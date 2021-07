Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ef4192ef-be48-4e11-a273-989f9ea705a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az informatikai társaság a Miniszterelnöki Kabinetiroda alá tartozó Digitális Kormányzati Ügynökség pályázatán nyert.","shortLead":"Az informatikai társaság a Miniszterelnöki Kabinetiroda alá tartozó Digitális Kormányzati Ügynökség pályázatán nyert.","id":"20210702_keretmegallapodas_konzorcium_4ig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef4192ef-be48-4e11-a273-989f9ea705a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e99b9cf3-47b3-47e5-ac74-35f04f91a165","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_keretmegallapodas_konzorcium_4ig","timestamp":"2021. július. 02. 13:29","title":"204 milliárdos keretmegállapodást kötött a 4iG vezette konzorcium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46be8ab3-26c1-4005-8ced-6dc7c5cc46ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bakuban nem lehet csak úgy ilyeneket lobogtatni.","shortLead":"Bakuban nem lehet csak úgy ilyeneket lobogtatni.","id":"20210703_szivarvanyos_zaszlo_azerbajdzsan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46be8ab3-26c1-4005-8ced-6dc7c5cc46ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72201acf-2e43-4fd9-b474-c742a45fcf0e","keywords":null,"link":"/elet/20210703_szivarvanyos_zaszlo_azerbajdzsan","timestamp":"2021. július. 03. 20:07","title":"Biztonsági őr rakatta el Bakuban a szivárványos zászló egy dán szurkolóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f011340-831d-4691-ba1f-cddfcb389ee7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1951. július 2-án született az Edda frontembere.","shortLead":"1951. július 2-án született az Edda frontembere.","id":"20210702_Pontosan_tudom_majd_mikor_van_vege__70_eves_Pataky_Attila","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f011340-831d-4691-ba1f-cddfcb389ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e474960c-7065-44c9-910d-4ddf9284dc0a","keywords":null,"link":"/kultura/20210702_Pontosan_tudom_majd_mikor_van_vege__70_eves_Pataky_Attila","timestamp":"2021. július. 02. 10:26","title":"„Pontosan tudom majd, mikor van vége” – 70 éves Pataky Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8224ab03-7d6a-4e6f-a07f-a70379d03e4f","c_author":"Papp Petra Anna","category":"360","description":"Míg napközben a vízre lehet feküdni rajta, éjszaka a hálózsák alatt tehet jó szolgálatot. A köztes időben hajtsuk össze ülőalkalmatosságnak, hazaérvén a nyaralásból pedig megteszi a vendég alá. Nehezen ereszti el az, akinek még nem eresztett le, végül csak az lett a veszte, hogy eljárt felette az idő.","shortLead":"Míg napközben a vízre lehet feküdni rajta, éjszaka a hálózsák alatt tehet jó szolgálatot. A köztes időben hajtsuk össze...","id":"20210628_retro_gumimatrac_palma_taurus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8224ab03-7d6a-4e6f-a07f-a70379d03e4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa00153-e567-4246-8821-886d3758a806","keywords":null,"link":"/360/20210628_retro_gumimatrac_palma_taurus","timestamp":"2021. július. 03. 13:30","title":"Eredeti magyar kincs a Balatonból, amelyre a világ is lehasalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43dbbde3-f623-4730-814a-62edce5d74b3","c_author":"Reményi Andrea","category":"360","description":"Számos ok adódik össze a mai iskolarendszer nem támogató közegétől, a magyar közoktatás hallgatásra nevelő attitűdjén át a közoktatásban dolgozó tanárok megbecsültségéig. A végeredmény, hogy Magyarország minden felmérés szerint az uniós országok rangsorának valamelyik utolsó helyén kullog. Vélemény.","shortLead":"Számos ok adódik össze a mai iskolarendszer nem támogató közegétől, a magyar közoktatás hallgatásra nevelő attitűdjén...","id":"20210701_Remenyi_Andrea_Miert_nem_beszelunk_elegen_idegen_nyelveket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43dbbde3-f623-4730-814a-62edce5d74b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebcaa737-9207-4f4f-a7f4-4bf566a5e800","keywords":null,"link":"/360/20210701_Remenyi_Andrea_Miert_nem_beszelunk_elegen_idegen_nyelveket","timestamp":"2021. július. 02. 15:30","title":"Reményi Andrea: Miért nem beszélünk (elegen) idegen nyelveket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az oltási kampány megakadt Horvátországban, ezért korlátozásokat vezetnek be.","shortLead":"Az oltási kampány megakadt Horvátországban, ezért korlátozásokat vezetnek be.","id":"20210703_Horvatorszagban_csak_vedettsegivel_lehet_majd_plazazni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d00b25b7-a0d9-4998-89a0-169fd6cba8c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210703_Horvatorszagban_csak_vedettsegivel_lehet_majd_plazazni","timestamp":"2021. július. 03. 18:01","title":"Horvátországban csak védettségivel lehet majd plázázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5779560e-9854-4e97-80d4-de9f87f510ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengeteg iPhone-on használják a dedikált YouTube alkalmazást, azonban az iOS-eseknek nélkülözniük kellett egy igen hasznos funkciót. A Google most lépett az ügy érdekében.","shortLead":"Rengeteg iPhone-on használják a dedikált YouTube alkalmazást, azonban az iOS-eseknek nélkülözniük kellett egy igen...","id":"20210703_youtube_pip_funkcio_ios_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5779560e-9854-4e97-80d4-de9f87f510ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b59238-566d-4b06-b027-1dbc2e83e0e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_youtube_pip_funkcio_ios_iphone","timestamp":"2021. július. 03. 12:03","title":"Fájó hiányt pótol a YouTube az iPhone-osoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d7d291-2acd-4935-90f2-f98491d469f4","c_author":"Duna Terasz Grande","category":"brandcontent","description":"Természetközeli, mégis városi élettér - ez lett a modern, környezettudatos váróslakók legfőbb igénye lakásvásárláskor. A lakói és az építészeti igény a rozsdaövezetek újjáélesztésével találkozhat, amelynek eredményeképp az egész városra hatással lévő projektek valósulhatnak meg. Az egyik ilyen éppen Budapest XIII. kerületében, a főváros egyik legzöldebb Duna-parti lokációjában, a Foka-öböl közelében zajlik. ","shortLead":"Természetközeli, mégis városi élettér - ez lett a modern, környezettudatos váróslakók legfőbb igénye lakásvásárláskor...","id":"20210610_Zold_otthon_a_nagyvarosban_Duna_Terasz_Grande","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1d7d291-2acd-4935-90f2-f98491d469f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb2fb7e-53d0-4bc5-b791-30ff9a018114","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210610_Zold_otthon_a_nagyvarosban_Duna_Terasz_Grande","timestamp":"2021. július. 02. 11:36","title":"Zöld otthon a nagyvárosban: élettér a tetőn, privát kert a lakáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]