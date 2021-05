Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ca15b920-b9c9-44d0-97da-f2416b49fb1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor 2019-ben jelentette be a programot. Az Emmi most azt közölte, 2022-re halasztották elindítását.","shortLead":"Orbán Viktor 2019-ben jelentette be a programot. Az Emmi most azt közölte, 2022-re halasztották elindítását.","id":"20210514_ingyenes_nyelvtanfolyam_gimnazistak_halasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca15b920-b9c9-44d0-97da-f2416b49fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c855152-bc3b-468a-a8af-9d20e8704b09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210514_ingyenes_nyelvtanfolyam_gimnazistak_halasztas","timestamp":"2021. május. 14. 10:07","title":"Tovább csúszik a gimnazisták ingyenes külföldi nyelvtanfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c57a142-4774-46e8-9967-ef837c1eeb1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki ne emlékezne a Waka Wakára, vagy a The Cup of Life-ra? A korábbi focitornák dalaival nosztalgiázva készülünk az idei labdarúgó-Európa-bajnokságra.","shortLead":"Ki ne emlékezne a Waka Wakára, vagy a The Cup of Life-ra? A korábbi focitornák dalaival nosztalgiázva készülünk az idei...","id":"20210514_Ilyen_dalokkal_tuzeltek_a_focirajongokat__ime_a_korabbi_himnuszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c57a142-4774-46e8-9967-ef837c1eeb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2b67ea-438d-4925-91b1-330871a88405","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Ilyen_dalokkal_tuzeltek_a_focirajongokat__ime_a_korabbi_himnuszok","timestamp":"2021. május. 14. 17:47","title":"Ilyen dalokkal tüzelték a focirajongókat – íme, a korábbi himnuszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08955a-8898-4bfe-9fc1-d21f3933066c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy izraeli légi csapás a Gázai övezetben romba döntött szombat délután egy 12 emeletes épületet, amely több médium irodájának, köztük az AP amerikai hírügynökségnek és az al-Dzsazíra pánarab hírtelevíziónak is otthont adott.","shortLead":"Egy izraeli légi csapás a Gázai övezetben romba döntött szombat délután egy 12 emeletes épületet, amely több médium...","id":"20210515_Ujabb_irodahazat_rombolt_le_az_izraeli_hadsereg_az_AP_helyi_irodaja_is_ott_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de08955a-8898-4bfe-9fc1-d21f3933066c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11aac717-4b24-4b95-b005-8187c41eb90e","keywords":null,"link":"/vilag/20210515_Ujabb_irodahazat_rombolt_le_az_izraeli_hadsereg_az_AP_helyi_irodaja_is_ott_volt","timestamp":"2021. május. 15. 16:33","title":"Újabb irodaházat rombolt le az izraeli hadsereg, az AP helyi irodája is ott volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d30f6d-735e-4c60-aff7-71533abaea04","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Önismereti tréningeken keresztül ismerjük meg nehéz sorsú fiatalok történeteit. A foglalkozásokon fokozatosan haladnak, sokan ugyanis nehezen nyílnak meg. Csak családról ne, második rész. ","shortLead":"Önismereti tréningeken keresztül ismerjük meg nehéz sorsú fiatalok történeteit. A foglalkozásokon fokozatosan haladnak...","id":"20210515_Doku360_Csak_csaladrol_ne_masodik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7d30f6d-735e-4c60-aff7-71533abaea04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0049dcb1-5782-4616-bafb-bcf73696848b","keywords":null,"link":"/360/20210515_Doku360_Csak_csaladrol_ne_masodik_resz","timestamp":"2021. május. 15. 19:00","title":"Doku360: Begyógyszereztem magam, elvitt a mentő, aztán zsupsz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98d9600-d534-408f-983d-2c47d376c2a6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az alapvető jogok biztosának hivatala ugyanakkor több ajánlást is megfogalmazott az ellenőrzés után.","shortLead":"Az alapvető jogok biztosának hivatala ugyanakkor több ajánlást is megfogalmazott az ellenőrzés után.","id":"20210514_Etkeztetes_gyermekotthon_ombudsman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e98d9600-d534-408f-983d-2c47d376c2a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27672854-1bc2-46e0-99ea-03a75adb9414","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_Etkeztetes_gyermekotthon_ombudsman","timestamp":"2021. május. 14. 14:31","title":"Az ombudsman szerint nem bántalmazták a gyerekeket a kalocsai gyermekotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972c33a9-d5ba-4c09-b808-5dbfb0990672","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Titokban vették fel, a számot Martin Garrix dj, valamint a U2-ból Bono és The Edge jegyzi. ","shortLead":"Titokban vették fel, a számot Martin Garrix dj, valamint a U2-ból Bono és The Edge jegyzi. ","id":"20210514_Itt_a_labdarugoEb_hivatalos_dala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=972c33a9-d5ba-4c09-b808-5dbfb0990672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09edddd-13d8-4673-81a9-39a8e624d4d8","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Itt_a_labdarugoEb_hivatalos_dala","timestamp":"2021. május. 14. 16:07","title":"Itt a labdarúgó-Eb hivatalos dala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8af3b5a-04b6-49f1-afe7-a5c268c256ac","c_author":"HVG","category":"360","description":"A világ legtöbb országában évente (tíz)milliókra rúg a repülés közben magas épületeknek csapódó és elhulló madarak száma. A kutatók különféle módokon próbálják védeni az állatokat az ütközésektől. ","shortLead":"A világ legtöbb országában évente (tíz)milliókra rúg a repülés közben magas épületeknek csapódó és elhulló madarak...","id":"202119_utkozo_madarak_hangos_riasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8af3b5a-04b6-49f1-afe7-a5c268c256ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b019716-1725-4c5b-a1a1-cdceed157a85","keywords":null,"link":"/360/202119_utkozo_madarak_hangos_riasztas","timestamp":"2021. május. 15. 16:10","title":"Kitalálták, hogy ijesszék el a tornyok mellől a kevésbé elszánt madarakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac6e8a4-893a-4b07-b0a5-3cbe15f88f03","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hiányoznak még engedélyek Paks ll. megépítésére, de a kormány dolgozik a megoldáson, melyen Mészáros Lőrinc és társai már biztosan nyernek. \r

","shortLead":"Hiányoznak még engedélyek Paks ll. megépítésére, de a kormány dolgozik a megoldáson, melyen Mészáros Lőrinc és társai...","id":"202119_aktiv_zona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ac6e8a4-893a-4b07-b0a5-3cbe15f88f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc5ef1d-7470-4de9-a95b-ff00e570be4c","keywords":null,"link":"/360/202119_aktiv_zona","timestamp":"2021. május. 15. 07:15","title":"A paksi bővítésen híznak az oroszok, több nagy nyugati cég és a NER is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]