[{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oxfordi Egyetem és az Oracle szerint új szintre emeli a kórokozókkal kapcsolatos adatok feldolgozását a két szervezet által együtt fejlesztett új rendszer. Nemcsak gyorsabban azonosítja a felbukkanó koronavírus-mutációkat, hanem azt is elemzi, hogy mennyire hatékonyak ellenük a már engedélyezett vakcinák.","shortLead":"Az Oxfordi Egyetem és az Oracle szerint új szintre emeli a kórokozókkal kapcsolatos adatok feldolgozását a két...","id":"20210518_oxfordi_egyetem_oracle_gpas_sp3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c80dd5-22e1-424c-a8ef-5c2d11d501fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_oxfordi_egyetem_oracle_gpas_sp3","timestamp":"2021. május. 18. 08:03","title":"Perceken belül lecsap a koronavírus új mutációira egy új rendszer – megmutatja, hatékony-e ellenük a vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c348a71a-60e6-4ae3-a701-3f49b2dd2ddd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Május végén kezdődik az Ideje moziba menni fesztivál – végre megint érdemes lesz beülni a nézőtérre. ","shortLead":"Május végén kezdődik az Ideje moziba menni fesztivál – végre megint érdemes lesz beülni a nézőtérre. ","id":"20210517_Negy_napig_tarto_filmes_oromunneppel_nyitnak_ujra_a_muveszmozik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c348a71a-60e6-4ae3-a701-3f49b2dd2ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6fd1a4-468d-433a-9606-807a37de74fd","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_Negy_napig_tarto_filmes_oromunneppel_nyitnak_ujra_a_muveszmozik","timestamp":"2021. május. 17. 15:28","title":"Négy napig tartó filmes örömünneppel nyitnak újra a művészmozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A betegek nem kaptak orvosi ellátást, illetve csak fájdalomcsillapító gyógyszerekkel látták el őket.","shortLead":"A betegek nem kaptak orvosi ellátást, illetve csak fájdalomcsillapító gyógyszerekkel látták el őket.","id":"20210518_brazilia_borton_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6cfef4-891a-4498-880c-a865b6653981","keywords":null,"link":"/vilag/20210518_brazilia_borton_koronavirus","timestamp":"2021. május. 18. 07:51","title":"Százak haltak meg a túlzsúfolt brazil börtönökben a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszországban szeptember 19-én választják meg a szövetségi parlament alsóházát.","shortLead":"Oroszországban szeptember 19-én választják meg a szövetségi parlament alsóházát.","id":"20210517_egyseges_oroszorszag_putyin_nepszerutlen_moszkvaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4f46d9-6137-4bb0-a8d4-c827c3df2ac9","keywords":null,"link":"/vilag/20210517_egyseges_oroszorszag_putyin_nepszerutlen_moszkvaban","timestamp":"2021. május. 17. 21:22","title":"Putyin pártja már csak 15 százalékon áll Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c7d0622-e614-4d08-b349-e42c45a24549","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez az elmúlt több mint két évtized legerősebb ciklonja.","shortLead":"Ez az elmúlt több mint két évtized legerősebb ciklonja.","id":"20210518_tauktae_ciklon_hajo_india","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c7d0622-e614-4d08-b349-e42c45a24549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e47c349-0237-4d59-b63d-3304ecbda68a","keywords":null,"link":"/vilag/20210518_tauktae_ciklon_hajo_india","timestamp":"2021. május. 18. 08:34","title":"A Tauktae ciklon felborított egy indiai hajót, eltűnt több mint 120 utas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d78c495-94fe-4b9e-a0c5-0acf16b96b14","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mészöly Miklós születésének 100. évfordulója alkalmából öt novelláját gyűjtik kötetbe és adják át a diákoknak.



","shortLead":"Mészöly Miklós születésének 100. évfordulója alkalmából öt novelláját gyűjtik kötetbe és adják át a diákoknak.



","id":"20210517_Diakigazolvanyert_konyvet_kapnak_a_fiatalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d78c495-94fe-4b9e-a0c5-0acf16b96b14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbacb106-4f05-4f35-8042-5a6bd0df2cd6","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_Diakigazolvanyert_konyvet_kapnak_a_fiatalok","timestamp":"2021. május. 17. 11:30","title":"Diákigazolványért könyvet kapnak a fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d47047dd-543f-49c6-b486-2e5660f50109","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cégen belül már tesztelik a lehetőséget, amellyel a számítógépről is készíthető egy bejegyzés az oldalra. Ilyen funkcióval még nem rendelkezik az Instagram.","shortLead":"A cégen belül már tesztelik a lehetőséget, amellyel a számítógépről is készíthető egy bejegyzés az oldalra. Ilyen...","id":"20210517_instagram_posztolas_asztali_geprol_kepfeltoltes_szamitogep_hogyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d47047dd-543f-49c6-b486-2e5660f50109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9cb9589-c381-46ad-a77d-c8c8348081a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_instagram_posztolas_asztali_geprol_kepfeltoltes_szamitogep_hogyan","timestamp":"2021. május. 17. 10:33","title":"Nagyon rég várt funkció érkezhet hamarosan az Instagramhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a25b61-ecef-4b3c-9d62-2ea1805aae33","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Archív dokumentumokból most az derül ki, hogy a zsűri aggódott az íróért.","shortLead":"Archív dokumentumokból most az derül ki, hogy a zsűri aggódott az íróért.","id":"20210516_Biztos_jo_otlet_volt_Szolzsenyicinnek_Nobeldijat_adni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38a25b61-ecef-4b3c-9d62-2ea1805aae33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb74bc10-b0bf-4052-8e21-b63dff37eed8","keywords":null,"link":"/kultura/20210516_Biztos_jo_otlet_volt_Szolzsenyicinnek_Nobeldijat_adni","timestamp":"2021. május. 16. 18:41","title":"Biztos jó ötlet volt Szolzsenyicinnek Nobel-díjat adni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]