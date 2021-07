Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"275decba-2b8a-498d-8abc-c27ba86101c7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Jogvédő szervezetek kezdeményezték a pert Franciaországban arra hivatkozva, hogy Kínában a Hszincsiang-ujgur tartományban az ujgur őslakosságot kényszermunkatelepeken dolgoztatják. ","shortLead":"Jogvédő szervezetek kezdeményezték a pert Franciaországban arra hivatkozva, hogy Kínában a Hszincsiang-ujgur...","id":"20210702_Negy_divatceget_vadolnak_azzal_hogy_ujgur_kenyszermunkasokat_alkalmaznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=275decba-2b8a-498d-8abc-c27ba86101c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6c53ec-281c-464c-9491-049215a4d919","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_Negy_divatceget_vadolnak_azzal_hogy_ujgur_kenyszermunkasokat_alkalmaznak","timestamp":"2021. július. 02. 13:57","title":"Négy divatcéget vádolnak azzal, hogy ujgur kényszermunkásokat alkalmaznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f18657b-8325-4769-acbe-7db86e82a764","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lehet ezt a dolgot kulturáltan is intézni és a végén meccset nyerni.","shortLead":"Lehet ezt a dolgot kulturáltan is intézni és a végén meccset nyerni.","id":"20210703_Az_olaszok_most_mind_leterdeltek_Lukaku_halas_volt_erte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f18657b-8325-4769-acbe-7db86e82a764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964cda8b-34f6-42c5-a1b2-d74b6c4d929c","keywords":null,"link":"/sport/20210703_Az_olaszok_most_mind_leterdeltek_Lukaku_halas_volt_erte","timestamp":"2021. július. 03. 11:10","title":"Az olaszok mind letérdeltek, Lukaku hálás volt, senkinek nem esett baja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ace4cd8-8097-4dac-a772-768a3747b253","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hajnalhasadás – autonómiák egykor és most – és holnap címmel indított előadássorozatot Fábri György. Az ötödik, befejező rész, amely Az önkormányzatok autonómiája és a szubszidiaritás témakörét járja körül, a hvg.hu-n is megnézhető.



","shortLead":"Hajnalhasadás – autonómiák egykor és most – és holnap címmel indított előadássorozatot Fábri György. Az ötödik...","id":"20210702_Hajnalhasadas_5__Az_onkormanyzatok_autonomiaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ace4cd8-8097-4dac-a772-768a3747b253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe912f1c-748c-4982-b272-6b8653aeef2f","keywords":null,"link":"/kultura/20210702_Hajnalhasadas_5__Az_onkormanyzatok_autonomiaja","timestamp":"2021. július. 02. 19:00","title":"Hajnalhasadás 5. – Az önkormányzatok autonómiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64be9adc-1ad7-452a-96bb-93918cc84ce6","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"„Mikor súlyos kormánygondjai között kifáradt, és zaklatott életében csendet, pihenést keresett, leginkább Alcsúton találta azt meg. Alcsút sok örömöt nyújtott neki, talán azért is, mert egyedül az ő teremtménye volt. A sivatagból néhány esztendő alatt paradicsomot varázsolt” – így írta le érzékletesen Lestyán Sándor, hogyan kötődött kétszáz évvel ezelőtt József nádor a Fejér megye északkeleti csücskében elterülő birtokaihoz. Az életrajzíró szerint a Habsburg főherceg megszállottságát a helyiek is örömmel fogadták: „Minél kietlenebb, minél kopárabb volt a talaj, annál lelkesebben törekedett, hogy termékennyé változtassa. Gyakran felkereste itt jobbágyait, akik úgy tisztelték, mint édesapjukat.”","shortLead":"„Mikor súlyos kormánygondjai között kifáradt, és zaklatott életében csendet, pihenést keresett, leginkább Alcsúton...","id":"202126_jozsef_nador_azalcsuti_mintakep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64be9adc-1ad7-452a-96bb-93918cc84ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c64a7ab-8762-453b-8fa7-078561dbe4f0","keywords":null,"link":"/360/202126_jozsef_nador_azalcsuti_mintakep","timestamp":"2021. július. 03. 11:00","title":"A mintakép, akihez mérten Orbán Viktor még zöldfülű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b555cc15-c0a1-4c9d-b206-1a98365774cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az autogramot kunyeráló Jancsikából idővel ismert és elismert színművésszé váló Gálvölgyi Jánost Kövesdi Péter faggatja az elmúlt évtizedek emlékezetes színházi és tévés pillanatairól, legendás színészekről, előadásokról, haknikról. Barátságok, sértődések, bakik és sajátos szemszögű pillanatfelvételek Latinovits Zoltántól Márkus Lászlón és Darvas Ivánon keresztül egészen a fiatal színészgenerációig. Videóelőzetes a sorozatról.","shortLead":"Az autogramot kunyeráló Jancsikából idővel ismert és elismert színművésszé váló Gálvölgyi Jánost Kövesdi Péter faggatja...","id":"20210702_Hivatasos_rajongo__uj_videosorozat_indul_a_HVGn_Galvolgyi_Janossal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b555cc15-c0a1-4c9d-b206-1a98365774cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced40d86-9bb8-4ace-a762-6b84d6dd7c97","keywords":null,"link":"/elet/20210702_Hivatasos_rajongo__uj_videosorozat_indul_a_HVGn_Galvolgyi_Janossal","timestamp":"2021. július. 02. 15:00","title":"Hivatásos rajongó – új videósorozat indul a HVG-n Gálvölgyi Jánossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a9c306f-59c9-4803-9762-d735de0e3ca5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Amikor igent mondunk a Diákvárosra, akkor természetesen nemet mondunk a Fudan-beruházásra is” – hangoztatta a főpolgármester. ","shortLead":"„Amikor igent mondunk a Diákvárosra, akkor természetesen nemet mondunk a Fudan-beruházásra is” – hangoztatta...","id":"20210704_karacsony_gergely_diakvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a9c306f-59c9-4803-9762-d735de0e3ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b456f735-79ea-45af-8620-fb1f5ae6805a","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_karacsony_gergely_diakvaros","timestamp":"2021. július. 04. 12:59","title":"Karácsony Gergely: A Diákváros ügye a kormány egyik legnagyobb árulása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc21f926-3914-4da8-9fcf-1edc894fee0a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A háttérből kívánja segíteni a klubot a golfszövetség elnöke.","shortLead":"A háttérből kívánja segíteni a klubot a golfszövetség elnöke.","id":"20210702_vaszily_miklos_dvtk_nagykovet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc21f926-3914-4da8-9fcf-1edc894fee0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd5c1b12-0150-44d0-8aab-38998a11a33a","keywords":null,"link":"/sport/20210702_vaszily_miklos_dvtk_nagykovet","timestamp":"2021. július. 02. 17:20","title":"Vaszily Miklós a DVTK nagykövete lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c9f61c-ab24-4717-a19b-2c3553a651e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nem oltható ember problémája miatt fordult kérdéssel a kormányhoz a független képviselő. Arra jutott: Lenne itt jogalkotói feladat.","shortLead":"Egy nem oltható ember problémája miatt fordult kérdéssel a kormányhoz a független képviselő. Arra jutott: Lenne itt...","id":"20210702_nem_olthato_emberek_szel_bernadett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76c9f61c-ab24-4717-a19b-2c3553a651e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a11d949-c8e9-4f7e-806c-738f9df23d16","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_nem_olthato_emberek_szel_bernadett","timestamp":"2021. július. 02. 19:05","title":"Szél Bernadett: Elvágja a kormány azokat, akik egészségügyi okból nem kaphatnak védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]