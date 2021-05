Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"58ec9716-909b-4a21-a646-e25f0360620f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Lillihez hasonló betegségben szenvedők eddig szinte csak közösségi gyűjtéssel juthattak a drága gyógyszerhez.","shortLead":"A Lillihez hasonló betegségben szenvedők eddig szinte csak közösségi gyűjtéssel juthattak a drága gyógyszerhez.","id":"20210518_sma_betegseg_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58ec9716-909b-4a21-a646-e25f0360620f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2153132a-f1ec-411c-98fc-d94682ba9af7","keywords":null,"link":"/elet/20210518_sma_betegseg_tamogatas","timestamp":"2021. május. 18. 20:16","title":"Megkapta az állami támogatást a 700 milliós gyógyszerére az első SMA-beteg gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bb0f2e-e23a-470d-ba81-be38df65ba49","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Növényfajokat a kihalás szélére sodró elektromobilitás, kényszermunkával gyártott napelem vagy ruhadarab: nem jelenthetjük ki egyértelműen, hogy a klímaváltozás káros hatásait fékezni hivatott megoldások, technológiák minden esetben, minden szempontból fenntarthatóak.","shortLead":"Növényfajokat a kihalás szélére sodró elektromobilitás, kényszermunkával gyártott napelem vagy ruhadarab: nem...","id":"20210518_fenntarthatosag_napelem_kornyezetvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89bb0f2e-e23a-470d-ba81-be38df65ba49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c54d95f-1159-4da5-8c73-cbc223d98daf","keywords":null,"link":"/zhvg/20210518_fenntarthatosag_napelem_kornyezetvedelem","timestamp":"2021. május. 18. 17:10","title":"Már a napelemet sem lehet fenntarthatónak nevezni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d437d49a-6832-467c-aad7-fd496b36d2d1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jön a Diane védelmében ötödik évada.","shortLead":"Jön a Diane védelmében ötödik évada.","id":"20210518_Folytatodik_az_egyik_legorultebb_ugyvedes_sorozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d437d49a-6832-467c-aad7-fd496b36d2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9c4466-9ede-4d51-a8f4-f92a92107b66","keywords":null,"link":"/kultura/20210518_Folytatodik_az_egyik_legorultebb_ugyvedes_sorozat","timestamp":"2021. május. 18. 09:23","title":"Folytatódik az egyik legőrültebb ügyvédes sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felmérése szerint 2016-ban 745 ezer ember halt meg túlmunka miatt.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felmérése szerint 2016-ban 745 ezer ember halt meg túlmunka miatt.","id":"20210517_egeszsegugyi_vilagszervezet_who_munkaido_tulora_tulmunka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f8530a-c8fb-4b1a-a761-84854a28cf6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_egeszsegugyi_vilagszervezet_who_munkaido_tulora_tulmunka","timestamp":"2021. május. 17. 15:03","title":"Heti 55 óra munka felett jelentősen megnő a stroke esélye a WHO szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5360b34d-25fa-4c69-ad09-bc653e719877","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kevin Pillart azonnal CT-vizsgálatra küldték, de egy órával a meccs után már arról tweetelt, hogy jól van.","shortLead":"Kevin Pillart azonnal CT-vizsgálatra küldték, de egy órával a meccs után már arról tweetelt, hogy jól van.","id":"20210518_baseball_labda_kevin_pillar_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5360b34d-25fa-4c69-ad09-bc653e719877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbb3d63-9fcf-485a-89a4-46b111a4d3d0","keywords":null,"link":"/sport/20210518_baseball_labda_kevin_pillar_korhaz","timestamp":"2021. május. 18. 11:31","title":"150-nel száguldó labda találta arcon, kórházba került a baseballjátékos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64648f23-99f6-403d-b93a-f92ebb58ec7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elővigyázatosságból döntött a visszahívás mellett a cég.","shortLead":"Elővigyázatosságból döntött a visszahívás mellett a cég.","id":"20210518_tanyer_bogre_ikea_heroisk_talrika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64648f23-99f6-403d-b93a-f92ebb58ec7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"488a2d92-ae97-4bba-a3de-910aa099ca43","keywords":null,"link":"/kkv/20210518_tanyer_bogre_ikea_heroisk_talrika","timestamp":"2021. május. 18. 09:53","title":"Tányérokat és bögréket hív vissza az IKEA, mert könnyen eltörhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff12d5c2-5f02-4a1d-8ab2-69281b0212ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Fekete Özvegy című film nagy részét nálunk forgatták.","shortLead":"A Fekete Özvegy című film nagy részét nálunk forgatták.","id":"20210517_Latvanyos_budapesti_autosuldozessel_promozzak_az_uj_Marvel_filmet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff12d5c2-5f02-4a1d-8ab2-69281b0212ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f6b217-f7b6-44c9-9c25-12065b3f54d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_Latvanyos_budapesti_autosuldozessel_promozzak_az_uj_Marvel_filmet","timestamp":"2021. május. 17. 14:02","title":"Látványos budapesti autósüldözéssel promózzák az új Marvel filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jövő héttől szabad ballagni, nem megy itthon a home office, annyi a világ egyetlen zászlómúzeumának. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Jövő héttől szabad ballagni, nem megy itthon a home office, annyi a világ egyetlen zászlómúzeumának. Ez a hvg360...","id":"20210518_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07855208-8121-4f72-a8c3-9adf456b7597","keywords":null,"link":"/360/20210518_Radar360","timestamp":"2021. május. 18. 08:00","title":"Radar360: Karácsony bízik magában, úttörő magyar kutatás űrhajósokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]