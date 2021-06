Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"46d57cc6-07a7-4a8d-8096-ccafcae680c9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Anglia 1-0-ra legyőzte Horvátországot az Európa-bajnokságon, ezzel először tudott nyitómeccset nyerni a tornák történetében. Jude Bellinghamnek köszönhetően egy korrekord is megdőlt.","shortLead":"Anglia 1-0-ra legyőzte Horvátországot az Európa-bajnokságon, ezzel először tudott nyitómeccset nyerni a tornák...","id":"20210613_Anglia_tortenelmi_gyozelmet_aratott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d57cc6-07a7-4a8d-8096-ccafcae680c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89b253d-bda0-485f-81e3-33927afb502f","keywords":null,"link":"/sport/20210613_Anglia_tortenelmi_gyozelmet_aratott","timestamp":"2021. június. 13. 17:16","title":"Anglia történelmi győzelmet aratott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaee24fe-277d-425f-8235-e2a0180b18bf","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 36 éves szombathelyi pilóta a nyolcadik helyről startolt, mivel a kora délutáni versenyt megnyerte. A fordított rajtrács szabályának értelmében annak a futamnak az első nyolc helyezettje fordított sorrendben áll fel a starthoz a következő viadalon.","shortLead":"A 36 éves szombathelyi pilóta a nyolcadik helyről startolt, mivel a kora délutáni versenyt megnyerte. A fordított...","id":"20210613_Kamion_Eb_Kiss_Norbert_Hungaroring","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaee24fe-277d-425f-8235-e2a0180b18bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b103e27-147d-4433-ad26-3daaee45f45b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210613_Kamion_Eb_Kiss_Norbert_Hungaroring","timestamp":"2021. június. 13. 16:31","title":"Kamion-Eb: Kiss Norbert győzött a hétvége utolsó futamán is a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76d65bc3-9561-4265-899d-0efdbfbd9a41","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pénteken elkezdődött a 2020-ra várt, azonban a koronavírus miatt 2021-re halasztott labdarúgó-Európa-bajnokság. Vasárnap is három mérkőzés vár ránk.","shortLead":"Pénteken elkezdődött a 2020-ra várt, azonban a koronavírus miatt 2021-re halasztott labdarúgó-Európa-bajnokság...","id":"20210613_Anglia_Horvatorszaggal_csap_ossze_elkezdik_a_Hollandok_is__percrol_percre_kozvetites_az_Ebrol_a_hvghun","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76d65bc3-9561-4265-899d-0efdbfbd9a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2692b24c-bd1b-4bd9-9b0e-cd7f39ecab7b","keywords":null,"link":"/sport/20210613_Anglia_Horvatorszaggal_csap_ossze_elkezdik_a_Hollandok_is__percrol_percre_kozvetites_az_Ebrol_a_hvghun","timestamp":"2021. június. 13. 08:59","title":"Ide kattintva olvashatja el a foci-Eb harmadik napjának történéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8c5c87-4dfa-4c1e-b743-33f2dbadf38f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A héten minden eddiginél többször, összesen 7024 alkalommal bubiztak a budapestiek. ","shortLead":"A héten minden eddiginél többször, összesen 7024 alkalommal bubiztak a budapestiek. ","id":"20210612_Rekord_megujult_MOL_Bubi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb8c5c87-4dfa-4c1e-b743-33f2dbadf38f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6610bd6-7cff-4781-8283-d36ca8675ef4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210612_Rekord_megujult_MOL_Bubi","timestamp":"2021. június. 12. 14:45","title":"Rekordokat dönt a megújult MOL Bubi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b166ee-31f7-4690-a50b-74083ba0c500","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyfelől jó hír, hogy a Samsung és a Google együttműködése érezteti hatását a dél-koreai gyártó okosóráin, az viszont már kevésbé kedvező, hogy valamit kénytelenek lesznek majd mellőzni az új okosórák tulajdonosai.","shortLead":"Egyfelől jó hír, hogy a Samsung és a Google együttműködése érezteti hatását a dél-koreai gyártó okosóráin, az viszont...","id":"20210612_samsung_galaxy_watch_4_okosora_melle_tolto_dobozban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47b166ee-31f7-4690-a50b-74083ba0c500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced71d10-f0f5-41d7-a053-2142fc868211","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_samsung_galaxy_watch_4_okosora_melle_tolto_dobozban","timestamp":"2021. június. 12. 14:03","title":"Kaptunk egy jó és egy rossz hírt a Samsung új óráiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ötven különféle hibát, köztük számos nulladik napi sérülékenységet javít a Windows 10-hez készült újabb szoftverfrissítés, amelyet már kiadott a Microsoft.","shortLead":"Ötven különféle hibát, köztük számos nulladik napi sérülékenységet javít a Windows 10-hez készült újabb...","id":"20210612_nulladik_napi_hiba_serulekenyseg_biztonsagi_res_microsoft_windows_10_frissites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d7b744-fba1-4171-b6cb-6977a18c5461","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_nulladik_napi_hiba_serulekenyseg_biztonsagi_res_microsoft_windows_10_frissites","timestamp":"2021. június. 12. 07:03","title":"Ha Windows 10-et használ, frissítsen most: súlyos hibák vannak a rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b0887a-57c5-411e-ab5c-017d5f760fc0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kit érdekel egy kihagyott tizenegyes egy megmentett élethez képest?","shortLead":"Kit érdekel egy kihagyott tizenegyes egy megmentett élethez képest?","id":"20210612_Finnorszag_nyert_de_kit_erdekel_amikor_Eriksen_tulelte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90b0887a-57c5-411e-ab5c-017d5f760fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55af8ec6-1af2-4026-a489-e5a2a9b7b6bc","keywords":null,"link":"/sport/20210612_Finnorszag_nyert_de_kit_erdekel_amikor_Eriksen_tulelte","timestamp":"2021. június. 12. 21:38","title":"Finnország nyert, de kit érdekel, amikor Eriksen túlélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62b5af7-6fa2-425c-894b-5c788229164d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi biztos volt benne, hogy meg fog halni, de az állat meggondolta magát, és inkább kiköpte. ","shortLead":"A férfi biztos volt benne, hogy meg fog halni, de az állat meggondolta magát, és inkább kiköpte. ","id":"20210612_Egeszben_kapott_be_egy_balna_egy_amerikai_halaszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e62b5af7-6fa2-425c-894b-5c788229164d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa0d3fb-b2a7-416c-9b1d-66604d8503b8","keywords":null,"link":"/elet/20210612_Egeszben_kapott_be_egy_balna_egy_amerikai_halaszt","timestamp":"2021. június. 12. 13:55","title":"Egészben kapott be egy bálna egy amerikai halászt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]