Izrael arra szólított fel minden civilt, hogy távozzon az észak-gázai Beit Hanún városából – írja a The Guardian.

Pénteken az izraeli hadsereg (IDF) erővel ürítette ki a Kamal Advan kórházat Beit Lahíjában, így a Gázai övezet északi részén – amely el van vágva a délebbre fekvő területekről – már csak egyetlen kis egészségügyi központja működik, az al-Adva, Dzsabália közelében. Vasárnap korábban Beit Lahia elhagyására is felszólították a még ott tartozókat, miután palesztin militánsok öt rakétát indítottak el a környékről izraeli területek felé.

A kiürített intézményből a páciensek egy részét a közeli indonéz kórházba vitték át, amelyben azonban nincs folyóvíz, sem áram, nem működik. A palesztin egészségügyi minisztérium szerint izraeli katonák nem engedték egészségügyi személyzetnek, hogy velük tartsanak.

Az IDF közlése szerint a Kamal Advan kórházat Hamász-műveletek bázisaként használták. Azt is hozzátették: nem engedik, hogy újrainduljon az egészségügyi ellátás.

A Hamász tagadja, hogy egészségügyi intézményeket használna a tevékenysége fedezésére.

Az IDF ugyanakkor azt állítja, hogy a pénteki razzia során 950 embert hallgattak ki, akik közül 240-en a fegyveres szervezet tagjainak bizonyultak. Tizenhárman a közlés szerint betegnek adták ki magukat, és hordágyakon vagy mentőautókban próbáltak menekülni.

Az egészségügyi személyzet nagy részét őrizetbe vették, majd elengedték, de a kórház igazgatójának hollétéről ninncs információ. Orvosok és ápolók arról számoltak be a helyi médiának, hogy megverték, meztelenre vetkőztették, majd arra kényszerítették őket, hogy dél felé gyalogoljanak. Ezeket a beszámolókat az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is megerősítette.

A WHO becslése szerint nagyjából 75 ezer ember tartózkodik még Beit Lahiában, Beit Hanúnban és Dzsabáliában, és nagyjából 325 ezer menekült el azóta, hogy október elején Izrael újabb offenzívát indított és tovább szorított a környéket körülzáró ostromgyűrűn.

A palesztin polgári védelem azt közölte, hogy elvesztette a kapcsolatot a Beit Lahiában rekedt emberekkel, és segítséget sem tud odaküldeni.

Izrael tagadja, hogy szándékosan kiéheztetné a területen élőket azért, hogy megadják magukat, állításuk szerint az ott zajló hadműveletre azért van szükség, hogy megakadályozzák, hogy a Hamász-fegyveresek újraszerveződjenek. Izraeli médiumok szerint azonban a tel-avivi kormányzat annektálni tervezi a környéket, ahol katonai pufferzónát hozna létre.

