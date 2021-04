Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e0d43528-d720-4a82-a179-2e0ca3c0b4ba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Arra jutottak, hogy a lehetséges előnyök meghaladják a kockázatokat.","shortLead":"Arra jutottak, hogy a lehetséges előnyök meghaladják a kockázatokat.","id":"20210424_usa_oltas_janssen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0d43528-d720-4a82-a179-2e0ca3c0b4ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0148928-deec-4169-b679-0753f77656a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_usa_oltas_janssen","timestamp":"2021. április. 24. 08:25","title":"Folytatják az oltást a Janssen-vakcinával az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6187b3f0-0b9d-45a1-bc7d-c04fb7a7e0bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a piros sportkompakt a Lancia talán legszebb éveibe repítheti vissza új tulajdonását.","shortLead":"Ez a piros sportkompakt a Lancia talán legszebb éveibe repítheti vissza új tulajdonását.","id":"20210424_elado_egy_alig_200_kilometert_futott_31_eves_ralilegenda_lancia_delta_hf_integrale","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6187b3f0-0b9d-45a1-bc7d-c04fb7a7e0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e3ce681-7e87-4599-90e2-3549daa21682","keywords":null,"link":"/cegauto/20210424_elado_egy_alig_200_kilometert_futott_31_eves_ralilegenda_lancia_delta_hf_integrale","timestamp":"2021. április. 24. 06:41","title":"Eladó egy alig 200 kilométert futott 31 éves ralilegenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977bcd1e-0acb-4d0c-90be-1daed45138a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 33 éves férfi a gyanú szerint többek között kiskorú ellen követett el szexuális erőszakot. Nemzetközi együttműködésben sikerült kézre keríteni.\r

","shortLead":"A 33 éves férfi a gyanú szerint többek között kiskorú ellen követett el szexuális erőszakot. Nemzetközi...","id":"20210423_Top_50es_bunozot_fogott_el_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=977bcd1e-0acb-4d0c-90be-1daed45138a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899d5e56-cc08-4345-a6fe-c6e31861c1bb","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_Top_50es_bunozot_fogott_el_a_rendorseg","timestamp":"2021. április. 23. 07:14","title":"Top 50-es bűnözőt fogott el a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec567c9a-a218-40a5-b399-872941b606f1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ORFK szóvivője, Gál Kristóf hangsúlyozta, hogy a járványügyi szabályok továbbra is érvényben vannak.","shortLead":"Az ORFK szóvivője, Gál Kristóf hangsúlyozta, hogy a járványügyi szabályok továbbra is érvényben vannak.","id":"20210424_gal_kristof_orfk_terasznyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec567c9a-a218-40a5-b399-872941b606f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708f2d57-d322-4a1a-89f6-18dd6be187cf","keywords":null,"link":"/kkv/20210424_gal_kristof_orfk_terasznyitas","timestamp":"2021. április. 24. 13:55","title":"A rendőrség arra emlékeztet, hogy a terasznyitás után is ellenőrzik a védelmi intézkedések betartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c8c546-10af-44fa-a0fe-e3fde5bd357c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tovább folytatódik a Balinál elsüllyedt tengeralattjáró keresése.","shortLead":"Tovább folytatódik a Balinál elsüllyedt tengeralattjáró keresése.","id":"20210424_indoneziai_tengeralattjaro_oxigen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44c8c546-10af-44fa-a0fe-e3fde5bd357c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e6e3e6a-6aab-4ab7-8cc3-6560388e5232","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_indoneziai_tengeralattjaro_oxigen","timestamp":"2021. április. 24. 12:26","title":"Mostanra elfogyhatott az elsüllyedt indonéziai tengeralattjáró oxigénje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem fogják úgy ellenőrizni az egészségügyi dolgozókat, mint a rendvédelmiseket.","shortLead":"Nem fogják úgy ellenőrizni az egészségügyi dolgozókat, mint a rendvédelmiseket.","id":"20210423_okfo_nyilatkozat_level_magyar_orvosi_kamara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675368fb-1d3b-4bf4-84e7-1141cd8e9002","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_okfo_nyilatkozat_level_magyar_orvosi_kamara","timestamp":"2021. április. 23. 17:02","title":"Tévedésből kért beleegyező nyilatkozatot megbízhatósági vizsgálathoz a kórházi főigazgatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22009f18-2e1c-4024-a051-6cd2a7eaa9a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester ezzel is arra ösztönöz, hogy minél többen oltassák be magukat a koronavírus-fertőzés ellen.","shortLead":"A főpolgármester ezzel is arra ösztönöz, hogy minél többen oltassák be magukat a koronavírus-fertőzés ellen.","id":"20210423_koronavirus_oltas_budapest_karacsony_szabadnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22009f18-2e1c-4024-a051-6cd2a7eaa9a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8d5c7c-dd86-459a-8719-e9b4825c0d2d","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_koronavirus_oltas_budapest_karacsony_szabadnap","timestamp":"2021. április. 23. 11:58","title":"Karácsony: Szabadnap jár az oltás után a fővárosi cégeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tragédiáról a város polgármestere számolt be a közösségi oldalán.","shortLead":"A tragédiáról a város polgármestere számolt be a közösségi oldalán.","id":"20210423_szazhalombatta_csalad_koronavirus_fertozes_gyasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7816f5-f56f-4195-a20f-64658dab8cb3","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_szazhalombatta_csalad_koronavirus_fertozes_gyasz","timestamp":"2021. április. 23. 12:55","title":"Egy százhalombattai család mind a négy tagja meghalt koronavírus-fertőzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]