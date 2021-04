Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Nyáron már érkezhetnek az amerikai turisták az Európába.","shortLead":"Nyáron már érkezhetnek az amerikai turisták az Európába.","id":"20210426_Nyaron_johetnek_amerikai_turistak_Europaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84815051-fcb0-4db2-957b-50cb2b33cfee","keywords":null,"link":"/eurologus/20210426_Nyaron_johetnek_amerikai_turistak_Europaba","timestamp":"2021. április. 26. 16:49","title":"Az USA-val tárgyal az EU a vakcinaigazolások kölcsönös elismeréséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc4a6b0-c402-436f-95fe-1fcc00137292","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chiffa néven dolgozó fotós nemrég egy olyan tengeralattjáró fedélzetén járt, amit 30 év szolgálat után, 1995-ben vont ki állományából a szovjet – illetve akkor már orosz – hadsereg.","shortLead":"A Chiffa néven dolgozó fotós nemrég egy olyan tengeralattjáró fedélzetén járt, amit 30 év szolgálat után, 1995-ben vont...","id":"20210426_szovjet_tengeralattjaro_foxtrot_chiffa_photography","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efc4a6b0-c402-436f-95fe-1fcc00137292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ebbaea-b3c3-48c0-8355-178a999453d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_szovjet_tengeralattjaro_foxtrot_chiffa_photography","timestamp":"2021. április. 26. 08:03","title":"Fotók: Így néz ki belülről egy kiszuperált, 56 éves szovjet tengeralattjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd57bde0-44a3-41d9-bc87-00deae8b8fe0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A kormány gépe 480 ezer oltóanyagot hoz Moszkvából.\r

","shortLead":"A kormány gépe 480 ezer oltóanyagot hoz Moszkvából.\r

","id":"20210427_Ujabb_szallitmany_Szputnyik_vakcina_Szijjarto_Peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd57bde0-44a3-41d9-bc87-00deae8b8fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bfc7d3b-e498-4c87-93b7-cb9c6e2ffe10","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_Ujabb_szallitmany_Szputnyik_vakcina_Szijjarto_Peter","timestamp":"2021. április. 27. 06:43","title":"Újabb szállítmány Szputnyik vakcina érkezik Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f63c901e-b9c1-4f77-83a7-ded081e7cd7f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 93. Oscar-gála legfontosabb díjait Chloé Zhao rendezése kapta, a legjobb női főszereplő Frances McDormand, a legjobb férfi főszereplő Anthony Hopkins lett. Nyert a Még egy kört mindenkinek is. ","shortLead":"A 93. Oscar-gála legfontosabb díjait Chloé Zhao rendezése kapta, a legjobb női főszereplő Frances McDormand, a legjobb...","id":"20210426_Oscar_gala_2021_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f63c901e-b9c1-4f77-83a7-ded081e7cd7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2df3a4-c7c5-4702-999a-1acfa40c0851","keywords":null,"link":"/kultura/20210426_Oscar_gala_2021_percrol_percre","timestamp":"2021. április. 26. 00:10","title":"A nomádok földje kapta a legjobb filmnek járó díjat - Oscar 2021","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelenleg legfeljebb 7 napos határidőt állíthatnak be az üzenetek törlésére a WhatsApp-felhasználók, ez azonban a jövőben változhat.","shortLead":"Jelenleg legfeljebb 7 napos határidőt állíthatnak be az üzenetek törlésére a WhatsApp-felhasználók, ez azonban...","id":"20210426_whatsapp_feltuno_uzenetek_onmegsemmisito_uzenetek_torlese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dce33bb-6684-4888-a8df-5541e8955d97","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_whatsapp_feltuno_uzenetek_onmegsemmisito_uzenetek_torlese","timestamp":"2021. április. 26. 17:03","title":"Jöhetnek a 24 óra után eltűnő üzenetek a WhatsApp-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a485820-6c1c-48e5-8329-f178c517598f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Sopron, Kőszeg és Vaskeresztes környéki termelőket rendkívüli mértékben sújtotta a járvány, hosszabb távon segítene nekik a hegyközség.","shortLead":"A Sopron, Kőszeg és Vaskeresztes környéki termelőket rendkívüli mértékben sújtotta a járvány, hosszabb távon segítene...","id":"202116_soproni_borvidek_fejleszteseert_jarvany_sujtotta_terseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a485820-6c1c-48e5-8329-f178c517598f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93fefd28-0bd6-491a-93d8-ee5c715b1531","keywords":null,"link":"/360/202116_soproni_borvidek_fejleszteseert_jarvany_sujtotta_terseg","timestamp":"2021. április. 26. 14:00","title":"Rátennék Sopront a borturizmus térképére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654b2057-b71c-4576-a883-340b6c5fa0bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos szerint, ha az alapítványok eladják a vagyontárgyaikat, csak forradalommal lehet majd visszaszerezni őket.","shortLead":"Hadházy Ákos szerint, ha az alapítványok eladják a vagyontárgyaikat, csak forradalommal lehet majd visszaszerezni őket.","id":"20210427_szel_bernadett_hadhazy_akos_egyetemek_szavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=654b2057-b71c-4576-a883-340b6c5fa0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a911d5-41a0-4431-b1c6-a1d7744c7c99","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_szel_bernadett_hadhazy_akos_egyetemek_szavazas","timestamp":"2021. április. 27. 14:42","title":"Szél az egyetemek kiszervezéséről: Amit most látunk, hatalomátmentési kísérlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"21 nap helyett akár 3 hónapot is lehet várni az oltás első és második adagjának beadása között. A várakozás javíthatja az immunválaszt.","shortLead":"21 nap helyett akár 3 hónapot is lehet várni az oltás első és második adagjának beadása között. A várakozás javíthatja...","id":"20210426_szputnyik_v_hosszabb_ido_oltasok_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b097af4-756b-466d-9798-1ad5b628cb5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_szputnyik_v_hosszabb_ido_oltasok_kozott","timestamp":"2021. április. 26. 15:15","title":"A Szputnyik V fejlesztői szerint jobb lehet, ha később adják be a második oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]