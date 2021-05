Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"806ad133-a814-41e2-9c8a-e3461201b48f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, az Apple-lel kapcsolatos cikk megjelenése után nem más kritizálta az amerikai gyártót, mint az egyik legnépszerűbb üzenetküldő, a Telegram kitalálója.","shortLead":"Egy, az Apple-lel kapcsolatos cikk megjelenése után nem más kritizálta az amerikai gyártót, mint az egyik legnépszerűbb...","id":"20210525_telegram_alapito_pavel_durov_apple_iphone_ios","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=806ad133-a814-41e2-9c8a-e3461201b48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df64f6bf-ad9e-4f2c-81c2-12f14ed87235","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_telegram_alapito_pavel_durov_apple_iphone_ios","timestamp":"2021. május. 25. 11:03","title":"“Amikor egy iPhone-t kell használnom, úgy érzem, mintha visszazökkennék a középkorba\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c43bf77-5b09-4b6b-8dbc-04a029e107bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stílusában leginkább a BMW X4-hez hasonló francia újdonság kétféle hajtáslánccal rendelhető.","shortLead":"A stílusában leginkább a BMW X4-hez hasonló francia újdonság kétféle hajtáslánccal rendelhető.","id":"20210525_magyarorszagon_a_renault_arkana_az_uj_kupes_divatterepjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c43bf77-5b09-4b6b-8dbc-04a029e107bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4eaf32e-b2d1-4599-b8f7-dffcd8d25e0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_magyarorszagon_a_renault_arkana_az_uj_kupes_divatterepjaro","timestamp":"2021. május. 25. 07:59","title":"Magyarországon a Renault Arkana, az új kupés divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elemzők 250 weboldal működését vizsgálták abból az alkalomból, hogy három éve ezen a napon lépett hatályba az uniós általános adatvédelmi rendelet. A GDPR szigorúan előírja többek között azt is, hogyan kell tájékoztatni a weboldalak látogatóit a személyes adataik kezeléséről – ez kevés hazai weboldalon szabályszerű.","shortLead":"Elemzők 250 weboldal működését vizsgálták abból az alkalomból, hogy három éve ezen a napon lépett hatályba az uniós...","id":"20210525_magyar_weboldalak_gdpr_cookie_banner","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d9e12f2-7e3c-4bb9-a0c0-f55df3c552e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_magyar_weboldalak_gdpr_cookie_banner","timestamp":"2021. május. 25. 10:03","title":"100 magyar weboldalból 10 ment át a GDPR-teszten, de étterem vagy párt oldala egy sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7575acb-3414-4fd8-ac40-335158995666","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"A koronavírus-válság okán sok elemzés foglalkozik a részvénypiacok lehetséges jövőjével, a kilátásokkal. Az OTP Trend Alap viszont más utat választ: egyedi részvénykiválasztást támogató modellje segítségével kevésbé nyilvánvaló, a megatrendek árnyékában megjelenő lehetőségeket is meg tud találni. Cikkünkből kiderül, melyek most a legforróbb részvénypiaci trendek.","shortLead":"A koronavírus-válság okán sok elemzés foglalkozik a részvénypiacok lehetséges jövőjével, a kilátásokkal. Az OTP Trend...","id":"20210507_Megatrendek_arnyekaban_mit_tartogatnak_a_reszvenypiacok_OTP_alapkezelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7575acb-3414-4fd8-ac40-335158995666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a68c206d-fc1d-4682-9f7b-06a5f989d441","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210507_Megatrendek_arnyekaban_mit_tartogatnak_a_reszvenypiacok_OTP_alapkezelo","timestamp":"2021. május. 24. 08:30","title":"Kockázati befektetések: mit tartogatnak a részvénypiacok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37e72578-ff3a-48c8-b595-677660c7e575","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Előfordul, hogy a vállalkozások régi előírásokat vagy helytelen jótállási időt tüntetnek fel a honlapon.","shortLead":"Előfordul, hogy a vállalkozások régi előírásokat vagy helytelen jótállási időt tüntetnek fel a honlapon.","id":"20210525_Per_csalo_webaruhaz_fogyasztovedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37e72578-ff3a-48c8-b595-677660c7e575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066fff21-71ff-42df-b037-40d106101eaa","keywords":null,"link":"/kkv/20210525_Per_csalo_webaruhaz_fogyasztovedelem","timestamp":"2021. május. 25. 07:41","title":"Csaló webáruházak ellen indít pereket a fogyasztóvédelmi szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezők közlése szerint jövő júliusban tartják meg a fesztivált.","shortLead":"A szervezők közlése szerint jövő júliusban tartják meg a fesztivált.","id":"20210526_Iden_is_elmarad_Tusvanyos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a495a64-21ec-4f04-80d8-e1ba1898d52c","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_Iden_is_elmarad_Tusvanyos","timestamp":"2021. május. 26. 06:11","title":"Idén is elmarad Tusványos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3dce72d-fd37-4162-a937-b64be07a4f66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-jelölt elmondta, az ellenzéki indulók közül kiket látna szívesen későbbi stábjában. Arra, hogy Gyurcsány Ferencet el tudja-e képzelni a stábjában, azt mondta, ő nem akar szerepet vállalni a következő kormányban.

","shortLead":"A miniszterelnök-jelölt elmondta, az ellenzéki indulók közül kiket látna szívesen későbbi stábjában. Arra...","id":"20210525_karacsony_elovalasztas_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3dce72d-fd37-4162-a937-b64be07a4f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2198a3-c087-4042-ad4f-51fa12517707","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_karacsony_elovalasztas_ellenzek","timestamp":"2021. május. 25. 08:54","title":"Karácsony szerint nem az ő stratégiája a legnyerőbb az előválasztásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az évismétlő fiúk óra közben akartak kisétálni a teremből, majd amikor a tanáruk rájuk szólt, fenyegetni kezdték.","shortLead":"Az évismétlő fiúk óra közben akartak kisétálni a teremből, majd amikor a tanáruk rájuk szólt, fenyegetni kezdték.","id":"20210526_somogy_diakok_altalanos_iskola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c9e4e8-731b-4a83-8dc2-a1ae8428690b","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_somogy_diakok_altalanos_iskola","timestamp":"2021. május. 26. 08:09","title":"Fertőzéssel és öngyújtóval fenyegette meg tanárát két somogyi általános iskolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]