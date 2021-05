Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"53f5f97a-0466-430c-8a5d-72d7efa9327a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így dőlt meg a magyarázat, hogy meccsre miért lehet járni és koncertre miért nem.","shortLead":"Így dőlt meg a magyarázat, hogy meccsre miért lehet járni és koncertre miért nem.","id":"20210516_Mutatjuk_a_szurkolot_aki_szemmel_lathatoan_nem_olvasta_Gulyas_Gergely_nyilatkozatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53f5f97a-0466-430c-8a5d-72d7efa9327a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae5444e-341b-4322-9d4c-57c994c282c8","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Mutatjuk_a_szurkolot_aki_szemmel_lathatoan_nem_olvasta_Gulyas_Gergely_nyilatkozatat","timestamp":"2021. május. 16. 16:19","title":"Mutatjuk a szurkolót, aki szemmel láthatóan nem olvasta Gulyás Gergely nyilatkozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28dfac07-cf10-4dd8-81dc-b8eb63b5ac47","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Barna Sándor és családja igen aktív a balatoni város üzleti életében.","shortLead":"Barna Sándor és családja igen aktív a balatoni város üzleti életében.","id":"202119_plazs_terasz_siofoki_keszulodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28dfac07-cf10-4dd8-81dc-b8eb63b5ac47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a411c636-38ec-404f-a8bf-55f430375c19","keywords":null,"link":"/360/202119_plazs_terasz_siofoki_keszulodes","timestamp":"2021. május. 15. 11:10","title":"Étteremnyitásra készül Siófokon az óbudai Symbol volt tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f32abe5-765a-4863-b15c-8454d8b10c8a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Újra járható az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldala a 89-es kilométernél, ahol szombat hajnalban baleset történt. A rendőrség legfrissebb információi szerint a balesetben nyolcan megsérültek és hét jármű rongálódott meg, köztük rendőrségi autók is.","shortLead":"Újra járható az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldala a 89-es kilométernél, ahol szombat hajnalban baleset...","id":"20210515_Ujra_jarhato_az_M1es_autopalya_Hegyeshalom_fele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f32abe5-765a-4863-b15c-8454d8b10c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f9af6c-21aa-4cea-9512-4bfdaadd6cab","keywords":null,"link":"/cegauto/20210515_Ujra_jarhato_az_M1es_autopalya_Hegyeshalom_fele","timestamp":"2021. május. 15. 16:54","title":"Újra járható az M1-es autópálya Hegyeshalom felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f9bef0-aed5-41b5-bfe9-e4b1d0ba11bf","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A sikerről alkotott elképzeléseinket nem érdemes mások véleményére alapozni. Rebecca Seal újságíró azt mutatja be, hogy egy szabadúszónak miért nem bölcs dolog másokhoz hasonlítgatni magát a közösségi média gondosan megkomponált világában.","shortLead":"A sikerről alkotott elképzeléseinket nem érdemes mások véleményére alapozni. Rebecca Seal újságíró azt mutatja be...","id":"20210516_Miert_veszelyes_a_kozossegi_media_az_egyedul_dolgozok_szamara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76f9bef0-aed5-41b5-bfe9-e4b1d0ba11bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75418358-47f0-4d0e-9789-64982c844b1f","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210516_Miert_veszelyes_a_kozossegi_media_az_egyedul_dolgozok_szamara","timestamp":"2021. május. 16. 19:14","title":"Miért veszélyes a közösségi média az egyedül dolgozók számára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc4b1520-d0dd-493b-b0e8-57d87585eac2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 18 évnél idősebb magyarok 60 százaléka szerint semennyit nem kellene fizetni, mivel ez egy önkéntes dolog. ","shortLead":"A 18 évnél idősebb magyarok 60 százaléka szerint semennyit nem kellene fizetni, mivel ez egy önkéntes dolog. ","id":"20210515_Egy_friss_kutatas_szerint_a_magyarok_nem_akarjak_hogy_penzt_fizessenek_az_oltasert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc4b1520-d0dd-493b-b0e8-57d87585eac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a860e4-c1a9-40d7-a1fc-245823ea2d74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210515_Egy_friss_kutatas_szerint_a_magyarok_nem_akarjak_hogy_penzt_fizessenek_az_oltasert","timestamp":"2021. május. 15. 10:26","title":"Egy friss kutatás szerint a magyarok nem akarják, hogy pénzt fizessenek az oltásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a895e636-ea78-41ce-8ef2-fa3fe41c3f1e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Áremelésre szinte minden táboroztató készül. ","shortLead":"Áremelésre szinte minden táboroztató készül. ","id":"20210516_300_ezer_forintert_is_hirdetnek_nyari_tabort_gyerekeknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a895e636-ea78-41ce-8ef2-fa3fe41c3f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482cb1ab-e09a-4056-a4fc-8a18d68607a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_300_ezer_forintert_is_hirdetnek_nyari_tabort_gyerekeknek","timestamp":"2021. május. 16. 17:15","title":"300 ezer forintért is hirdetnek nyári tábort gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a35d5950-e309-4017-b7e5-aa6133b7b858","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több lépcsőben, szigorú szabályok szerint nyitnak a fürdők és a strandok.","shortLead":"Több lépcsőben, szigorú szabályok szerint nyitnak a fürdők és a strandok.","id":"20210516_A_medenceket_a_szaunat_es_a_gozt_kiveve_kotelezo_a_maszk_a_furdok_zart_tereben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a35d5950-e309-4017-b7e5-aa6133b7b858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b55686-f68d-42ec-a127-161faa34ef43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_A_medenceket_a_szaunat_es_a_gozt_kiveve_kotelezo_a_maszk_a_furdok_zart_tereben","timestamp":"2021. május. 16. 18:19","title":"A medencéket, a szaunát és a gőzt kivéve kötelező a maszk a fürdők zárt terében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden amerikai elnök telefonon egyeztetett szombaton Benjámin Netanjahu izraeli kormányfővel és Mahmúd Abbász palesztin elnökkel a héten kiújult izraeli-palesztin harcok ügyében.","shortLead":"Joe Biden amerikai elnök telefonon egyeztetett szombaton Benjámin Netanjahu izraeli kormányfővel és Mahmúd Abbász...","id":"20210515_Joe_Biden_telefonon_egyeztetett_az_izraeli_kormanyfovel_es_a_palesztin_elnokkel_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a66bc7-db46-49ef-bb84-f6b47c821b34","keywords":null,"link":"/vilag/20210515_Joe_Biden_telefonon_egyeztetett_az_izraeli_kormanyfovel_es_a_palesztin_elnokkel_is","timestamp":"2021. május. 15. 21:59","title":"Joe Biden az izraeli kormányfővel és a palesztin elnökkel is egyeztetett telefonon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]