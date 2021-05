Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"25d41edf-4e5e-4be3-96fc-538b98985b85","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy űrhajós hallgathatta meg először a Higher Powert. ","shortLead":"Egy űrhajós hallgathatta meg először a Higher Powert. ","id":"20210507_Coldplay_Higher_Power","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25d41edf-4e5e-4be3-96fc-538b98985b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c4d45f-5565-4c50-a2cf-056784c8e51c","keywords":null,"link":"/kultura/20210507_Coldplay_Higher_Power","timestamp":"2021. május. 07. 16:54","title":"Az űrben debütált a Coldplay legújabb száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16a8041-61af-428c-b052-db417617f632","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Ellenzéki térfélen ülő képviselők is besegítettek a Fidesznek az állami vagyon alapítványi kiszervezéséről szóló parlamenti szavazáskor. Egyelőre csak néhány jele van, hogy megtérülő szívességről lehet szó. ","shortLead":"Ellenzéki térfélen ülő képviselők is besegítettek a Fidesznek az állami vagyon alapítványi kiszervezéséről szóló...","id":"202118__atszavazok__orban_segitoi__kulso_tamogatok__ketharmadolok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e16a8041-61af-428c-b052-db417617f632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13616ced-a995-4f39-95fd-7710cc8abcf8","keywords":null,"link":"/360/202118__atszavazok__orban_segitoi__kulso_tamogatok__ketharmadolok","timestamp":"2021. május. 08. 07:00","title":"Orbánnak már nincs szüksége mind a 133 bátor emberére a kétharmadhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két helyszínen lehet igénybe venni az ingyenes tesztet.","shortLead":"Két helyszínen lehet igénybe venni az ingyenes tesztet.","id":"20210507_ingyenes_teszteles_xviii_kerulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e504574-b4a8-4103-9e51-9c2c47547812","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_ingyenes_teszteles_xviii_kerulet","timestamp":"2021. május. 07. 15:11","title":"Ingyen letesztelnek minden XVIII. kerületi diákot és iskolai dolgozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyarországon dolgozó külföldi vállalatok fele szerint idén még nem tudják elérni a koronavírus-válság előtti szintet, amit az is nehezít, hogy több problémával is meg kell küzdeniük. Ezek közül kiemelkedik a munkaerőhiány, de sokan nem elégedettek a korrupciós helyzettel sem. Ugyanakkor soha ilyen sokan nem mondták, hogy nem bánták meg, hogy ide hozták a cégüket – derül ki a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) friss felméréséből. A bemutató sajtótájékoztatón Varga Mihály arról is beszélt, miben közelítettük meg Ausztriát.","shortLead":"A Magyarországon dolgozó külföldi vállalatok fele szerint idén még nem tudják elérni a koronavírus-válság előtti...","id":"20210506_duihk_felmeres_vallalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a71871-edff-4364-af20-32bfb37f67a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210506_duihk_felmeres_vallalat","timestamp":"2021. május. 06. 12:38","title":"További béremeléseket terveznek a multicégek idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fcc1f1-c79c-4610-940f-269ce3f8cd96","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fenntartónak tizenöt napja van arra, hogy szerződést kössön az önkormányzattal. ","shortLead":"A fenntartónak tizenöt napja van arra, hogy szerződést kössön az önkormányzattal. ","id":"20210506_Molnar_Antal_Zeneiskola_Damjanich_utca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1fcc1f1-c79c-4610-940f-269ce3f8cd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc1c593-ddef-4a87-9699-4afbac3d55f7","keywords":null,"link":"/kultura/20210506_Molnar_Antal_Zeneiskola_Damjanich_utca","timestamp":"2021. május. 06. 13:57","title":"Beköltözhet a Molnár Antal Zeneiskola a Damjanich utcai ingatlanba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c47d6f3-808c-472d-8787-fbb0e3295b38","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Az, hogy a közbeszerzések és a megrendelések kizárólag a haveroknál és a vazallusoknál landolnak, akkor érezteti hatását, amikor a rendszer összeomlik. Ezt nevezik ők terheléses támadásnak. Vélemény.","shortLead":"Az, hogy a közbeszerzések és a megrendelések kizárólag a haveroknál és a vazallusoknál landolnak, akkor érezteti...","id":"202118_terheleses_tamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c47d6f3-808c-472d-8787-fbb0e3295b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75af8055-071c-4ff8-8efc-7c7beec992dd","keywords":null,"link":"/360/202118_terheleses_tamadas","timestamp":"2021. május. 06. 13:00","title":"Tóta W.: Terheléses támadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28bd17e-279d-4819-a9eb-a7be479ffb6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava úgy értesült, hogy a legújabb intézmény rendezvényeket szervezne és kutatásokat készítene.","shortLead":"A Népszava úgy értesült, hogy a legújabb intézmény rendezvényeket szervezne és kutatásokat készítene.","id":"20210506_fidesz_keresztenydemokrata_intezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c28bd17e-279d-4819-a9eb-a7be479ffb6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8e2fc0-07f6-4c20-95f1-666d3f45a459","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_fidesz_keresztenydemokrata_intezet","timestamp":"2021. május. 06. 10:08","title":"Új háttérintézményt alapít a Fidesz, hogy nemzetközi vizeken erősödjenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e2a235-7d3e-4c2b-aaa2-1af678c414e0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nyitómérkőzést az új népligeti csarnokban játssza Magyarország.","shortLead":"A nyitómérkőzést az új népligeti csarnokban játssza Magyarország.","id":"20210506_KeziEb_csoport_ellenfel_magyar_ferfi_valogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8e2a235-7d3e-4c2b-aaa2-1af678c414e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc2a0b35-2c78-491e-986e-1ec24cccefc8","keywords":null,"link":"/sport/20210506_KeziEb_csoport_ellenfel_magyar_ferfi_valogatott","timestamp":"2021. május. 06. 19:34","title":"Kézi-Eb: Kemény csoportellenfeleket kapott a magyar férfiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]