Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8dbe5e9c-c80b-418a-9137-28060150029e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nový Smokovec üdülőtelepülésen, egy hotel területén bóklászott az állat.","shortLead":"Nový Smokovec üdülőtelepülésen, egy hotel területén bóklászott az állat.","id":"20210617_Medve_jutott_be_egy_szlovakiai_hotelbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dbe5e9c-c80b-418a-9137-28060150029e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b451d485-72d2-46f9-a36d-1da31c80e2da","keywords":null,"link":"/elet/20210617_Medve_jutott_be_egy_szlovakiai_hotelbe","timestamp":"2021. június. 17. 11:11","title":"Medve jutott be egy szlovákiai hotelbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b03e0d7-3a39-4bf9-ae58-d28245a6b17d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Merőben mások lesznek a Windows 11 háttérképei, mint amiket eddig a Microsofttól megszokhattunk. Az eddigi információk mellett most ezek is kiszivárogtak.","shortLead":"Merőben mások lesznek a Windows 11 háttérképei, mint amiket eddig a Microsofttól megszokhattunk. Az eddigi információk...","id":"20210617_microsoft_windows_11_hatterkep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b03e0d7-3a39-4bf9-ae58-d28245a6b17d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b15564-37fe-4590-9c27-3678685db4e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_microsoft_windows_11_hatterkep","timestamp":"2021. június. 17. 10:33","title":"Itt vannak a Windows 11 háttérképei, már letöltheti őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881f5896-4924-453d-a65a-139f48a841cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bácskai János kormánytisztviselő lesz.","shortLead":"Bácskai János kormánytisztviselő lesz.","id":"20210618_kepviseloi_mandatuma_Ferencvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=881f5896-4924-453d-a65a-139f48a841cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea62984b-7d70-4a03-a4ab-1f45b582320e","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_kepviseloi_mandatuma_Ferencvaros","timestamp":"2021. június. 18. 10:27","title":"Lemondott képviselői mandátumáról Ferencváros volt polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19412509-bb1d-4b33-880d-02d6781941a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ügyben indított eljárást megszüntették a magyar hatóságok. A kínai cég legalább 700 itteni állampolgár adatát gyűjtötte be.","shortLead":"Az ügyben indított eljárást megszüntették a magyar hatóságok. A kínai cég legalább 700 itteni állampolgár adatát...","id":"20210617_adatgyujtes_kinai_ceg_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19412509-bb1d-4b33-880d-02d6781941a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e8720e-aafd-4092-b259-31ee47c32d78","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_adatgyujtes_kinai_ceg_magyarok","timestamp":"2021. június. 17. 15:23","title":"Egy kínai cég több száz magyarról gyűjtött adatokat, de a rendőrség szerint nem történt bűncselekmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A levelek alapján Johnson reménytelennek nevezte az egészségügyi miniszterét.","shortLead":"A levelek alapján Johnson reménytelennek nevezte az egészségügyi miniszterét.","id":"20210617_boris_johnson_dominic_cummings_kiszivargott_levelezes_matt_hancock","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4877b5cd-c01f-498b-bac2-753b0f3d1104","keywords":null,"link":"/vilag/20210617_boris_johnson_dominic_cummings_kiszivargott_levelezes_matt_hancock","timestamp":"2021. június. 17. 08:52","title":"Boris Johnson WhatsApp üzeneteit szivárogtatta ki a brit miniszterelnök volt főtanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0fb0c41-70d8-4581-870b-8f08ba1b572b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Menekülne egy Zoom-értekezletről, de nem tudja, hogyan tegye? Az alábbi ingyenes webalkalmazás különféle háttérzajok előcsalogatásával segít a szabadulásban.","shortLead":"Menekülne egy Zoom-értekezletről, de nem tudja, hogyan tegye? Az alábbi ingyenes webalkalmazás különféle háttérzajok...","id":"20210618_zoom_escaper_hatterhangok_zoom_ertkezletekhez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0fb0c41-70d8-4581-870b-8f08ba1b572b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48a35a2-affd-434a-8171-a30c3ba5c056","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_zoom_escaper_hatterhangok_zoom_ertkezletekhez","timestamp":"2021. június. 18. 12:03","title":"Unja a Zoom-értekezletet? Így szabadulhat gyorsan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e26fecd-5536-416d-a7cf-cb75011c1181","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig már több mint 33 ezren írták alá a betegségben szenvedők közfinanszírozott ellátásáról szóló petíciót.","shortLead":"Eddig már több mint 33 ezren írták alá a betegségben szenvedők közfinanszírozott ellátásáról szóló petíciót.","id":"20210618_egeszsegugyi_allamtitkar_endometriozis_Szel_Bernadett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e26fecd-5536-416d-a7cf-cb75011c1181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7443dc5-811a-4a45-ac3e-cde71de422c0","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_egeszsegugyi_allamtitkar_endometriozis_Szel_Bernadett","timestamp":"2021. június. 18. 12:15","title":"Hajlandó tárgyalni Szél Bernadett-tel az endometriózisban szenvedő nőkről az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec67b30-25f7-46f4-a44b-cae47a9d5391","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Valószínűleg egy memórialemez hibásodott meg. ","shortLead":"Valószínűleg egy memórialemez hibásodott meg. ","id":"20210616_Szamitogepes_problema_Hubble_urteleszkop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eec67b30-25f7-46f4-a44b-cae47a9d5391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df28f66-7e2c-4f67-89b4-648b5365ecfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_Szamitogepes_problema_Hubble_urteleszkop","timestamp":"2021. június. 16. 21:37","title":"Számítógépes probléma sújtja a Hubble űrteleszkópot, leállt a csillagászati megfigyelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]