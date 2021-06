Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy hónap sem telt el a tűzszünet megkötése után az újabb konfliktusig.","shortLead":"Egy hónap sem telt el a tűzszünet megkötése után az újabb konfliktusig.","id":"20210616_Izrael_Hamasz_gyujtoleggomb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e40661-f2b5-4433-9c90-f2b25a7489bb","keywords":null,"link":"/vilag/20210616_Izrael_Hamasz_gyujtoleggomb","timestamp":"2021. június. 16. 06:19","title":"Légi csapásokkal válaszolt Izrael a Hamász gyújtóléggömbjeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c412ab84-ee8e-44bd-86a3-ffbda3c1a124","c_author":"HVG","category":"360","description":"Senki sem akarta kinyomtatni J. T. Smith társasjáték-prototípusait, ezért megtette ő maga. S közben felépített egy céget, amely éppen ezzel, tehát akár lelkes amatőrök ötleteinek formába öntésével foglalkozik – méghozzá akár egyetlen példányban is.","shortLead":"Senki sem akarta kinyomtatni J. T. Smith társasjáték-prototípusait, ezért megtette ő maga. S közben felépített...","id":"202123_jatekos_otlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c412ab84-ee8e-44bd-86a3-ffbda3c1a124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5d31d9-f8c2-4320-9510-84dc304be9a5","keywords":null,"link":"/360/202123_jatekos_otlet","timestamp":"2021. június. 14. 15:00","title":"156-fajta dobókocka: bombaüzlet lett egy banális probléma megoldásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tavaly közel felére esett vissza az adásvételek száma Pest megyében, de átlagosan is öt százalékkal csökkentek a tranzakciók. A földár viszont felfelé kúszik, országosan egy év alatt ötszázalékos volt a drágulás, 2010 óta több mint két és félszeresére emelkedett a termőföld hektáronkénti ára. Megyénként nagyok az árkülönbségek.","shortLead":"Tavaly közel felére esett vissza az adásvételek száma Pest megyében, de átlagosan is öt százalékkal csökkentek...","id":"20210615_Kevesebben_vesznek_foldet_de_egyre_dragabban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cde039a-2d19-42c6-a09d-c23541f6d22a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210615_Kevesebben_vesznek_foldet_de_egyre_dragabban","timestamp":"2021. június. 15. 16:23","title":"Balatonfüreden tízszer annyiért lehet földet venni, mint Bátonyterenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99797f8c-b9e3-4b0b-b6a1-7bee7e1225d9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Erre az apróságra hívja fel a figyelmet két közgazdász, akik a Project Syndicate oldalon fejtették ki a véleményüket a globális társasági adóról, mely a G7 szerint minimum 15% kell, hogy legyen mindenütt a világon.","shortLead":"Erre az apróságra hívja fel a figyelmet két közgazdász, akik a Project Syndicate oldalon fejtették ki a véleményüket...","id":"20210615_A_globalis_adozasnak_nemcsak_a_leggazdagabbaknak_kellene_elonyosnek_lennie","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99797f8c-b9e3-4b0b-b6a1-7bee7e1225d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27704d19-7f39-4f62-b447-1b2444cfe467","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210615_A_globalis_adozasnak_nemcsak_a_leggazdagabbaknak_kellene_elonyosnek_lennie","timestamp":"2021. június. 15. 18:52","title":"A globális adózásnak nemcsak a leggazdagabbaknak kellene előnyösnek lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211bb8e3-7342-4fa2-8859-34505ebf115c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nagycsaládosok akár 9 millió forintért is vehetnek már egyet.","shortLead":"Nagycsaládosok akár 9 millió forintért is vehetnek már egyet.","id":"20210614_elektromos_auto_palyazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=211bb8e3-7342-4fa2-8859-34505ebf115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f238fa60-a4d2-4122-b2d1-c4e5a64784cc","keywords":null,"link":"/zhvg/20210614_elektromos_auto_palyazat","timestamp":"2021. június. 14. 08:09","title":"Mától lehet pályázni elektromos autókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d467c65-9765-4481-a092-925b16810e78","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Felújították kicsit George Ezra dalát. ","shortLead":"Felújították kicsit George Ezra dalát. ","id":"20210615_Budapest_klip_keszult_a_foci_Ebre_Lotfi_Begivel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d467c65-9765-4481-a092-925b16810e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c02db8d-9838-4506-907d-4088974def37","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_Budapest_klip_keszult_a_foci_Ebre_Lotfi_Begivel","timestamp":"2021. június. 15. 12:00","title":"Budapest-klip készült a foci-Eb-re Lotfi Begivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a2b16-711d-4f0c-9135-23f0a0b3f22b","c_author":"Bart István - Muth Dániel","category":"gazdasag.zhvg","description":"Júliusra halasztotta az Európai Bizottság annak bemutatását, hogyan kellene az EU-nak elérni 2030-ig 55 százalékos kibocsátáscsökkentést, majd a karbonsemlegességet 2050-re. A tervekről várhatóan évekig tartó viták következnek a Bizottság, a tagállamok és az Európai Parlament között. Az egyik legfontosabb lépés a 2005 óta működő, uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) reformja, és ezzel szoros összefüggésben a karbonvámok bevezetése. Az ETS lényege, hogy CO2-kvóták vásárlására kötelezi a kibocsátókat (Magyarországon jelenleg több mint 170 ipari létesítményt), ezzel ösztönözve az alacsonyabb kibocsátásra való átállást vagy akár a bezárást. A megújítandó rendszer várhatóan több céget érintene és nagyobb költséget jelentene a kibocsátóknak, így könnyen előfordulhat, hogy egyes termékek áremelkedését hozza, de Magyarország jól is járhat a szabályozással.","shortLead":"Júliusra halasztotta az Európai Bizottság annak bemutatását, hogyan kellene az EU-nak elérni 2030-ig 55 százalékos...","id":"20210615_Kvotakkal_vadaszna_le_az_EU_a_legdurvabb_szennyezoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a2b16-711d-4f0c-9135-23f0a0b3f22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1713d8f3-2f8b-46b1-bd5f-1b485619d590","keywords":null,"link":"/zhvg/20210615_Kvotakkal_vadaszna_le_az_EU_a_legdurvabb_szennyezoket","timestamp":"2021. június. 15. 15:46","title":"Kvótákkal vadászná le az EU a legdurvább szennyezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6b846d-4384-4f89-8a88-5c2b46fa94b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonságot villanymotor hajtja, amely nem egy hatalmas akkumulátorból, hanem üzemanyagcellából nyeri a működéséhez szükséges energiát.","shortLead":"Az újdonságot villanymotor hajtja, amely nem egy hatalmas akkumulátorból, hanem üzemanyagcellából nyeri a működéséhez...","id":"20210615_kipufogogaz_helyett_tiszta_viz_itt_a_hidrogenes_land_rover_defender","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a6b846d-4384-4f89-8a88-5c2b46fa94b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52a9dd8-8503-4d6a-9920-4d025df370a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210615_kipufogogaz_helyett_tiszta_viz_itt_a_hidrogenes_land_rover_defender","timestamp":"2021. június. 15. 09:21","title":"Kipufogógáz helyett tiszta víz: itt a hidrogénes Land Rover Defender","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]