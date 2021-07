Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9d1091a7-6ac5-4b61-9dbd-4e6edcf6e278","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szentjánosbogarak rajzása minden évben különleges eseménynek számít, de nem egyszerű megörökíteni. Egy fotós azonban a kezdőkre is gondolt, és hasznos tippekkel jelentkezett.","shortLead":"A szentjánosbogarak rajzása minden évben különleges eseménynek számít, de nem egyszerű megörökíteni. Egy fotós azonban...","id":"20210701_szentjanosbogarak_rajzasa_csikok_fotozas_termeszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d1091a7-6ac5-4b61-9dbd-4e6edcf6e278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0f2113-7eb8-4a35-8944-0db53fbe1137","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_szentjanosbogarak_rajzasa_csikok_fotozas_termeszet","timestamp":"2021. július. 01. 17:33","title":"Kezdődik a szentjánosbogarak rajzása, így csinálhat róluk látványos fotókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de33347b-ed40-4af2-b842-db9c256675fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az adományokat gyűjtő texasi Goodwillben fedeztek fel egy, még a ritkaságok között is különlegesnek mondható Atari-játékot. Aukcióra került, és szinte pillanatok alatt el is kelt a nem mindennapi adomány.","shortLead":"Az adományokat gyűjtő texasi Goodwillben fedeztek fel egy, még a ritkaságok között is különlegesnek mondható...","id":"20210701_goodwill_atari_jatek_aukcioja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de33347b-ed40-4af2-b842-db9c256675fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d3a3c9-6393-4a9e-8499-ade6bf76955e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_goodwill_atari_jatek_aukcioja","timestamp":"2021. július. 01. 11:03","title":"3 millióért sikerült eladni egy játékot, a pénzt hajléktalanok kapják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95823a4-7464-4ef4-bc09-2b90ba06612a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"G. Krisztián elbarikádozta magát, emiatt egy túsztárgyaló beszélni akart vele, de a férfi nem volt együttműködő.","shortLead":"G. Krisztián elbarikádozta magát, emiatt egy túsztárgyaló beszélni akart vele, de a férfi nem volt együttműködő.","id":"20210702_tek_vi_kerulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d95823a4-7464-4ef4-bc09-2b90ba06612a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a37e8a-4cef-4568-8248-6ed2fed8653a","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_tek_vi_kerulet","timestamp":"2021. július. 02. 07:22","title":"Tíz lövést adott le a TEK-esekre egy férfi a VI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ff5dac-4b31-403d-af60-128ab95e0ef5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két héttel az előtt, hogy a cannes-i filmfesztivál versenyprogramjában sor kerül A feleségem története című film világpremierjére, közzétették az előzetest róla.","shortLead":"Két héttel az előtt, hogy a cannes-i filmfesztivál versenyprogramjában sor kerül A feleségem története című film...","id":"20210630_Enyedi_Ildiko_uj_film_elozetes_felesegem_tortenete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92ff5dac-4b31-403d-af60-128ab95e0ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df20e72-c903-40d5-bf90-ea2144089971","keywords":null,"link":"/kultura/20210630_Enyedi_Ildiko_uj_film_elozetes_felesegem_tortenete","timestamp":"2021. június. 30. 18:35","title":"Bemutatták Enyedi Ildikó új filmjének előzetesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c14173-80a2-4c82-9f10-c3290f9c3883","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem túl kedvezők az adatok a választásra készülő országban.","shortLead":"Nem túl kedvezők az adatok a választásra készülő országban.","id":"20210701_Oroszorszagkoronavirus_halalozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35c14173-80a2-4c82-9f10-c3290f9c3883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0ae431-4951-4170-a82b-fe34c9f3114f","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_Oroszorszagkoronavirus_halalozas","timestamp":"2021. július. 01. 17:38","title":"Oroszországban harmadik napja döntött rekordot a koronavírus miatt elhunytak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb lazításokat jelentett be Orbán Viktor. Nem adományozhatunk anonim módon civileknek. Putyin haragra gerjedt. Mégsem énekel Mészáros Lőrincéknek Jennifer Lopez. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Újabb lazításokat jelentett be Orbán Viktor. Nem adományozhatunk anonim módon civileknek. Putyin haragra gerjedt...","id":"20210702_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc60a3c4-15eb-44d1-87a1-7abd3bd35e20","keywords":null,"link":"/360/20210702_Radar360","timestamp":"2021. július. 02. 08:10","title":"Radar360: Megszűnik a kötelező maszkviselés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990a416b-3844-4616-aab4-f0f74235b805","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több kutatás is igazolta, hogy milyen sok kárt okoz a gyerekek fizikai büntetése.","shortLead":"Több kutatás is igazolta, hogy milyen sok kárt okoz a gyerekek fizikai büntetése.","id":"20210630_A_veres_csak_ront_a_gyerekek_viselkedesen_es_komoly_karokat_okoz_nekik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=990a416b-3844-4616-aab4-f0f74235b805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb12ca4-8492-4810-9473-49c67bdb5e13","keywords":null,"link":"/elet/20210630_A_veres_csak_ront_a_gyerekek_viselkedesen_es_komoly_karokat_okoz_nekik","timestamp":"2021. június. 30. 10:16","title":"A verés csak ront a gyerekek viselkedésén és komoly károkat okoz nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sem mi, sem a környező országok nem állnak annyira jól az oltások terén – mondta a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára az ATV-ben.","shortLead":"Sem mi, sem a környező országok nem állnak annyira jól az oltások terén – mondta a Szegedi Tudományegyetem Orvosi...","id":"20210701_boldogkoi_zsolt_jarvany_koronavirus_osz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2030c68-1373-4e4d-87a9-fcfb846bc8e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_boldogkoi_zsolt_jarvany_koronavirus_osz","timestamp":"2021. július. 01. 15:03","title":"Boldogkői Zsolt: Szinte biztos, hogy ősszel megint jön a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]