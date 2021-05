Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b8e15d21-041c-4e3c-b1b6-8c80872ec289","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az EUROSTAT adataiból kiderül, hogy mekkora a munkanélküliség, de pár kattintással az is, hogy ez mennyire kimagasló, vagy átlagos a tagországok mezőnyében. ","shortLead":"Az EUROSTAT adataiból kiderül, hogy mekkora a munkanélküliség, de pár kattintással az is, hogy ez mennyire kimagasló...","id":"20210502_Infografikan_a_magyar_foglalkoztatasi_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8e15d21-041c-4e3c-b1b6-8c80872ec289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f33dcd-40d8-4fb6-a940-c8bee98d20ae","keywords":null,"link":"/kkv/20210502_Infografikan_a_magyar_foglalkoztatasi_adatok","timestamp":"2021. május. 02. 11:15","title":"Infografikán a magyar foglalkoztatási adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9c9e771-d0ad-45a8-93b6-7235c7263368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszüntették a nyomozást a szegedi képviselő ügyében.","shortLead":"Megszüntették a nyomozást a szegedi képviselő ügyében.","id":"20210430_szabo_balint_nyomozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9c9e771-d0ad-45a8-93b6-7235c7263368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd862390-2943-46e8-aa81-883e36e79d10","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_szabo_balint_nyomozas","timestamp":"2021. április. 30. 16:59","title":"A rendőrség szerint nem rabolták el Szabó Bálintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b14d37b0-4083-4c14-9c1d-1b10a23534a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kertből korábban Melania Trump kérésére távolítottak el több fát és virágot.","shortLead":"A kertből korábban Melania Trump kérésére távolítottak el több fát és virágot.","id":"20210430_Petico_Jill_Biden_Feher_Haz_rozsakert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b14d37b0-4083-4c14-9c1d-1b10a23534a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f0e962-dbee-44eb-9508-14dbf03ea698","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210430_Petico_Jill_Biden_Feher_Haz_rozsakert","timestamp":"2021. április. 30. 17:31","title":"Több mint 50 ezren követelik Jill Bidentől, hogy állítsa vissza a Fehér Ház rózsakertjének eredeti állapotát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"50 millió adag orosz vakcina érkezik az országba, az első részlet májusban.","shortLead":"50 millió adag orosz vakcina érkezik az országba, az első részlet májusban.","id":"20210430_Engedelyeztek_a_Szputnyik_V_veszhelyzeti_alkalmazasat_Torokorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e25df432-c290-4829-8c01-8ff5e26ecba0","keywords":null,"link":"/vilag/20210430_Engedelyeztek_a_Szputnyik_V_veszhelyzeti_alkalmazasat_Torokorszagban","timestamp":"2021. április. 30. 17:15","title":"Engedélyezték a Szputnyik V vészhelyzeti alkalmazását Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0253c16-fd11-4517-825b-755524dbeb7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 1000 milliárd forint állami vagyont szervezett ki a kétharmados parlamenti többség alapítványokba. Ezek részben az egyetemek fenntartói lesznek, de létrejött öt közalapítvány is. Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója szerint ez még a NER-ben megszokott vagyonmozgáshoz képest is nagyságrendi ugrás, a rendszert pedig az örökkévalóságnak tervezték. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Több mint 1000 milliárd forint állami vagyont szervezett ki a kétharmados parlamenti többség alapítványokba. Ezek...","id":"20210501_Fulke_Ligeti_Miklos_Transparency","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0253c16-fd11-4517-825b-755524dbeb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67eda83-e168-410d-8489-65548ea8f272","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Fulke_Ligeti_Miklos_Transparency","timestamp":"2021. május. 01. 11:00","title":"Fülke: \"Ezekkel a törvényekkel megpuccsolta az államot a parlamenti többség\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Helsinki Bizottság szerint a büntető-kényszerítő szándékon kívül nehéz mással magyarázni, hogy akik nem írták alá a szolgálati munkaszerződést, azok csupán 1–3 havi bérüket kapják meg végkielégítésként.","shortLead":"A Magyar Helsinki Bizottság szerint a büntető-kényszerítő szándékon kívül nehéz mással magyarázni, hogy akik nem írták...","id":"20210430_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony_vegkielegites_jogsegely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176e6b38-afbe-462f-87a0-ea79d28e0986","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony_vegkielegites_jogsegely","timestamp":"2021. április. 30. 14:07","title":"Egészségügyi dolgozók ezreit fosztották meg végkielégítésüktől, jogvédők és a MOK együtt segítenének nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb3585c-6fcb-4a72-8a1a-69942ab3247d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden amerikai elnök és kormánytagjainak nyilatkozatai arra utalnak, hogy az Egyesült Államok ellenségeskedésre törekszik Észak-Koreával szemben, amire Phenjan megfelelő választ fog adni - tudatta a kommunista ország külügyminisztériuma vasárnap.","shortLead":"Joe Biden amerikai elnök és kormánytagjainak nyilatkozatai arra utalnak, hogy az Egyesült Államok ellenségeskedésre...","id":"20210502_EszakKorea_az_Egyesult_Allamok_leszamolasra_keszul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bb3585c-6fcb-4a72-8a1a-69942ab3247d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9936cdb-8f56-406a-b12b-ddc47b848960","keywords":null,"link":"/vilag/20210502_EszakKorea_az_Egyesult_Allamok_leszamolasra_keszul","timestamp":"2021. május. 02. 08:11","title":"Észak-Korea: az Egyesült Államok leszámolásra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb41d6e6-74e6-4cd3-97ba-973e93adee4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pfizer-vakcinára várakoztak az emberek, amelyről délben kiderült, hogy elfogyott. ","shortLead":"Pfizer-vakcinára várakoztak az emberek, amelyről délben kiderült, hogy elfogyott. ","id":"20210430_Video_Tobb_szaz_meter_hosszu_sor_allt_a_Honved_korhaz_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb41d6e6-74e6-4cd3-97ba-973e93adee4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3798462-7b08-4a81-82ab-1f00caa6f28b","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_Video_Tobb_szaz_meter_hosszu_sor_allt_a_Honved_korhaz_elott","timestamp":"2021. április. 30. 12:58","title":"Videó: Több száz méter hosszú sor állt a Honvédkórház előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]