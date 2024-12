Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"644371d0-dfec-4d48-a2fc-643c2748a159","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"A középkori magyar krónikaírók elfogadták az egyébként máig nehezen bizonyítható hun-magyar kontinuitás elméletét, így a Képes Krónika, illetve Kézai Simon munkája és Thuróczy János krónikája is a hunok történetével indul. Ezekben visszatérő szereplő egy bizonyos Veronai Detre, aki folyamatosan a hunok ellen intrikál és végül az ő érdeme lesz, hogy Attila király fiai egymás ellen fordulnak. De ki volt valójában Veronai Detre és mit lehet róla tudni a krónikák megállapításain túl?","shortLead":"A középkori magyar krónikaírók elfogadták az egyébként máig nehezen bizonyítható hun-magyar kontinuitás elméletét...","id":"20241226_Hosok-vagy-gonosztevok-veronai-detre-kozepkor-hunok-gotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/644371d0-dfec-4d48-a2fc-643c2748a159.jpg","index":0,"item":"b41d9870-33f5-4c15-95a2-c2bd70249a51","keywords":null,"link":"/360/20241226_Hosok-vagy-gonosztevok-veronai-detre-kozepkor-hunok-gotok","timestamp":"2024. december. 26. 19:30","title":"Hősök vagy gonosztevők: Veronai Detre, a magyar krónikairodalom első főgonosza, aki bedöntötte a hun birodalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ee54a7-1e56-4d63-afa1-700aa99cddb0","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Hogyan lesz darabokból egész?” – ez az alcíme Megyeri Zsuzsanna új könyvének, a <em>Családi kirakós</em>nak, amely 18 mozaikcsalád történetén keresztül mesél arról, milyen sokféle is tud lenni egy család. A pszichológus-családterapeutát a családi szövetségről, a tagok egymáshoz való viszonyáról, alkalmazkodásáról, illetve az ideális karácsonyról kérdeztük.","shortLead":"„Hogyan lesz darabokból egész?” – ez az alcíme Megyeri Zsuzsanna új könyvének, a <em>Családi kirakós</em>nak, amely 18...","id":"20241227_Megyeri-ZsuzsannaA-sajat-viaskodo-enunkkel-szemben-is-turelmesnek-kell-lennunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8ee54a7-1e56-4d63-afa1-700aa99cddb0.jpg","index":0,"item":"493f779c-3e51-436b-a0c1-8c6803f42a28","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20241227_Megyeri-ZsuzsannaA-sajat-viaskodo-enunkkel-szemben-is-turelmesnek-kell-lennunk","timestamp":"2024. december. 27. 18:33","title":"Megyeri Zsuzsanna: A saját viaskodó énünkkel szemben is türelmesnek kell lennünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a64f612-d5ab-4539-9588-011043e3d0ed","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A 73 éves színésznő otthonában halt meg.","shortLead":"A 73 éves színésznő otthonában halt meg.","id":"20241228_Meghalt-Olivia-Hussey-Zeffirelli-Juliaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a64f612-d5ab-4539-9588-011043e3d0ed.jpg","index":0,"item":"506fc6a8-8325-4d78-a1c6-2db4ed9aebfb","keywords":null,"link":"/kultura/20241228_Meghalt-Olivia-Hussey-Zeffirelli-Juliaja","timestamp":"2024. december. 28. 13:19","title":"Meghalt Olivia Hussey, Zeffirelli Júliája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b634daf4-ad23-4842-af9c-f5000221346c","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A lecsúszott pedagógusok, a gyenge forint és az emberek életébe folyton beavatkozó kormány mind benne vannak abban, hogy a választók harmada új ígéretet talált az alig tíz hónapja felbukkant Magyar Péterben. Orbán Viktor látja a problémát, de a mozgástere sokkal szűkebb, mint korábban.","shortLead":"A lecsúszott pedagógusok, a gyenge forint és az emberek életébe folyton beavatkozó kormány mind benne vannak abban...","id":"20241227_hvg-magyar-peter-orban-viktor-tisza-fidesz-nepszeruseg-kozvelemeny-kutatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b634daf4-ad23-4842-af9c-f5000221346c.jpg","index":0,"item":"9a4bc60e-c110-48e2-a81f-b18ba9fd322a","keywords":null,"link":"/360/20241227_hvg-magyar-peter-orban-viktor-tisza-fidesz-nepszeruseg-kozvelemeny-kutatasok","timestamp":"2024. december. 27. 06:30","title":"A fordulat éve: Magyar Péter jött, látott és egyre többen elhiszik neki, hogy legyőzi Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c36e10b8-9a41-4187-af75-c08b5edef83c","c_author":"Fetter Dóra","category":"360","description":"Van, aki túlaggódja, és van, aki félvállról veszi a ránk leselkedő veszélyeket, legyen szó háborúról, klímakatasztrófáról vagy csak egy kiadós áramszünetről. A kormány háborús veszélyről beszél, de nem tartja fontosnak az ország, az emberek felkészítését váratlan helyzetekre. Vasárus Gábort, a Hun-Ren KRTK Regionális Kutatások Intézete tudományos munkatársát arról kérdeztük, mit lehetne tenni azért, hogy valóban senkit ne érjen készületlenül, ha jönne a baj.","shortLead":"Van, aki túlaggódja, és van, aki félvállról veszi a ránk leselkedő veszélyeket, legyen szó háborúról...","id":"20241228_prepperek-veszelyhelyzet-haboru-katasztrofa-felkeszules-tulelocsomag-vasarus-gabor-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c36e10b8-9a41-4187-af75-c08b5edef83c.jpg","index":0,"item":"9e7d3f9e-6ea2-4da1-9043-60f8d4aa9395","keywords":null,"link":"/360/20241228_prepperek-veszelyhelyzet-haboru-katasztrofa-felkeszules-tulelocsomag-vasarus-gabor-interju","timestamp":"2024. december. 28. 07:00","title":"„Három kérdés, és kiderül, felkészültek vagyunk-e váratlan vészhelyzetekre – ezen a teszten a lakosság fele elvérezne”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8d2ef8-afe4-4118-ace9-2dbf3c52ec2e","c_author":"Polyák Gábor","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20241227_hvg-polyak-gabor-az-ujsagiras-vedelmeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a8d2ef8-afe4-4118-ace9-2dbf3c52ec2e.jpg","index":0,"item":"e5687d9e-c614-4355-b3e9-9fad519ab852","keywords":null,"link":"/360/20241227_hvg-polyak-gabor-az-ujsagiras-vedelmeben","timestamp":"2024. december. 27. 08:00","title":"Polyák Gábor: Az újságírás védelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451ed3ef-580e-45ee-8b32-ccf8e347b022","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök nem utolsósorban a béke fontosságát is hangsúlyozta.","shortLead":"A köztársasági elnök nem utolsósorban a béke fontosságát is hangsúlyozta.","id":"20241226_sulyok-tamas-koztarsasagi-elnok-karacsonyi-teves-beszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/451ed3ef-580e-45ee-8b32-ccf8e347b022.jpg","index":0,"item":"5f423568-deb1-4601-b1a4-1b01771c75b6","keywords":null,"link":"/itthon/20241226_sulyok-tamas-koztarsasagi-elnok-karacsonyi-teves-beszed","timestamp":"2024. december. 26. 18:43","title":"Sulyok Tamás a sikeres nemzet receptjéről beszélt, és József Attilát is idézett karácsonyi tévés beszédében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a56475-bdc9-432e-9eb1-bcbbfe0ec219","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ugyanakkor a Fidesz-szavazók többsége szerint a felelősség Magyar Péteré.","shortLead":"Ugyanakkor a Fidesz-szavazók többsége szerint a felelősség Magyar Péteré.","id":"20241228_Felmeres-a-fideszesek-tobbsegenek-sem-tetszett-amit-Menczer-csinalt-Magyarral","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34a56475-bdc9-432e-9eb1-bcbbfe0ec219.jpg","index":0,"item":"eff1b606-553d-49ae-9f4b-6fca590ce414","keywords":null,"link":"/itthon/20241228_Felmeres-a-fideszesek-tobbsegenek-sem-tetszett-amit-Menczer-csinalt-Magyarral","timestamp":"2024. december. 28. 08:09","title":"Felmérés: a fideszesek többségének sem tetszett, amit Menczer csinált Magyarral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]