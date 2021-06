Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"59de3f56-152f-4144-9149-1bb1e6fbdc51","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötés van, öt kulcsszónak valahol fel kell bukkannia a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Krusovszky Dénesnek ezekből kellett ihletet merítenie: utcafrocli, penitencia, lépésváltás, készenléti, rajtaütés. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötés van, öt kulcsszónak...","id":"20210604_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59de3f56-152f-4144-9149-1bb1e6fbdc51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e348e2bc-c2b6-43ec-963a-3c94abb2f57b","keywords":null,"link":"/360/20210604_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","timestamp":"2021. június. 06. 19:00","title":"Az én hetem: Krusovszky Dénes üzeni, Isten áldja Magawát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b83ebb2-57a3-43c3-ad39-7db96e64e7f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő szerint első áldozást ünnepeltek egy mulatós zenésznél, megverték az egyik szomszédot, majd a rendőröknek kellett közbeavatkozni.","shortLead":"A képviselő szerint első áldozást ünnepeltek egy mulatós zenésznél, megverték az egyik szomszédot, majd a rendőröknek...","id":"20210607_jaszapati_pocs_janos_mulatos_buli_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b83ebb2-57a3-43c3-ad39-7db96e64e7f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3973e50-c4dd-4725-a2a9-ab825798b9b6","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_jaszapati_pocs_janos_mulatos_buli_rendorseg","timestamp":"2021. június. 07. 16:23","title":"Egy több száz fős buli után megfenyegették a fideszes képviselő Pócs Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64dfacc7-5169-423d-b011-3d6117c0cef7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kevesellték a pénzt az eladott autóért.","shortLead":"Kevesellték a pénzt az eladott autóért.","id":"20210608_mercedes_balhe_auto_vasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64dfacc7-5169-423d-b011-3d6117c0cef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3c195c-9eb6-43f8-b3f4-adaff2292165","keywords":null,"link":"/cegauto/20210608_mercedes_balhe_auto_vasarlas","timestamp":"2021. június. 08. 08:40","title":"Videó: a Kálvin térnél kirángatták egy Mercedes sofőrjét és az utasát, majd elhajtottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb4ed2f-fff1-467a-9862-0cd709c39728","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fizetés mértéke csak a negyedik helyen szerepel, a megkérdezettek ennél a karrierlehetőséget is fontosabbnak tartják.","shortLead":"A fizetés mértéke csak a negyedik helyen szerepel, a megkérdezettek ennél a karrierlehetőséget is fontosabbnak tartják.","id":"20210607_szerencsejatek_fizetes_munkahely_palyakezdo_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecb4ed2f-fff1-467a-9862-0cd709c39728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b58ed95-4b60-44ef-8894-b2d3c2b9f801","keywords":null,"link":"/kkv/20210607_szerencsejatek_fizetes_munkahely_palyakezdo_kutatas","timestamp":"2021. június. 07. 11:23","title":"A Szerencsejáték kikutatta, hogy a magyar pályakezdőknek fontosabb a kellemes légkör, mint a fizetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f9474a-5890-4524-a363-c38f03808981","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A kábítószercsempészek az ANOM üzenetküldő segítségével tartották a kapcsolatot egymással, azt hitték, nem tudják őket lenyomozni.","shortLead":"A kábítószercsempészek az ANOM üzenetküldő segítségével tartották a kapcsolatot egymással, azt hitték, nem tudják őket...","id":"20210608_FBI_nemzetkozi_drogmuvelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8f9474a-5890-4524-a363-c38f03808981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f1f8d1-0190-4cff-9bcb-4c859a239e94","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_FBI_nemzetkozi_drogmuvelet","timestamp":"2021. június. 08. 12:02","title":"Több mint 250 embert tartóztattak le az FBI segítségével egy nemzetközi drogműveletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b795c966-68a8-4647-a907-f2faaddad2bb","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely lényegében azzal vádolta meg a meddőségi magánklinikákat, hogy visszaélnek állami forrásokkal. Holott nem is kapnak állami támogatást. A családokért felelős tárca nélküli miniszter szerint ha a szolgáltató nem szerződik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel, akkor nem biztosított az átláthatósága, ezért indokolt megvonni a megmaradt magánklinikák működési engedélyét. Törvénymódosítást is beadtak már, amivel a meddőségi ellátásban megvalósulhat a teljes állami kontroll.","shortLead":"Gulyás Gergely lényegében azzal vádolta meg a meddőségi magánklinikákat, hogy visszaélnek állami forrásokkal. Holott...","id":"20210608_meddosegi_kezeles_egeszsegugy_allami_beavatkozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b795c966-68a8-4647-a907-f2faaddad2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f5a22d-64f9-4b16-a4c7-44612aa106d1","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_meddosegi_kezeles_egeszsegugy_allami_beavatkozas","timestamp":"2021. június. 08. 06:30","title":"A kormány ködös érveléssel vérezteti ki a meddőségi magánklinikákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708ba932-2497-40b8-bec6-dc23d41a63a4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szünetben már 5-0-ra vezetett a német válogatott.","shortLead":"A szünetben már 5-0-ra vezetett a német válogatott.","id":"20210608_foci_nemetorszag_lettorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=708ba932-2497-40b8-bec6-dc23d41a63a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f2635f-48a4-4562-a7a8-082cd393e08b","keywords":null,"link":"/sport/20210608_foci_nemetorszag_lettorszag","timestamp":"2021. június. 08. 06:15","title":"Hetet rúgtak a németek a letteknek az Eb-re készülve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c1f6d0-7607-4ddd-bedf-bc08aac0bd44","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Homolya Róbert elnök-vezérigazgató szerint modernebb, kényelmesebb és gyorsabb lesz az utazás a Balaton mindkét partján. Bisztrókocsik is lesznek, az éjszakai Bagolyvonatok pedig az északi parton is közlekednek majd.","shortLead":"Homolya Róbert elnök-vezérigazgató szerint modernebb, kényelmesebb és gyorsabb lesz az utazás a Balaton mindkét...","id":"20210607_Soha_nem_latott_szinvonalu_vasuti_kocsik_allnak_forgalmba_a_Balatonnal_a_nyar_masodik_feletol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9c1f6d0-7607-4ddd-bedf-bc08aac0bd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf08350-ae75-4564-9b6f-529dd5106ee0","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_Soha_nem_latott_szinvonalu_vasuti_kocsik_allnak_forgalmba_a_Balatonnal_a_nyar_masodik_feletol","timestamp":"2021. június. 07. 08:24","title":"Soha nem látott színvonalú új magyar vasúti kocsikat ígér a MÁV ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]