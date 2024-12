Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b99b8711-2fe9-437f-8b4d-67f3f26b0464","c_author":"Várszegi Asztrik","category":"360","description":"Szeretem Magyarországot, mert… Milyen gondolatokat indít el bennük a fenti, befejezetlen mondat? – kérdeztük Várszegi Asztriktól, a pannonhalmi bencések emeritus főapátjától.","shortLead":"Szeretem Magyarországot, mert… Milyen gondolatokat indít el bennük a fenti, befejezetlen mondat? – kérdeztük Várszegi...","id":"20241225_hvg-szeretem-magyarorszagot-mert-varszegi-asztrik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b99b8711-2fe9-437f-8b4d-67f3f26b0464.jpg","index":0,"item":"ff415b8e-e306-42be-b8bf-d65746675f02","keywords":null,"link":"/360/20241225_hvg-szeretem-magyarorszagot-mert-varszegi-asztrik","timestamp":"2024. december. 25. 10:45","title":"A kritikámat nem e világ elvárásaihoz igazítom, hanem belső eszményeinkhez – Várszegi Asztrik hitről, egyházról, Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6654b124-f927-4538-8963-e27df02ba16c","c_author":"Medvegy Gábor","category":"360","description":"A túlzott fényáradat áramszünetet okozott 1924 decemberében – abban az időben, amikor még Edison is azt üzente Budapestre, hogy hisz Magyarország feltámadásában. A kereskedők azt kérték a pénzügyminisztertől, hogy karácsony előtt vasárnap is mérhessenek pálinkát, a politikus viszont azokat a tisztviselőket ostorozta, akiknek nem jutott karácsonyi jutalom. Erről is írtak a lapok száz éve.","shortLead":"A túlzott fényáradat áramszünetet okozott 1924 decemberében – abban az időben, amikor még Edison is azt üzente...","id":"20241224_100-eves-ujsag-karacsonyi-kirakatok-aramszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6654b124-f927-4538-8963-e27df02ba16c.jpg","index":0,"item":"780e7eee-425f-4036-b24e-e4321d59f1fd","keywords":null,"link":"/360/20241224_100-eves-ujsag-karacsonyi-kirakatok-aramszunet","timestamp":"2024. december. 24. 15:30","title":"„Alkoholistáink biztos fedezékben olvasgatják a száraz Amerika csempésztrükkjeit” – száz éve is pezsgett a magyar közélet karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e77ac39-f4d1-4fc6-bf22-d16633d0eccd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A III. kerületben betiltották a szilveszteri tűzijátékozást.","shortLead":"A III. kerületben betiltották a szilveszteri tűzijátékozást.","id":"20241223_obuda-szilveszter-tuzijatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e77ac39-f4d1-4fc6-bf22-d16633d0eccd.jpg","index":0,"item":"ca9b3f8e-3fb9-4d7d-a60d-976f9ba72981","keywords":null,"link":"/itthon/20241223_obuda-szilveszter-tuzijatek","timestamp":"2024. december. 23. 19:48","title":"Negyvenezer kutyatulajdonos lélegezhet fel Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8679f5c5-d24a-45d2-a02b-bdd84f39161a","c_author":"Szvetelszky Zsuzsa","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20241225_hvg-szvetelszky-zsuzsa-fritz-breithaupt-a-narrativ-agy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8679f5c5-d24a-45d2-a02b-bdd84f39161a.jpg","index":0,"item":"30358cc5-4629-49d3-b0e5-83ced8b4b50b","keywords":null,"link":"/360/20241225_hvg-szvetelszky-zsuzsa-fritz-breithaupt-a-narrativ-agy","timestamp":"2024. december. 25. 16:00","title":"Szvetelszky Zsuzsa szociálpszichológus: Íme, egy könyv arról, miért vonzódunk a történetekhez, és azok hogyan formálnak bennünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00264389-293e-43e9-afc5-fdf3b8ac1669","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyszerű gépelési hiba vezetett ahhoz, hogy elképesztően veszélyesnek tűnt valamennyi műanyag fekete eszköz. ","shortLead":"Egyszerű gépelési hiba vezetett ahhoz, hogy elképesztően veszélyesnek tűnt valamennyi műanyag fekete eszköz. ","id":"20241223_fekete-konyhai-eszkozok-veszelyesek-tanulmany-visszavonasa-szamolasi-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00264389-293e-43e9-afc5-fdf3b8ac1669.jpg","index":0,"item":"f5fee61a-24b0-44c4-9158-8b2a7a9bea53","keywords":null,"link":"/tudomany/20241223_fekete-konyhai-eszkozok-veszelyesek-tanulmany-visszavonasa-szamolasi-hiba","timestamp":"2024. december. 23. 19:03","title":"42 000 vagy 420 000? Banális számolási hiba miatt esett pánikba a fél világ, hogy halálosan veszélyesek a fekete konyhai eszközök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68d05e68-232b-4061-8f9d-342de0f2fd87","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20241225_Marabu-Feknyuz-A-part-okle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68d05e68-232b-4061-8f9d-342de0f2fd87.jpg","index":0,"item":"b02fdb29-a61c-4bc5-99f0-52fc01642be2","keywords":null,"link":"/itthon/20241225_Marabu-Feknyuz-A-part-okle","timestamp":"2024. december. 25. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: A párt ökle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c64cfa-97e9-4f7f-bc71-ee2d5f2102dd","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Igazak voltak az értesülések, tényleg kemény szigorítás lép életbe. Azért Grúzia és Örményország a kivétel, mert ezekkel az országokkal van visszafogadási megállapodás.","shortLead":"Igazak voltak az értesülések, tényleg kemény szigorítás lép életbe. Azért Grúzia és Örményország a kivétel, mert...","id":"20241224_A-kormany-35-ezerre-csokkenti-a-vendegmunkas-kvota-maximumat-csak-gruzok-es-ormenyek-johetnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28c64cfa-97e9-4f7f-bc71-ee2d5f2102dd.jpg","index":0,"item":"3631405f-4e92-4d66-9899-6550ee1140c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241224_A-kormany-35-ezerre-csokkenti-a-vendegmunkas-kvota-maximumat-csak-gruzok-es-ormenyek-johetnek","timestamp":"2024. december. 24. 10:25","title":"A kormány 35 ezerre csökkenti a vendégmunkás-kvóta maximumát, csak grúzok és örmények jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43eb46bb-d5ed-43c8-bdce-e33e502f12f5","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Magyarországon jellemzően egészen visszafogott karácsonyi posztok jelennek meg a politikusoktól közösségi médiában. Azonban ez nem mindenhol van így, sokszor karácsony apropóján egészen zavarbaejtő politikai üzeneteket próbálnak a választóknak átadni, Venezuelában pedig akkor van karácsony, amikor az elnök szeretné. Válogatásunkban érdekes, bizarr, vicces példákat hozunk arra, amikor a politika rácsavarodott az ünnepekre.","shortLead":"Magyarországon jellemzően egészen visszafogott karácsonyi posztok jelennek meg a politikusoktól közösségi médiában...","id":"20241225_Karacsony-politika-Trump-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43eb46bb-d5ed-43c8-bdce-e33e502f12f5.jpg","index":0,"item":"25320695-7493-4e51-928d-b2e720af8b3f","keywords":null,"link":"/elet/20241225_Karacsony-politika-Trump-ebx","timestamp":"2024. december. 25. 14:00","title":"Felfegyverzett család a feldíszített fa körül és más ünnepi furcsaságok – ilyen, amikor a karácsony fölött átveszi az uralmat a politika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]