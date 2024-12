Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"079a5092-2b44-4ee1-8d9c-b0a8ec32f3a8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ezt azonban egyelőre nem részletezték, és Oroszország felelősségét sem firtatták.","shortLead":"Ezt azonban egyelőre nem részletezték, és Oroszország felelősségét sem firtatták.","id":"20241227_azeri-utasszallito-lezuhant-kulso-behatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/079a5092-2b44-4ee1-8d9c-b0a8ec32f3a8.jpg","index":0,"item":"d2e8f728-2f2b-4629-ad49-9389129b9c4d","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_azeri-utasszallito-lezuhant-kulso-behatas","timestamp":"2024. december. 27. 14:49","title":"Az azeri légitársaság szerint külső behatás miatt zuhant le az utasszállító repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3848d5b5-0b3d-41f7-b3c2-68db4001b461","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A katolikus egyházban – mint azt a Konklávé című könyv és az abból készült film is megmutatta – a Vatikánba hívott bíborosok vitákkal teli konklávén döntenek a pápai trón megüresedésekor az utódról. A világ kizárása a folyamatból azonban csak 1904 óta él.","shortLead":"A katolikus egyházban – mint azt a Konklávé című könyv és az abból készült film is megmutatta – a Vatikánba hívott...","id":"20241226_hvg-vatikan-romai-katolikus-egyhaz-papa-vetojog-konklave","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3848d5b5-0b3d-41f7-b3c2-68db4001b461.jpg","index":0,"item":"fe624157-db2b-4daf-92da-6ac3b800fbae","keywords":null,"link":"/360/20241226_hvg-vatikan-romai-katolikus-egyhaz-papa-vetojog-konklave","timestamp":"2024. december. 26. 15:30","title":"Évszázadokon át császárok és királyok szava nélkül nem dőlhetett el, ki legyen a katolikus egyház legfőbb pásztora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c46c252c-1eb9-4124-abb1-5d908f2dfa92","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az orosz külügyminiszter azt mondta, Trumpéktól várják az első lépést az orosz-amerikai viszony javítására.","shortLead":"Az orosz külügyminiszter azt mondta, Trumpéktól várják az első lépést az orosz-amerikai viszony javítására.","id":"20241226_szergej-lavrov-orosz-amerikai-viszony-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c46c252c-1eb9-4124-abb1-5d908f2dfa92.jpg","index":0,"item":"b2b81256-de1f-4d34-b519-3e475a695e14","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_szergej-lavrov-orosz-amerikai-viszony-tuzszunet","timestamp":"2024. december. 26. 12:29","title":"Lavrov szerint a tűzszünetnek nincs értelme, olyan békemegállapodás kell, amit lehetetlen megsérteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10498c1b-5cca-404a-94cb-573f6ca84902","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Reggel 410,81 forint volt az euró árfolyama.","shortLead":"Reggel 410,81 forint volt az euró árfolyama.","id":"20241226_forint-arfolyam-erosodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10498c1b-5cca-404a-94cb-573f6ca84902.jpg","index":0,"item":"bcae1fe7-5b58-4ce9-8f63-d8086cf4971d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241226_forint-arfolyam-erosodes","timestamp":"2024. december. 26. 09:24","title":"Erősödött a forint karácsony másnapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nyolc alkalommal hívták őket egyedül élő idősekhez, akik nem adtak magukról életjelet, vagy elestek és nem tudtak felkelni.","shortLead":"Nyolc alkalommal hívták őket egyedül élő idősekhez, akik nem adtak magukról életjelet, vagy elestek és nem tudtak...","id":"20241226_katasztrofavedelem-tuzoltok-karacsony-elso-napja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934.jpg","index":0,"item":"7253866b-7d2a-4dcc-8030-252adc95878d","keywords":null,"link":"/itthon/20241226_katasztrofavedelem-tuzoltok-karacsony-elso-napja","timestamp":"2024. december. 26. 08:42","title":"48 tűzesethez vonultak ki a tűzoltók karácsony első napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e3ea5a-7dfe-470b-a2d4-4eb50c3ddb73","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Négy napja próbálják megtalálni és lehozni a szerencsétlenül járt férfit.","shortLead":"Négy napja próbálják megtalálni és lehozni a szerencsétlenül járt férfit.","id":"20241226_szloven-alpok-magyar-turazo-mentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04e3ea5a-7dfe-470b-a2d4-4eb50c3ddb73.jpg","index":0,"item":"253b3379-78d6-40f9-8413-8b882eef1947","keywords":null,"link":"/elet/20241226_szloven-alpok-magyar-turazo-mentes","timestamp":"2024. december. 26. 10:59","title":"Újra megpróbálnak helikopterrel eljutni a szlovén Alpokban rekedt magyar túrázóhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2681d130-736e-4933-8d16-f93ee9d80a90","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"A volt köztársasági elnököknek visszavonulásuk után nemcsak „megfelelő” ingatlan, hanem egyéb költségtérítés is jár. A HVG információi szerint az Áder Jánoshoz köthető kiadásokra költötték a legtöbbet, de Schmitt Pál és Novák Katalin esetében is tízmilliók mentek el költségtérítésre. ","shortLead":"A volt köztársasági elnököknek visszavonulásuk után nemcsak „megfelelő” ingatlan, hanem egyéb költségtérítés is jár...","id":"20241227_ader-janos-novak-katalin-schmitt-pal-volt-allamfok-juttatas-lakas-rezsi-koltsegterites-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2681d130-736e-4933-8d16-f93ee9d80a90.jpg","index":0,"item":"85d0a181-5eee-4fa0-8406-92b5b8ea7f50","keywords":null,"link":"/itthon/20241227_ader-janos-novak-katalin-schmitt-pal-volt-allamfok-juttatas-lakas-rezsi-koltsegterites-ebx","timestamp":"2024. december. 27. 14:45","title":"Csaknem kétmilliárd forintot ér az a ház, amelyben Áder János él, tízmilliókat költöttek a volt elnök rezsijére állami pénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1019e1-d05f-4df0-840e-ac177399308a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sportolás pozitív hatásai közismertek. Egy friss kutatás egy újabb adalékra világít rá ezzel kapcsolatban: az állóképességi sportok, például a futás vagy az úszás hatására a szervezet sajátos módon kezdi kezelni a telített zsírokat.","shortLead":"A sportolás pozitív hatásai közismertek. Egy friss kutatás egy újabb adalékra világít rá ezzel kapcsolatban...","id":"20241227_allokepessegi-sportok-zsiregetes-sportoloi-paradoxon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b1019e1-d05f-4df0-840e-ac177399308a.jpg","index":0,"item":"87eb8151-74b2-47b6-ab66-09d0defb70b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20241227_allokepessegi-sportok-zsiregetes-sportoloi-paradoxon","timestamp":"2024. december. 27. 08:03","title":"Másképp égeti a zsírokat azoknak a szervezete, akik ilyen mozgást végeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]