[{"available":true,"c_guid":"46c929f8-80f9-4dfa-9eaf-5d6a5a5e7ff9","c_author":"HVG","category":"360","description":"A jegybankelnök hétfőn nekirontott a miniszterelnöknek, majd másnap a Monetáris Tanács kamatot emelt. A tét némi leegyszerűsítéssel az, hogy az eurónkénti 370 vagy 340 felé indul-e el a forint. ","shortLead":"A jegybankelnök hétfőn nekirontott a miniszterelnöknek, majd másnap a Monetáris Tanács kamatot emelt. A tét némi...","id":"20210623_A_jobbkez_beint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46c929f8-80f9-4dfa-9eaf-5d6a5a5e7ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35d1ef4f-87c6-4edb-8079-25d6bf441879","keywords":null,"link":"/360/20210623_A_jobbkez_beint","timestamp":"2021. június. 23. 11:00","title":"A kamatemeléssel szintet lépett Orbán Viktor és Matolcsy György belharca ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb5d5cd-a572-4e3d-b48e-590fcb4bc6a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túl magas labda volt ahhoz, hogy ne csapják le.","shortLead":"Túl magas labda volt ahhoz, hogy ne csapják le.","id":"20210623_Szivarvanyos_zaszlos_buszokra_munchen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fb5d5cd-a572-4e3d-b48e-590fcb4bc6a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ada9d6-6b57-401f-9985-781b144300a0","keywords":null,"link":"/elet/20210623_Szivarvanyos_zaszlos_buszokra_munchen","timestamp":"2021. június. 23. 18:38","title":"Szivárványos zászlós buszokra terelték fel a magyar szurkolókat Münchenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0379644-f5b3-4bec-b297-5ef0abc2ecc5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit királyi udvar a legfrissebb pénzügyi jelentésében elismerte, hogy nem eléggé sokszínű.","shortLead":"A brit királyi udvar a legfrissebb pénzügyi jelentésében elismerte, hogy nem eléggé sokszínű.","id":"20210624_A_Buckinghampalotaban_korbeneztek_es_alig_talaltak_szinesboru_munkatarsat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0379644-f5b3-4bec-b297-5ef0abc2ecc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e081bd9-8324-4202-8dd2-df60898ce2a5","keywords":null,"link":"/elet/20210624_A_Buckinghampalotaban_korbeneztek_es_alig_talaltak_szinesboru_munkatarsat","timestamp":"2021. június. 24. 10:56","title":"A Buckingham-palotában körbenéztek, és alig találtak színes bőrű munkatársat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df96ef81-20d8-47ad-a1e9-fc452c06b7df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az igazgató személyéről a képviselő-testület dönt majd. ","shortLead":"Az igazgató személyéről a képviselő-testület dönt majd. ","id":"20210624_Pinceszinhaz_szakmai_bizottsag_igazgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df96ef81-20d8-47ad-a1e9-fc452c06b7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfa9868-d6ff-4e8f-9692-483296c0c811","keywords":null,"link":"/kultura/20210624_Pinceszinhaz_szakmai_bizottsag_igazgato","timestamp":"2021. június. 24. 17:28","title":"Kiderült, kit szeretne a szakmai bizottság a Pinceszínház élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c1c873-0e25-4014-a871-b62b12df9c75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szecsuanban a paksi atomerőmű teljesítményének négyszeresével csökkent az áramigény.","shortLead":"Szecsuanban a paksi atomerőmű teljesítményének négyszeresével csökkent az áramigény.","id":"20210624_aramfogyasztas_Kina_bitcoin_banyaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64c1c873-0e25-4014-a871-b62b12df9c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c2c167-1e3a-41a2-a9a9-ba24042fbe60","keywords":null,"link":"/zhvg/20210624_aramfogyasztas_Kina_bitcoin_banyaszat","timestamp":"2021. június. 24. 15:19","title":"Hatalmasat csökkent az áramfogyasztás Kínában, miután betiltották a bitcoinbányászatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e3afcf2-21c7-4fd6-99ee-c63ffb6d1880","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Bizottság szerint a kibertámadások már nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, ezért egy gyorsreagálású egységgel vennék fel a harcot a hackerek ellen.","shortLead":"Az Európai Bizottság szerint a kibertámadások már nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, ezért egy gyorsreagálású...","id":"20210623_kibertamadas_hackertamadas_zsarolovirus_europai_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e3afcf2-21c7-4fd6-99ee-c63ffb6d1880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e86b33e-306d-4e62-807d-c1c5e7c66951","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_kibertamadas_hackertamadas_zsarolovirus_europai_bizottsag","timestamp":"2021. június. 23. 17:03","title":"Nemzetközi csoportot állíthat fel az Európai Unió a hackertámadások ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3899aa92-6ec8-4095-9934-f200262fb042","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Ferencváros, az MTK és a DVSC arénája is piros-fehér-zöldben fog világítani az Operaház egyik épülete mellett, válaszul a müncheni aréna azóta elkaszált szivárványos terveire. ","shortLead":"A Ferencváros, az MTK és a DVSC arénája is piros-fehér-zöldben fog világítani az Operaház egyik épülete mellett...","id":"20210623_stadionok_nemzeti_szinben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3899aa92-6ec8-4095-9934-f200262fb042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0744fe76-4883-498a-84b0-ad8a05f07f59","keywords":null,"link":"/elet/20210623_stadionok_nemzeti_szinben","timestamp":"2021. június. 23. 11:13","title":"Három stadion és az Operaház egy része is nemzeti színekben fog virítani a német–magyar meccs alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2bc7428-4dcc-4cc5-9d58-e7342baf1d08","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A külügyminiszter szerint a Münchenben szurkolókat folyamatosan provokálták, és ellenséges hozáállást tapasztaltak a bajor rendőrség részéről.","shortLead":"A külügyminiszter szerint a Münchenben szurkolókat folyamatosan provokálták, és ellenséges hozáállást tapasztaltak...","id":"20210624_Szijjarto_A_18_orizetbe_vett_magyar_szurkolobol_16ot_mar_elengedett_a_nemet_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2bc7428-4dcc-4cc5-9d58-e7342baf1d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4c9ef7f-3242-41d7-9efd-4952ce8c4b90","keywords":null,"link":"/vilag/20210624_Szijjarto_A_18_orizetbe_vett_magyar_szurkolobol_16ot_mar_elengedett_a_nemet_rendorseg","timestamp":"2021. június. 24. 21:38","title":"Szijjártó: A 18 őrizetbe vett magyar szurkolóból 16-ot már elengedett a német rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]