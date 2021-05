Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump alatt 110 ezerről 15 ezerre csökkent a kvóta, ezt emelte a regnáló elnök 62 500-ra.","shortLead":"Donald Trump alatt 110 ezerről 15 ezerre csökkent a kvóta, ezt emelte a regnáló elnök 62 500-ra.","id":"20210504_Joe_Biden_megemelte_a_befogadhato_menekultek_letszamat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52962aaf-41fb-4733-aa4a-1afb317ca643","keywords":null,"link":"/vilag/20210504_Joe_Biden_megemelte_a_befogadhato_menekultek_letszamat","timestamp":"2021. május. 04. 05:17","title":"Joe Biden megemelte a befogadható menekültek létszámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8de5e64-f1c0-43d1-8775-8211d043a67b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már lehet bérleteket is venni a napokban 125 éves színház következő évadára.","shortLead":"Már lehet bérleteket is venni a napokban 125 éves színház következő évadára.","id":"20210504_Dontott_a_nyitasrol_es_az_uj_bemutatokrol_a_Vigszinhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8de5e64-f1c0-43d1-8775-8211d043a67b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29700e4c-8b57-4026-aeb3-5b3cac14683d","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Dontott_a_nyitasrol_es_az_uj_bemutatokrol_a_Vigszinhaz","timestamp":"2021. május. 04. 11:42","title":"Döntött a nyitásról és az új bemutatókról a Vígszínház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56907b89-c9fc-4b81-99ce-0235457b3d81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatalos bejelentés ugyan még várat magára, de információink szerint kedden még erre is sor kerül.","shortLead":"A hivatalos bejelentés ugyan még várat magára, de információink szerint kedden még erre is sor kerül.","id":"20210504_Gulyasugy_Felmentik_a_rasszista_kijelentesei_miatt_bepanaszolt_szegedi_egyetemi_oktatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56907b89-c9fc-4b81-99ce-0235457b3d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2099ed6c-5253-4ced-b4f0-167483cff135","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_Gulyasugy_Felmentik_a_rasszista_kijelentesei_miatt_bepanaszolt_szegedi_egyetemi_oktatot","timestamp":"2021. május. 04. 13:10","title":"Megválik a rasszista és szexista kijelentései miatt bepanaszolt oktatójától a Szegedi Tudományegyetem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9225a7-143c-4e74-9e93-6cdb7f010f50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kormányzati támogatásból.","shortLead":"Kormányzati támogatásból.","id":"20210503_soltesz_miklos_templom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f9225a7-143c-4e74-9e93-6cdb7f010f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47d4eaf-b15a-4e57-8c59-5a215916e931","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210503_soltesz_miklos_templom","timestamp":"2021. május. 03. 19:32","title":"Tizenhat templom újulhat meg Pest megye északi részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e35578-34bb-4ff5-9389-0517003bc273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az mRNS-alapú oltások kifejlesztésében kulcsszerepet játszó, egyébként Amerikában élő biokémikus május 27-ig Magyarországon van, de innen is teljes időben dolgozik.","shortLead":"Az mRNS-alapú oltások kifejlesztésében kulcsszerepet játszó, egyébként Amerikában élő biokémikus május 27-ig...","id":"20210503_Kariko_Katalin_Most_hirtelen_mindenki_jarvanyszakerto_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7e35578-34bb-4ff5-9389-0517003bc273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a458f6fe-c1d8-44c7-a948-d42224b06324","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_Kariko_Katalin_Most_hirtelen_mindenki_jarvanyszakerto_lett","timestamp":"2021. május. 03. 19:07","title":"Karikó Katalin: Most hirtelen mindenki járványszakértő lett, de én nem vagyok az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Négyezer milliárd forint fölé nőtt a magyarországi lakáshitelek állománya.","shortLead":"Négyezer milliárd forint fölé nőtt a magyarországi lakáshitelek állománya.","id":"20210503_lakas_hitel_ingatlan_torlesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf7e0ec-5014-4223-bf32-66e7b29b77ea","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210503_lakas_hitel_ingatlan_torlesztes","timestamp":"2021. május. 03. 11:46","title":"1803 milliárd forint lakáshitelre kérték a törlesztési moratóriumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e34e3d-8b02-4bf1-918f-284075be316f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aztán nem sokkal később, pár száz méter után egy árokba hajtott.","shortLead":"Aztán nem sokkal később, pár száz méter után egy árokba hajtott.","id":"20210504_ittas_jogositvany_gyerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21e34e3d-8b02-4bf1-918f-284075be316f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62551b2-962f-427b-98c3-5ce10cef63dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210504_ittas_jogositvany_gyerek","timestamp":"2021. május. 04. 17:21","title":"Ittasan, jogsi nélkül, gyerekkel együtt lopott el egy autót egy 23 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A sziget ezzel kívánta megmutatni, hogy védetten készül a turistaszezonra.","shortLead":"A sziget ezzel kívánta megmutatni, hogy védetten készül a turistaszezonra.","id":"20210503_procida_sziget_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90028f72-9765-4ac5-b54a-85ced0e8fb67","keywords":null,"link":"/elet/20210503_procida_sziget_oltas","timestamp":"2021. május. 03. 20:30","title":"Van egy olasz sziget, ahol a teljes felnőtt lakosságot beoltották a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]