[{"available":true,"c_guid":"c2bad38a-dbca-4d5d-940a-4504bb29a78c","c_author":"Paragi Beáta","category":"360","description":"Az izraeliek és a palesztinok mostani összecsapása a korábban tapasztaltakhoz képest példátlanul gyorsan eszkalálódott, összemosódnak a racionalitás és az irracionalitás határai. Politikai megoldás nem látszik, egyelőre marad a még helyi mércével mérve is brutálisnak tekinthető erőszak.\r

","shortLead":"Az izraeliek és a palesztinok mostani összecsapása a korábban tapasztaltakhoz képest példátlanul gyorsan eszkalálódott...","id":"20210517_Izraelipalesztin_konfliktus_polgarhaboru_vagy_anarchia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2bad38a-dbca-4d5d-940a-4504bb29a78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c1362a-ca93-4c15-951c-db72f6e27fdd","keywords":null,"link":"/360/20210517_Izraelipalesztin_konfliktus_polgarhaboru_vagy_anarchia","timestamp":"2021. május. 17. 15:00","title":"Konfliktus, polgárháború vagy anarchia? Az izraeli-palesztin viszony háttere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Telefonon tárgyalt az amerikai elnök és az izraeli miniszterelnök.","shortLead":"Telefonon tárgyalt az amerikai elnök és az izraeli miniszterelnök.","id":"20210518_Biden_Izrael_usa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313c05af-8911-49e7-89be-5bc331742fd7","keywords":null,"link":"/vilag/20210518_Biden_Izrael_usa","timestamp":"2021. május. 18. 05:57","title":"Biden: Izraelnek joga van megvédeni magát, de a tűzszünet a cél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb02760-d9a5-40a5-b84b-7d069a230b72","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az állami milliárdokból indult médiaképzésnek nézett utána a Szabad Európa Rádió. A képzésben részt vevők maguk is tisztában vannak vele, hogy a programban kormánylapok és a közmédia számára nevelnének utánpótlást, de legalább jól fizetnek.","shortLead":"Az állami milliárdokból indult médiaképzésnek nézett utána a Szabad Európa Rádió. A képzésben részt vevők maguk is...","id":"20210517_nemzeti_tehetseggondozo_nonprofit_kft_mediakepzes_progapandistakepzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cb02760-d9a5-40a5-b84b-7d069a230b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e42208c-c318-4741-8b82-ca233f9fd299","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_nemzeti_tehetseggondozo_nonprofit_kft_mediakepzes_progapandistakepzes","timestamp":"2021. május. 17. 16:52","title":"\"Azt is elmondták, nem baj, ha nem igaz, amit írunk\" – diákok nyilatkoztak az állami médiaképzésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"184cc354-b8fb-4bc2-b748-17da4f367261","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szabadidő-autó új LED-es fényszórókat kap, amelyeket a Dacia Logan és a Sandero vezetett be. A forgalmazás kezdete idén ősszel várható. ","shortLead":"A szabadidő-autó új LED-es fényszórókat kap, amelyeket a Dacia Logan és a Sandero vezetett be. A forgalmazás kezdete...","id":"20210518_Kepeken_a_frissitett_Dacia_Duster","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=184cc354-b8fb-4bc2-b748-17da4f367261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24747518-d852-4246-a8f2-31dbbdbc9bce","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_Kepeken_a_frissitett_Dacia_Duster","timestamp":"2021. május. 18. 07:16","title":"Képeken a nyár elején érkező, frissített Dacia Duster","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a17f6d-8e90-460e-aac8-d7325a523c4d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Antony Blinken szerint egyelőre nem bizonyított, hogy tényleg Hamász-kémek dolgoztak a több sajtóirodának is otthont adó épületben, amit szombaton rombolt le az izraeli légierő.","shortLead":"Antony Blinken szerint egyelőre nem bizonyított, hogy tényleg Hamász-kémek dolgoztak a több sajtóirodának is otthont...","id":"20210517_antony_blinken_ap_izrael_hamasz_lerombolt_iroda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35a17f6d-8e90-460e-aac8-d7325a523c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4faa75c1-7ed2-4953-b443-a9cb918c204c","keywords":null,"link":"/vilag/20210517_antony_blinken_ap_izrael_hamasz_lerombolt_iroda","timestamp":"2021. május. 17. 16:38","title":"Türelmetlenül várja az amerikai külügy Izrael bizonyítékait ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8e88170-d1a2-4b4f-8b26-36546cdf3744","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A konkrét verseibe az aktuálpolitika kevéssé szűrődik be, de a hangulatára rányomja a bélyegét – mondja Závada Péter a HVG-nek adott interjúban.","shortLead":"A konkrét verseibe az aktuálpolitika kevéssé szűrődik be, de a hangulatára rányomja a bélyegét – mondja Závada Péter...","id":"20210519_Zavada_Peter_Ugy_tunik_Magyarorszagon_ismet_az_ero_szult_jogot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8e88170-d1a2-4b4f-8b26-36546cdf3744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3454b47-5cbd-4a7a-89f3-9c1345e9af0a","keywords":null,"link":"/kultura/20210519_Zavada_Peter_Ugy_tunik_Magyarorszagon_ismet_az_ero_szult_jogot","timestamp":"2021. május. 19. 13:45","title":"Závada Péter: Úgy tűnik, Magyarországon ismét az erő szült jogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4837a23b-42f8-4140-98a6-82d3a84e7eab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az együttes legutóbbi lemezén szereplő Megölni engem című szám klipjében Mucsi buszsofőrt, a gitáros Sidi rég eltemetett hullát, a dobos Fejes pedig csak egy fejet játszik.","shortLead":"Az együttes legutóbbi lemezén szereplő Megölni engem című szám klipjében Mucsi buszsofőrt, a gitáros Sidi rég...","id":"20210518_Mucsi_Zoltannal_itt_a_Tankcsapda_korhataros_horrorklipje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4837a23b-42f8-4140-98a6-82d3a84e7eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a751d75-7844-4952-87b4-ae2b715e2d70","keywords":null,"link":"/kultura/20210518_Mucsi_Zoltannal_itt_a_Tankcsapda_korhataros_horrorklipje","timestamp":"2021. május. 18. 09:42","title":"Mucsi Zoltánnal itt a Tankcsapda korhatáros horrorklipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Nem csupán az oldalszél miatt fúródhatott a Szuezi-csatorna partjába a teherszállító, keresztbe tehetett a hidrodinamika is. Bő ötven napja keresik a választ. A szuezi révkalauzok történetének köze van az '56-os forradalomhoz is.","shortLead":"Nem csupán az oldalszél miatt fúródhatott a Szuezi-csatorna partjába a teherszállító, keresztbe tehetett...","id":"20210517_Szuez_Ever_Given_Queen_Elizabeth_hidrodinamika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2cb103-8d12-4139-b65f-c5bb25ac5b9a","keywords":null,"link":"/360/20210517_Szuez_Ever_Given_Queen_Elizabeth_hidrodinamika","timestamp":"2021. május. 17. 17:00","title":"Part-hatás vagy guggoló-effektus? A Szuezi-csatorna és a beszorult Ever Given rejtélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]