[{"available":true,"c_guid":"a2aeb9b1-f6e1-4592-bb53-45c6b90859fc","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"<strong>A tiniknek elsősorban ámulni- és szelfiznivaló környezet, az idősebbeknek elgondolkodtató tudományos-művészeti tárlat, persze nem tilos a tiniknek sem a gondolkodás és az idősebeknek sem a szelfizés. Jónéhány órát érdemes rászánni a Light Art Museum tárlatára, úgyhogy kiváló téli szüneti program lehet.</strong>","shortLead":"<strong>A tiniknek elsősorban ámulni- és szelfiznivaló környezet, az idősebbeknek elgondolkodtató tudományos-művészeti...","id":"20241222_Light-Art-Museum-LAM-fenymuveszet-hold-utcai-piac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2aeb9b1-f6e1-4592-bb53-45c6b90859fc.jpg","index":0,"item":"00ccbf8f-94af-44d3-82a6-13157b67bcac","keywords":null,"link":"/elet/20241222_Light-Art-Museum-LAM-fenymuveszet-hold-utcai-piac","timestamp":"2024. december. 22. 17:30","title":"Elveszhetünk egy gigantikus szivarban – ez lehet a legfényesebb téli program Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"659c9b1b-259b-4c43-a7f6-e47f078bcbe8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az emelést Donald Trump várja el. A kormányfő azt mondta, erről egyelőre nem beszélt a megválasztott amerikai elnökkel.","shortLead":"Az emelést Donald Trump várja el. A kormányfő azt mondta, erről egyelőre nem beszélt a megválasztott amerikai elnökkel.","id":"20241221_orban-viktor-nato-kiadasok-emeles-gdp-donald-trump-magyar-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/659c9b1b-259b-4c43-a7f6-e47f078bcbe8.jpg","index":0,"item":"71cf827c-d97e-4f05-9d06-36494533606e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241221_orban-viktor-nato-kiadasok-emeles-gdp-donald-trump-magyar-gazdasag","timestamp":"2024. december. 21. 21:35","title":"Orbán szerint tüdőn lőné a magyar gazdaságot, ha a GDP öt százalékára kellene emelni a NATO-kiadásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0a7549-8936-49ed-92bc-74d52edd6800","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szombaton adott évértékelő interjút az M1-nek.","shortLead":"A miniszterelnök szombaton adott évértékelő interjút az M1-nek.","id":"20241222_Orban-evertekelo-interju-m1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a0a7549-8936-49ed-92bc-74d52edd6800.jpg","index":0,"item":"22f4ac0d-c94d-4f0e-9adb-ae008de8ae10","keywords":null,"link":"/itthon/20241222_Orban-evertekelo-interju-m1","timestamp":"2024. december. 22. 20:05","title":"Orbán: Karnyújtásnyira vagyunk a békétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3d3cfe-83d7-469e-9b06-d778a6996134","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Lackfi Jánosnak most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: Mordor, kamikaze, fogatókészség, hiperszonikus, vásárlóerő.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Lackfi...","id":"20241222_Az-en-hetem-Lackfi-Janossal-A-dogkutnal-a-regi-temetovel-szemben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a3d3cfe-83d7-469e-9b06-d778a6996134.jpg","index":0,"item":"2b320a51-1598-48f5-8a38-b204f685730f","keywords":null,"link":"/360/20241222_Az-en-hetem-Lackfi-Janossal-A-dogkutnal-a-regi-temetovel-szemben","timestamp":"2024. december. 22. 17:30","title":"Az én hetem Lackfi Jánossal: A dögkútnál, a régi temetővel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93a742eb-9bf9-4cd8-97c0-3e84a4484389","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Nem bújhatunk el egymás elől, nem élhetünk külön-külön életeket – üzeni Korányi Eszter és Rana Szalman, a Harcosok a Békéért nevű izraeli–palesztin civil szervezet két társvezetője. Tizenöt hónapja próbálják a legnagyobb válságban is fenntartani a kommunikációt és képviselni a megbékélés hangját.","shortLead":"Nem bújhatunk el egymás elől, nem élhetünk külön-külön életeket – üzeni Korányi Eszter és Rana Szalman, a Harcosok...","id":"20241223_hvg-koranyi-eszter-rana-szalman-harcosok-a-bekeert-izrael-gaza-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93a742eb-9bf9-4cd8-97c0-3e84a4484389.jpg","index":0,"item":"0ebf2dd9-3663-4f54-9091-8fbc04b1fc5d","keywords":null,"link":"/360/20241223_hvg-koranyi-eszter-rana-szalman-harcosok-a-bekeert-izrael-gaza-interju","timestamp":"2024. december. 23. 06:30","title":"Hidakat kell építeni az emberek között – interjú Korányi Eszterrel és Rana Szalmannal, a Harcosok a Békéért izraeli–palesztin civil szervezet társvezetőivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf34a90-9c54-4cee-8e4e-d1a3fb738e9d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem véletlen, hogy a pontos vérnyomásmérésnek szabályai vannak. Azonban még gyakran a vérnyomást mérő orvosok sem foglalkoznak ilyen esetekben a kar helyzetével, holott ez félrediagnosztizáláshoz és esetleg felesleges gyógyszerezéshez is vezethet.","shortLead":"Nem véletlen, hogy a pontos vérnyomásmérésnek szabályai vannak. Azonban még gyakran a vérnyomást mérő orvosok sem...","id":"20241223_kar-helyzete-pontos-vernyomasmeres-teves-ertek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cf34a90-9c54-4cee-8e4e-d1a3fb738e9d.jpg","index":0,"item":"4483a8af-d704-44a7-9a59-7d2c1fb96b49","keywords":null,"link":"/tudomany/20241223_kar-helyzete-pontos-vernyomasmeres-teves-ertek","timestamp":"2024. december. 23. 08:03","title":"Nézze csak: lehet, hogy eddig ön is mindig rosszul mérte a vérnyomását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cde158b2-4826-4511-b50f-aabb5280e4b8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A kegyelmi döntés értelmében a büntetésük tényleges életfogytig tartó börtönre módosul. ","shortLead":"A kegyelmi döntés értelmében a büntetésük tényleges életfogytig tartó börtönre módosul. ","id":"20241223_Biden-kegyelmet-adott-37-szovetsegi-bunelkovetonek-mert-attol-tart-hogy-Trump-kivegeztette-volna-oket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cde158b2-4826-4511-b50f-aabb5280e4b8.jpg","index":0,"item":"f32d52e8-5a48-436a-8b4e-539f0ceab0c9","keywords":null,"link":"/vilag/20241223_Biden-kegyelmet-adott-37-szovetsegi-bunelkovetonek-mert-attol-tart-hogy-Trump-kivegeztette-volna-oket","timestamp":"2024. december. 23. 16:46","title":"Biden kegyelmet adott 37 szövetségi bűnelkövetőnek, mert attól tart, hogy Trump kivégeztette volna őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27527959-a4ed-48b4-896e-237579589fba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Róma világhírű látványossága három hónapig tartó felújítás után újra megnyílt. De mostantól nem lehet csak úgy megrohanni. ","shortLead":"Róma világhírű látványossága három hónapig tartó felújítás után újra megnyílt. De mostantól nem lehet csak...","id":"20241223_trevi-kut-roma-felujitas-korlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27527959-a4ed-48b4-896e-237579589fba.jpg","index":0,"item":"1926ccda-d4b2-4e90-8959-c76cb33a0b09","keywords":null,"link":"/kultura/20241223_trevi-kut-roma-felujitas-korlatozas","timestamp":"2024. december. 23. 09:37","title":"Mostantól nem lesz olyan egyszerű megközelíteni a római Trevi kutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]