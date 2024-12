Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3d46405a-31f5-4bb0-a3d8-cd9d53da408a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség egy ukrán hajóskapitányt hallgatott ki.","shortLead":"A rendőrség egy ukrán hajóskapitányt hallgatott ki.","id":"20241223_hajobaleset-margit-hid-rendorseg-gyanusitott-kihallgatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d46405a-31f5-4bb0-a3d8-cd9d53da408a.jpg","index":0,"item":"e8bc3ffd-b39c-48b8-ae72-9d39f8bc167d","keywords":null,"link":"/itthon/20241223_hajobaleset-margit-hid-rendorseg-gyanusitott-kihallgatas","timestamp":"2024. december. 23. 13:02","title":"Már gyanúsítottja is van a Margit hídnál történt hajóbalesetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8e0025-5dfe-43a1-807c-b43727966aa6","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"„Volt, hogy a rendező azt mondta, ne törődjek azzal, hogy a szereplő a fejlövés után még akciózik, vagy a színésznő magas sarkú cipőben lövöldöz az erdőben” – idézte fel Varga István, aki katonai szakértőként évtizedek óta segíti a legnevesebb magyar és külföldi rendezők filmjeit. Ha kell, tankot szerez, statisztákból farag katonákat, vagy fejlövések hitelességét ellenőrzi. Többek között neki köszönhető az Angyalbőrben sorozat is.","shortLead":"„Volt, hogy a rendező azt mondta, ne törődjek azzal, hogy a szereplő a fejlövés után még akciózik, vagy a színésznő...","id":"20241221_hvg-katonadolog-varga-istvan-katonai-szakerto-filmek-forgatasok-haborus-drama-akciofilm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e8e0025-5dfe-43a1-807c-b43727966aa6.jpg","index":0,"item":"794c9cff-d150-41e3-9991-141b6374f68c","keywords":null,"link":"/360/20241221_hvg-katonadolog-varga-istvan-katonai-szakerto-filmek-forgatasok-haborus-drama-akciofilm","timestamp":"2024. december. 21. 16:40","title":"„A falak hol legyenek véresek? Ha lelőtték a németeket, hogy estek össze?” – hollywoodi szuperprodukciók hitelessége is múlt Varga István katonai szakértőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb981ce-7a6b-42b6-af54-ed0d6d290390","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ryan Reynolds felesége szerint Justin Baldoni engedély nélkül lépett be a lakókocsijába, miközben ő épp csecsemőjét szoptatta, de az is előfordult, hogy kéretlenül a szexuális életéről faggatta a színésznőt.","shortLead":"Ryan Reynolds felesége szerint Justin Baldoni engedély nélkül lépett be a lakókocsijába, miközben ő épp csecsemőjét...","id":"20241222_blake-lively-justin-baldoni-szexualis-zaklatas-velunk-veget-er","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdb981ce-7a6b-42b6-af54-ed0d6d290390.jpg","index":0,"item":"bd56f42a-982d-4204-9ab1-146cccbd9ac0","keywords":null,"link":"/elet/20241222_blake-lively-justin-baldoni-szexualis-zaklatas-velunk-veget-er","timestamp":"2024. december. 22. 11:53","title":"Blake Lively szexuális zaklatással vádolja a Velünk véget ér rendezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f1ff15-d330-464f-ab48-0a4532afbb3f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Intrum követeléskezelő friss felmérése szerint a fogyasztók egyharmada a mesterséges intelligenciát választaná a tartozáskezelés során az emberi ügyintézéssel szemben, mivel szerintük az objektív, diszkrét és előítéletmentes megoldásokat kínál. Azonban sokan aggódnak az MI alkalmazásával kapcsolatban, különösen az adatvédelem és az empátia hiánya miatt.","shortLead":"Az Intrum követeléskezelő friss felmérése szerint a fogyasztók egyharmada a mesterséges intelligenciát választaná...","id":"20241222_tartozaskezeles-behajtas-mesterseges-intelligencia-intrum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27f1ff15-d330-464f-ab48-0a4532afbb3f.jpg","index":0,"item":"009b325c-179a-488c-b943-5ec63a355b81","keywords":null,"link":"/tudomany/20241222_tartozaskezeles-behajtas-mesterseges-intelligencia-intrum","timestamp":"2024. december. 22. 14:03","title":"100-ból 19 ember MI-vel kérne kölcsön, a tartozás behajtását 100-ból 34 bízná inkább a gépre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7ace76-8576-41d1-9bf6-8fadd049ff3c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hideg idő ellenére sokan elmentek a budapesti kávézóba, hogy aláírassák a könyvüket karácsony előtt.","shortLead":"A hideg idő ellenére sokan elmentek a budapesti kávézóba, hogy aláírassák a könyvüket karácsony előtt.","id":"20241221_magyar-peter-nagy-ervin-dedikalas-tisza-part-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f7ace76-8576-41d1-9bf6-8fadd049ff3c.jpg","index":0,"item":"97983f00-e0fe-4c63-9229-e8b984af0bad","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_magyar-peter-nagy-ervin-dedikalas-tisza-part-video","timestamp":"2024. december. 21. 20:50","title":"„Menczer Tamásnak csak annyit üzennék: boldog karácsonyt!” – videón Magyar Péter dedikálása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bddfd79-ec7f-4438-9e0f-fddf5b539805","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Íme az aktuális Mercedes E-Klasséból készített legújabb taxi.","shortLead":"Íme az aktuális Mercedes E-Klasséból készített legújabb taxi.","id":"20241223_elet-a-halal-utan-ujra-kaphato-taxi-mercedes-e-osztaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bddfd79-ec7f-4438-9e0f-fddf5b539805.jpg","index":0,"item":"3462e011-d0be-4c1f-9692-ba3f59e37afa","keywords":null,"link":"/cegauto/20241223_elet-a-halal-utan-ujra-kaphato-taxi-mercedes-e-osztaly","timestamp":"2024. december. 23. 07:21","title":"Élet a halál után: újra kapható taxi Mercedes E-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf34a90-9c54-4cee-8e4e-d1a3fb738e9d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem véletlen, hogy a pontos vérnyomásmérésnek szabályai vannak. Azonban még gyakran a vérnyomást mérő orvosok sem foglalkoznak ilyen esetekben a kar helyzetével, holott ez félrediagnosztizáláshoz és esetleg felesleges gyógyszerezéshez is vezethet.","shortLead":"Nem véletlen, hogy a pontos vérnyomásmérésnek szabályai vannak. Azonban még gyakran a vérnyomást mérő orvosok sem...","id":"20241223_kar-helyzete-pontos-vernyomasmeres-teves-ertek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cf34a90-9c54-4cee-8e4e-d1a3fb738e9d.jpg","index":0,"item":"4483a8af-d704-44a7-9a59-7d2c1fb96b49","keywords":null,"link":"/tudomany/20241223_kar-helyzete-pontos-vernyomasmeres-teves-ertek","timestamp":"2024. december. 23. 08:03","title":"Nézze csak: lehet, hogy eddig ön is mindig rosszul mérte a vérnyomását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"821d7fc4-88b4-4faa-bf8e-1023f8c6a694","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár még nem esett le a hó, a vasárnap így is komoly kihívások elé állította a MÁV-ot, aminek többek között a Győri Nemzeti Színház látta kárát.","shortLead":"Bár még nem esett le a hó, a vasárnap így is komoly kihívások elé állította a MÁV-ot, aminek többek között a Győri...","id":"20241222_gyor-szinhaz-vonato-keses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/821d7fc4-88b4-4faa-bf8e-1023f8c6a694.jpg","index":0,"item":"5122ee55-c43b-4591-9f3b-6264c5108e36","keywords":null,"link":"/itthon/20241222_gyor-szinhaz-vonato-keses","timestamp":"2024. december. 22. 14:40","title":"Felsővezeték-szakadás miatt elmaradt a Győri Színház előadása, sok helyen késnek a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]