy bírája a tárgyalási nap végén arra kérte őket, hogy alaposan gondolják át, amit láttak és hallottak, és ne vonjanak le következtetéseket személyes szimpátia vagy ellenszenv alapján. ","shortLead":"Napokig eltarthat, amíg döntenek az esküdtek. Az ügy bírája a tárgyalási nap végén arra kérte őket, hogy alaposan...","id":"20210420_george_floyd_targyalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9a8ab01-c970-4919-8071-65dc44370e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4ae0de-9779-4de9-a378-5f06e308f8d3","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_george_floyd_targyalas","timestamp":"2021. április. 20. 06:05","title":"A záróbeszédekkel folytatódott a Floyd-ügy tárgyalása, elkezdődött az esküdtek tanácskozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"Lehoczky Annamária","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világ jelentős része látszólag felismerte, hogy az emberiségnek belátható időn belül el kell érnie a nettó nulla üvegházgáz-kibocsátásokat, hogy ne fokozzuk tovább a klímaváltozást. A hangzatos klímasemlegességi dátumokat megfogalmazó országok és óriáscégek azonban úgy viselkednek, mint a népmesei okos lány: hoznak is, meg nem is. A kitűzött zéró célszámok mögött jelenleg nem látszanak a konkrét és hatékony cselekvési tervek. A most is elérhető kibocsátáscsökkentési módszereket olyan trükkökkel igyekeznek elfedni, mint a technológiailag gyerekcipőben járó szénkivonás és -megkötés vagy a kibocsátások máshol történő kiváltása (offsetting). A klímapolitikai „kreatív könyvelés” helyett átlátható, robusztus és igazságos kibocsátáscsökkentési tervekre volna szükség. Ezen a téren pedig az Európai Unió is jobban teljesíthetne, Magyarország pedig akár az élbolyba is tartozhatna. Lehoczky Annamária, meteorológus, éghajlatkutató (PhD), környezeti szakújságíró írása.","shortLead":"A világ jelentős része látszólag felismerte, hogy az emberiségnek belátható időn belül el kell érnie a nettó nulla...","id":"20210421_Klimasemlegessegi_celok_valodi_cselekves_helyett_inkabb_trukkozes_zajlik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfbdd04-f03c-4a28-b35a-5d423f0439a7","keywords":null,"link":"/zhvg/20210421_Klimasemlegessegi_celok_valodi_cselekves_helyett_inkabb_trukkozes_zajlik","timestamp":"2021. április. 21. 11:21","title":"Klímasemlegességi célok: valódi cselekvés helyett inkább trükközés zajlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6b34a9-ce98-4bec-a7c9-45fa05fceff4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kínai hitelből kínai vállalatok építhetnek kínai egyetemet Budapesten. A Fudan-projektnél látványosabban aligha jelezhetné Orbán Viktor, hogy a rizikóssá váló moszkvai kapcsolatokon némileg lazítva Peking előtt nyitja meg az országot – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Kínai hitelből kínai vállalatok építhetnek kínai egyetemet Budapesten. A Fudan-projektnél látványosabban aligha...","id":"20210421_Igy_noveld_a_sarkanyodat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce6b34a9-ce98-4bec-a7c9-45fa05fceff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aefd6d13-c5b5-4661-95cd-ba27d7aa3494","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_Igy_noveld_a_sarkanyodat","timestamp":"2021. április. 21. 15:53","title":"Így növeld a sárkányodat: Moszkváról Pekingre helyezné át a keleti nyitás súlypontját Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]