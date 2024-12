Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Csehország, Lengyelország és a részben függetlenedő Szlovákia GDP-je is jobban nőtt a 2022–2024-es időszakban, mint a miénk, illetve a mi gazdaságunk sokkal jobban lassult a háború kitörése óta, mint az övék. A kormány szerint megbénulna a gazdaságunk, ha leválnánk az orosz gázról, de a Gazprommal szakító V4-es országok példája pont az ellenkezőt mutatja.

Biden fél, hogy Trump hivatalba lépése után majd csökkenti az Oroszországgal háborúban álló Ukrajna támogatását, ezért biztosította az országot egy utolsó segélyről. Közel hatmilliárd dolláros támogatást ad Ukrajnának az Egyesült Államok.

Sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez a magyarországi összefoglaló 4. része. Huzakodás a budapesti városházán, lopakodó honvédségi reform, a választási körzethatárok megbuherálása – 2024 krónikája.

Itt a megoldás arra az esetre, ha a Lamborghini Revueltót esetleg kicsit gyengének találjuk. Bőven 1000 lóerő felett teljesít a V12-es legerősebb Lamborghini.

A Vodafone mellett a DIGI ügyfelei is új márkával barátkozhatnak januártól, a két cég ugyanis One néven egyesül – de egyelőre még nem minden tekintetben, lesz ugyanis néhány eltérés. Az ügyfélszolgálat azonban közös lesz, és néhány DIGI üzlettől is búcsúzni kell. Mutatjuk, mire kell figyelnie az újévben. Mit hívjak, ha gond van? Hol intézhetem az ügyeimet? One lesz a DIGI-ből is, egy sor változás jön.

A sérültek többségét füstmérgezéssel szállították kórházba. Közülük ketten németek. Az áldozatok állampolgárságát azonban egyelőre nem erősítették meg. Külföldi turisták vesztették életüket egy bangkoki szállodatűzben.

Az MTVA visszaszólt Magyar Péternek: A kabaré műfaja foglalt, arra már leszerződtünk.

Decemberben egy öt bíróból álló testület 20 év börtönbüntetésre ítélte Dominique Pelicot-t. Nem nyújt be fellebbezést a Franciaországot megrendítő nemierőszak-ügy elítéltje, Dominique Pélicot.