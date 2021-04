Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"869e98a0-e211-4a7f-86a5-42ee312b915d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Mindig azokat fogom képviselni, akiknek problémájuk van, és mindig fel fogom emelni a szavam, ha valami nem tetszik. Függetlenül attól ki van kormányon” – ígéri a zenész.



","shortLead":"„Mindig azokat fogom képviselni, akiknek problémájuk van, és mindig fel fogom emelni a szavam, ha valami nem tetszik...","id":"20210423_Majka_Szijjarto_Peternel_jartam_erre_a_nyakamba_szakadt_egy_gyuloletcunami","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=869e98a0-e211-4a7f-86a5-42ee312b915d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ac5a62f-cd51-45b3-857a-e0fbb16bf02b","keywords":null,"link":"/elet/20210423_Majka_Szijjarto_Peternel_jartam_erre_a_nyakamba_szakadt_egy_gyuloletcunami","timestamp":"2021. április. 23. 12:08","title":"Majka: Szijjártó Péternél jártam, erre a nyakamba szakadt egy gyűlöletcunami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64636ff0-27b4-4707-bffb-957c24269460","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kötelező lesz maszkot viselni, és sportolni vagy énekelni is csak kültéren lehet majd az újranyitó osztrák iskolákban.","shortLead":"Kötelező lesz maszkot viselni, és sportolni vagy énekelni is csak kültéren lehet majd az újranyitó osztrák iskolákban.","id":"20210424_Majus_17en_nyitnak_Ausztriaban_az_iskolak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64636ff0-27b4-4707-bffb-957c24269460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb32f97-fcd1-4770-a7c1-bf7560a46bb1","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Majus_17en_nyitnak_Ausztriaban_az_iskolak","timestamp":"2021. április. 24. 18:20","title":"Május 17-én nyitnak Ausztriában az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b0b65d9-e415-4d08-98a1-322e282af3fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Utoljára júniusban nem történt hasonló a világ leggyorsabban oltó országában.","shortLead":"Utoljára júniusban nem történt hasonló a világ leggyorsabban oltó országában.","id":"20210424_izrael_koronavirus_statisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b0b65d9-e415-4d08-98a1-322e282af3fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f1924cd-b4ad-42c5-932a-d95ff256d7ef","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_izrael_koronavirus_statisztika","timestamp":"2021. április. 24. 13:18","title":"Tíz hónap után nincs új áldozata a koronavírusnak Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5849b9b-5d59-40d1-baac-43139e79c4e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy a valószínűsége, hogy az idén is lesz még mini változata az aktuális iPhone-családnak. Néhány koncepciókép is kikerült arról, hogyan is fog kinézni ez a modell.","shortLead":"Nagy a valószínűsége, hogy az idén is lesz még mini változata az aktuális iPhone-családnak. Néhány koncepciókép is...","id":"20210423_apple_iphone_13_mini_renderelt_kepek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5849b9b-5d59-40d1-baac-43139e79c4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3178b914-c030-4f96-8a1e-695aa6c54647","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_apple_iphone_13_mini_renderelt_kepek","timestamp":"2021. április. 23. 11:03","title":"Ilyen lehet a talán utolsó kicsi-olcsó iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0085a80-646c-459b-b634-cb71af0c2ded","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ritkán látható magabiztossággal indult el valaki a menetiránnyal szembe.","shortLead":"Ritkán látható magabiztossággal indult el valaki a menetiránnyal szembe.","id":"20210424_m7_autopalya_megfordulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0085a80-646c-459b-b634-cb71af0c2ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802e161b-1c35-4678-b00e-ded563c367df","keywords":null,"link":"/cegauto/20210424_m7_autopalya_megfordulas","timestamp":"2021. április. 24. 09:11","title":"Videó: Valaki úgy gondolta, megfordul az M7-esen csütörtök délután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb7dabcb-babc-423e-9f8c-d629ab69d517","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Műszaki hiba okozta a balesetet.","shortLead":"Műszaki hiba okozta a balesetet.","id":"20210424_m1_auto_kieges","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb7dabcb-babc-423e-9f8c-d629ab69d517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc0665a-2c94-4cbe-a2c9-a2fe94820864","keywords":null,"link":"/cegauto/20210424_m1_auto_kieges","timestamp":"2021. április. 24. 10:51","title":"Videón, ahogy kiég egy autó az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a9bace9-8e18-4de7-9cf2-cd88ff22a9b7","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kuratóriumban ott van Csányi Sándor, aki a mezőgazdaságban is nagypályás szereplő.","shortLead":"A kuratóriumban ott van Csányi Sándor, aki a mezőgazdaságban is nagypályás szereplő.","id":"202116_zoldsegtermesztesi_kutatointezet_alapitvanyi_vagyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a9bace9-8e18-4de7-9cf2-cd88ff22a9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea53881-3f72-4e9c-b702-a945e67d6644","keywords":null,"link":"/360/202116_zoldsegtermesztesi_kutatointezet_alapitvanyi_vagyon","timestamp":"2021. április. 25. 08:30","title":"Egyetemi alapítványhoz szervezték ki az állami zöldségkutató intézetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b8c6f1d-18fd-4aa3-b7ce-441c44f27a61","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Galamb, vadász, őrgróf lesz a kommunisták helyén. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Galamb, vadász, őrgróf lesz a kommunisták helyén. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk...","id":"20210424_Trabant_Interflug_Marx_Kohl_1991_aprilis_24","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b8c6f1d-18fd-4aa3-b7ce-441c44f27a61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b56095-3adc-4d9e-9777-9d85fa5c5dab","keywords":null,"link":"/360/20210424_Trabant_Interflug_Marx_Kohl_1991_aprilis_24","timestamp":"2021. április. 24. 16:30","title":"Leáll a Trabant és az Interflug, vesztésben van Marx és Kohl is – 1991. április 24.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]