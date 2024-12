Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7c4ab310-550a-4387-896e-1e407ef19089","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"Mintha nem lenne elég stresszes a karácsonyi időszak a nők számára, akikre még mindig az ünnepi készülődés oroszlánrésze hárul, Mészáros Lőrinc felesége a gazdagon díszített karácsonyfája árnyékából rátesz még egy lapáttal. ","shortLead":"Mintha nem lenne elég stresszes a karácsonyi időszak a nők számára, akikre még mindig az ünnepi készülődés...","id":"20241219_varkonyi-andrea-karacsony-szexista-sztereotipia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c4ab310-550a-4387-896e-1e407ef19089.jpg","index":0,"item":"25be16d0-dcd3-48bc-9692-b0d128adca34","keywords":null,"link":"/elet/20241219_varkonyi-andrea-karacsony-szexista-sztereotipia","timestamp":"2024. december. 19. 08:09","title":"Várkonyi Andrea nemcsak a karácsonyban úszik, hanem a nemi sztereotípiákban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b9b73af-e485-41b2-bee6-710a714cb05c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Éles fordulat ez ahhoz képest, hogy korábban bezárásoktól tartottak. ","shortLead":"Éles fordulat ez ahhoz képest, hogy korábban bezárásoktól tartottak. ","id":"20241219_A-Stellantis-ketmilliard-eurot-fektet-jovore-olaszorszagi-uzemeibe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b9b73af-e485-41b2-bee6-710a714cb05c.jpg","index":0,"item":"8d77f6e1-ed45-454a-aeda-8146f9916926","keywords":null,"link":"/cegauto/20241219_A-Stellantis-ketmilliard-eurot-fektet-jovore-olaszorszagi-uzemeibe","timestamp":"2024. december. 19. 07:55","title":"A Stellantis kétmilliárd eurót fektet jövőre olaszországi üzemeibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Biztonságot kell nyújtani a Kaukázusnak Oroszországgal szemben, írja az Economist. „Mini-München” lehet az ukrajnai béketárgyalásból, jelenti ki a Politicóban Mujtaba Rahman, az Eurázsia Csoport nevű washingtoni kockázatelemző európai igazgatója. Észak-Korea ukrajnai háborús részvétele olyan ár, amelyet az ország Moszkva barátságáért fizet, írja a The Guardian. A Financial Times igazságot követel az Aszad-féle bűncselekményeinek áldozatainak. Válogatásunk a világlapok cikkeiből.","shortLead":"Biztonságot kell nyújtani a Kaukázusnak Oroszországgal szemben, írja az Economist. „Mini-München” lehet az ukrajnai...","id":"20241219_nemzetkozi-lapszemle-ukrajna-gruzia-oroszorszag-trump-putyin-orban-4ig-eszak-korea-sziria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900.jpg","index":0,"item":"d74c3245-7867-49ff-a354-ed0be73ee39a","keywords":null,"link":"/360/20241219_nemzetkozi-lapszemle-ukrajna-gruzia-oroszorszag-trump-putyin-orban-4ig-eszak-korea-sziria","timestamp":"2024. december. 19. 10:30","title":"The Washington Post-vélemény: Az ukrajnai háborút csak úgy érdemes befejezni, ha a gáz- és fémkészletek a Nyugat javát szolgálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a57f42e-d088-4d26-9eb7-083df06aad19","c_author":"Mészáros Márton","category":"kkv","description":"Szenteste napján legfeljebb 14 óráig maradhatnak nyitva az üzletek, de több cég úgy döntött, hogy december 24-én már szabadnapot ad a dolgozóknak, ugyanakkor 23-án van, ahol meghosszabbított nyitvatartás várja a vásárlókat.","shortLead":"Szenteste napján legfeljebb 14 óráig maradhatnak nyitva az üzletek, de több cég úgy döntött, hogy december 24-én már...","id":"20241220_karacsony-szenteste-szilveszter-tesco-lidl-aldi-nyitvatartas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a57f42e-d088-4d26-9eb7-083df06aad19.jpg","index":0,"item":"62882b5f-c083-4878-935f-289bfac5f6f5","keywords":null,"link":"/kkv/20241220_karacsony-szenteste-szilveszter-tesco-lidl-aldi-nyitvatartas-ebx","timestamp":"2024. december. 20. 14:15","title":"Mutatjuk, hogy december 24-én hol intézheti el az utolsó pillanatos vásárlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482aed02-4e73-4d1f-8db0-7b5b2b4bf16a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mikrobiom azon mikrobák összessége, amelyek bennünk és rajtunk élnek. Van, hogy védenek minket, máskor kihasználnak bennünket. Bár a mikrobiom fogalmát az élőlényekkel kapcsolják össze, azonban az otthonoknak is megvan a saját mikrobiomjuk, amelynek jelentős hatása lehet az ott élők egészségére.","shortLead":"A mikrobiom azon mikrobák összessége, amelyek bennünk és rajtunk élnek. Van, hogy védenek minket, máskor kihasználnak...","id":"20241219_lakasok-egyedi-mikrobiomjanak-alakitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/482aed02-4e73-4d1f-8db0-7b5b2b4bf16a.jpg","index":0,"item":"7a8e3c3a-2ae2-4d3d-b01a-0e842031a5a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20241219_lakasok-egyedi-mikrobiomjanak-alakitasa","timestamp":"2024. december. 19. 09:03","title":"Ugyanaz a jó hírünk, ami a rossz is: az ön lakásának is saját mikrobiomja van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c133eb-7b40-449b-bab6-fbb2de624e08","c_author":"Arató László - Kuglics Sarolta","category":"eurologus","description":"Teljes valótlanságot állítva kampányolt Nagy István agrárminiszter múlt héten, amikor a mezőgazdasági miniszterek tanácsát utolsó alkalommal elnökölte. Az Európai Bizottság kategorikusan cáfolta Nagy kijelentéseit, amelyeket a miniszter is csak homályos utalásokkal próbált alátámasztani.","shortLead":"Teljes valótlanságot állítva kampányolt Nagy István agrárminiszter múlt héten, amikor a mezőgazdasági miniszterek...","id":"20241220_orosz-ukran_agrarminiszterek_europai_bizottsag_nagy-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76c133eb-7b40-449b-bab6-fbb2de624e08.jpg","index":0,"item":"acea75a8-2af6-402e-abc6-038b487b453c","keywords":null,"link":"/eurologus/20241220_orosz-ukran_agrarminiszterek_europai_bizottsag_nagy-istvan","timestamp":"2024. december. 20. 14:44","title":"A magyar agrárminiszter állításával ellentétben Brüsszel nem akarja Ukrajnának adni a gazdák pénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f46621-52d8-4f7b-b2c5-f59d6149bc04","c_author":"TMF Group","category":"brandcontent","description":"Egy másik országban vállalkozni mindig kihívásokkal jár, különösen, ha az adminisztratív és jogi megfelelőség bonyolult előírásai között kell navigálni. A TMF Group évtizedek óta segíti ügyfeleit ebben a folyamatban, miközben a Global Business Complexity Index (GBCI) című tanulmányuk évről évre bemutatja a legösszetettebb piacok sajátosságait. Az interjúban Jan Willem van Drimmelen, a TMF Group európai vezetője beszél a cég tevékenységéről, a GBCI jelentőségéről, valamint a jövőbeni célkitűzésekről.","shortLead":"Egy másik országban vállalkozni mindig kihívásokkal jár, különösen, ha az adminisztratív és jogi megfelelőség bonyolult...","id":"20241219_Uzleti-adminisztracio-tmf-group","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32f46621-52d8-4f7b-b2c5-f59d6149bc04.jpg","index":0,"item":"939f650c-b38a-474e-917b-dafeece02f4b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241219_Uzleti-adminisztracio-tmf-group","timestamp":"2024. december. 20. 11:30","title":"Üzleti adminisztráció határok nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6b40a4-3edf-4b22-986c-b567a8b61551","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem jelentették be az egyik munkavállalót. ","shortLead":"Nem jelentették be az egyik munkavállalót. ","id":"20241219_NAV-Meszaros-Lorinc-buntetes-csarda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c6b40a4-3edf-4b22-986c-b567a8b61551.jpg","index":0,"item":"b32c5cdd-c245-485c-b924-7e0ef53a6659","keywords":null,"link":"/itthon/20241219_NAV-Meszaros-Lorinc-buntetes-csarda","timestamp":"2024. december. 19. 12:53","title":"Mészáros Lőrinc éttermét megbüntette a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]