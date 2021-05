Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d15c75ea-772e-4cf9-be13-dc51416a90e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Állatoknak szánt Covid-oltás tömeggyártására készülnek Oroszországban. A vírus, bár a háziállatokra is veszélyes lehet, nekik enyhébb tüneteket okoz. A szakemberek szerint annak kicsi az esélye, hogy a házikedvenceiktől megfertőződjenek az emberek. A nagyobb gazdaságokban, állatkertekben viszont fontos lehet az oltóanyag. A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"Állatoknak szánt Covid-oltás tömeggyártására készülnek Oroszországban. A vírus, bár a háziállatokra is veszélyes lehet...","id":"20210526_allat_oltas_koronavirus_Oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d15c75ea-772e-4cf9-be13-dc51416a90e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"addc42fc-8e60-4541-9aba-1da7cbda36d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_allat_oltas_koronavirus_Oroszorszag","timestamp":"2021. május. 26. 14:20","title":"A macskákat is oltani fogják koronavírus ellen Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78532427-656d-4b36-8ccb-673cad8991d9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy sor lazítást jelentett be szerdán a horvát belügyminiszter.","shortLead":"Egy sor lazítást jelentett be szerdán a horvát belügyminiszter.","id":"20210526_horvatorszag_enyhites_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78532427-656d-4b36-8ccb-673cad8991d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec1d6ad-e1f4-4d78-bb61-8df960ef0b06","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_horvatorszag_enyhites_koronavirus","timestamp":"2021. május. 26. 16:05","title":"Újra lehet étteremben enni Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c5bb87-4c9d-4317-804b-890e23eba2c8","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"A maga módján a kormány is használ hírvivőket, amelyek ha nem is örökletes genetikai információkat közvetítenek, de Orbánék szándékai szerint képesek a tudat módosítására. Legalábbis ezt bizonyította az elmúlt egy év kommunikációs pénzszórása. ","shortLead":"A maga módján a kormány is használ hírvivőket, amelyek ha nem is örökletes genetikai információkat közvetítenek, de...","id":"202121_orban_mrnsei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44c5bb87-4c9d-4317-804b-890e23eba2c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8100fb-502d-4ccf-bba7-378f21bc8b8f","keywords":null,"link":"/360/202121_orban_mrnsei","timestamp":"2021. május. 27. 11:15","title":"Orbán tízmilliárdokért fejlesztett mRNS-ei célba értek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6755896-40f4-4385-9a23-556fa95d775a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az EU azt akarta, hogy uniós állampolgárok is dolgozhassanak Svájcban, de a berni kormány ebbe nem ment bele.","shortLead":"Az EU azt akarta, hogy uniós állampolgárok is dolgozhassanak Svájcban, de a berni kormány ebbe nem ment bele.","id":"20210526_svajc_eu_osszeomlott_targyalas_ketoldalu_kapcsolatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6755896-40f4-4385-9a23-556fa95d775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be0d5c0-5010-4c37-962e-f9058036c47f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210526_svajc_eu_osszeomlott_targyalas_ketoldalu_kapcsolatok","timestamp":"2021. május. 26. 19:38","title":"Svájc: Összeomlottak a tárgyalások az EU-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ffd702b-79f8-467b-a218-0d63ea2f50d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egészen dekadens egyedi autót gyártott egy vevője kedvéért a brit márka. A kabrióban a párizsi Christofle cég ezüst étkészlete, hűtőszekrény és hátul egy hatalmas napernyő található. A luxuskabrió tervezése és legyártása 4 évet vett igénybe.","shortLead":"Egészen dekadens egyedi autót gyártott egy vevője kedvéért a brit márka. A kabrióban a párizsi Christofle cég ezüst...","id":"20210528_RollsRoyce_legdragabb_uj_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ffd702b-79f8-467b-a218-0d63ea2f50d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0f126c-5b5e-45bb-9d83-42447060ad7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210528_RollsRoyce_legdragabb_uj_auto","timestamp":"2021. május. 28. 08:09","title":"Ez a Rolls-Royce lehet a világ legdrágább új autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3aa4c00-2100-4258-b279-281c6507c877","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az EU szankciókkal, Oroszország látszólag közönyösen válaszolt arra, hogy a fehérorosz hatóságok egy állítólagos bombafenyegetés miatt minszki leszállásra kényszerítették a Ryanair Vilniusba tartó gépét, és letartóztatták a repülőn tartózkodó ellenzéki újságírót, Raman Prataszevicset.","shortLead":"Az EU szankciókkal, Oroszország látszólag közönyösen válaszolt arra, hogy a fehérorosz hatóságok egy állítólagos...","id":"20210526_Legi_tamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3aa4c00-2100-4258-b279-281c6507c877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d09eed-eac4-47d2-8ebc-7c1b28714de7","keywords":null,"link":"/360/20210526_Legi_tamadas","timestamp":"2021. május. 26. 11:00","title":"Bármilyen áron levadássza ellenségeit Lukasenka, amíg Putyin engedi neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f0a3a64-8dd1-4737-b551-4a4153d59e4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"10 percet kampányolt Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban az oltás mellett. Azt kizártnak tartja, hogy ne lehessen utazni keleti vakcinával. Elmondta, ezer alá csökkent a kórházban lévő koronavírusos betegek száma, 121 ember van lélegeztetőgépen. ","shortLead":"10 percet kampányolt Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban az oltás mellett. Azt kizártnak tartja, hogy ne...","id":"20210528_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f0a3a64-8dd1-4737-b551-4a4153d59e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02b63d3-43ca-4928-a10a-1a986f175f10","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_Orban","timestamp":"2021. május. 28. 07:41","title":"Orbán: \"Nem vagyok bolond, hogy elzárjam magam az utazástól\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f3399e-1b05-400d-adef-9d63204656ed","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező tavaly simán kikapott a világranglista 69. veterántól.","shortLead":"A magyar teniszező tavaly simán kikapott a világranglista 69. veterántól.","id":"20210527_Fucsovics_Marton_Gilles_Simon_Roland_Garros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64f3399e-1b05-400d-adef-9d63204656ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6070a0b-9253-41e5-a379-bf8cd7ee8136","keywords":null,"link":"/sport/20210527_Fucsovics_Marton_Gilles_Simon_Roland_Garros","timestamp":"2021. május. 27. 18:59","title":"Fucsovics a francia Gilles Simonnal kezd a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]