[{"available":true,"c_guid":"4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rekordot döntött a napi halálesetek száma, pedig a járvány tetőzése csak néhány hét múlva várható.","shortLead":"Rekordot döntött a napi halálesetek száma, pedig a járvány tetőzése csak néhány hét múlva várható.","id":"20210508_Tobb_mint_4000_halott_egyetlen_nap_alatt_Indiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e713876c-1c77-45a3-97c6-308665412b9a","keywords":null,"link":"/vilag/20210508_Tobb_mint_4000_halott_egyetlen_nap_alatt_Indiaban","timestamp":"2021. május. 08. 09:08","title":"Több mint 4000 halott egyetlen nap alatt Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1,8 milliard dózisról kötött szerződést 2023-ig.","shortLead":"1,8 milliard dózisról kötött szerződést 2023-ig.","id":"20210508_Hatalmas_Pfizerszallitmanyt_rendelt_az_EU","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b24d2b-5728-4361-8b7d-0d09dd5c00c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210508_Hatalmas_Pfizerszallitmanyt_rendelt_az_EU","timestamp":"2021. május. 08. 13:12","title":"Hatalmas Pfizer-szállítmányt rendelt az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdfc55cd-5d18-488c-9abc-88e451368ba5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szomorú aktualitás kapcsán kapott szépen csengő nevet az olaszok kompakt autója. Itt az Alfa Romeo Giulietta Finale Edizione.","shortLead":"Szomorú aktualitás kapcsán kapott szépen csengő nevet az olaszok kompakt autója. Itt az Alfa Romeo Giulietta Finale...","id":"20210507_Latvanyos_kiadassal_bucsuzik_az_Alfa_Romeo_Giulietta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdfc55cd-5d18-488c-9abc-88e451368ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"992fb219-49e0-44f3-b291-c0eb65138fdb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210507_Latvanyos_kiadassal_bucsuzik_az_Alfa_Romeo_Giulietta","timestamp":"2021. május. 08. 10:02","title":"Látványos kiadással búcsúzik az Alfa Romeo Giulietta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék elrendelte, hogy biztosítsák az ingatlant és értéktárgyakat arra az esetre, ha Benének kártérítést kell fizetnie áldozatának.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék elrendelte, hogy biztosítsák az ingatlant és értéktárgyakat arra az esetre, ha Benének...","id":"20210507_lugos_orvos_vegrehajtok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75bd032-dec8-4b89-8643-25a25c6a10d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_lugos_orvos_vegrehajtok","timestamp":"2021. május. 07. 13:55","title":"Telex: Végrehajtók foglalták le a lúgos orvos családi házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c80e30c-4ef6-4e67-8a9d-d3b0d2258b2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány kezdete óta nem volt olyan nagyszabású sportesemény Európában, mint amilyen a magyarországi Európa-bajnokság lesz. ","shortLead":"A koronavírus-járvány kezdete óta nem volt olyan nagyszabású sportesemény Európában, mint amilyen a magyarországi...","id":"20210507_4_ezer_vendeget_varnak_a_hetfon_kezdodo_budapesti_uszo_Ebre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c80e30c-4ef6-4e67-8a9d-d3b0d2258b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1d01abc-d02e-452c-b4eb-e09c11d7f191","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_4_ezer_vendeget_varnak_a_hetfon_kezdodo_budapesti_uszo_Ebre","timestamp":"2021. május. 07. 20:16","title":"4 ezer vendéget várnak a hétfőn kezdődő budapesti úszó Eb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc17d594-6199-470c-aceb-5ff9195edb07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy adatkezelő szoftver kalózverzióját töltötte le és telepítette fel a gépére az az egyetemi hallgató, aki ezzel együtt egy vírussal is megfertőzte az eszközét.","shortLead":"Egy adatkezelő szoftver kalózverzióját töltötte le és telepítette fel a gépére az az egyetemi hallgató, aki ezzel...","id":"20210507_zsarolovirus_ryuk_kiberbiztonsag_lopott_program_crack_szoftver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc17d594-6199-470c-aceb-5ff9195edb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b05f4906-9a93-4fd6-8c71-0f27f6e6a832","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_zsarolovirus_ryuk_kiberbiztonsag_lopott_program_crack_szoftver","timestamp":"2021. május. 07. 14:03","title":"Lopott programot telepített a gépére az egyetemista, zsarolóvírus bénította meg az egész intézetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa4ab36-2c01-4759-929e-f92f8f2ebc10","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mintegy 16 ezer tavaly vásárolt lélegeztetőgépből 425-öt ajándékoztak el.","shortLead":"A mintegy 16 ezer tavaly vásárolt lélegeztetőgépből 425-öt ajándékoztak el.","id":"20210508_lelegeztetogep_ajandek_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6aa4ab36-2c01-4759-929e-f92f8f2ebc10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe4cd3f-55f6-4b49-a575-5941527e5035","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210508_lelegeztetogep_ajandek_koronavirus","timestamp":"2021. május. 08. 20:09","title":"Eddig 425 lélegeztetőgépet ajándékozott el a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222c0285-9389-4e01-ae72-9c69b8e90dd5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Lesz egy kiskapu: imádkozni ingyen be lehet menni.","shortLead":"Lesz egy kiskapu: imádkozni ingyen be lehet menni.","id":"20210507_velence_szent_mark_szekesegyhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=222c0285-9389-4e01-ae72-9c69b8e90dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48307049-f94a-4f45-ad8c-dc811b5494c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210507_velence_szent_mark_szekesegyhaz","timestamp":"2021. május. 07. 20:28","title":"Belépődíjas lesz a velencei Szent Márk-székesegyház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]