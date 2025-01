Nem volt társa Samszúd bin Dzsabbarnak, rajta kívül senki más nem vett részt a New Orleans-i újévi támadásban – közölte Christopher Raia, az FBI terrorizmusellenes részlegének igazgatóhelyettese csütörtökön a BBC szerint. Azt mondta, hogy több száz vallomást felvettek, átvizsgálták a támadó közösségi médiás és egyéb kommunikációs tevékenységét és semmi sem utal arra, hogy lettek volna társai. Az FBI korábban azt közölte, hogy nem gondolják, hogy Dzsabbar egyedül követte volna el a támadását.

A gázolásos merényletet a férfi január 1-én hajnalban követte el, belehajtott egy kisteherautóval az ünneplők közé. Az FBI tájékoztatása szerint 15 ember meghalt és 35 sebesült is van. A támadó amerikai állampolgár volt, és Texasban élt, a járműben fegyvereket és az Iszlám Állam zászlóját találták a nyomozók.

A hatóságok egyelőre nem találtak kapcsolatot a New Orleans-i támadás és a Las Vegasban bekövetkezett halálos robbanás között. A kaszinóvárosban egy Tesla Cybertruck hajtott a Trump Hotel elé, majd felrobbant. Egy, az autóban ülő ember meghalt, heten megsérültek.

A hatóságok a New Orleans-i merénylettel összefüggésbe hozható robbanószerkezet miatt is nyomoznak. Egy ilyen szerkezetet meg is találtak a férfi által bérelt járműben, de két másik robbanószerkezetet is találtak. Raia azt mondta a csütörtöki sajtótájékoztatón, hogy felvételek vannak arról, ahogy Dzsabbar elhelyezi a bombákat.

New Orleans zenei klubjairól ismert történelmi belvárosában, a Bourbon Streeten a merénylő újév hajnalán, nem sokkal 3 óra után hajtott az emberek közé, megkerülve a felállított akadályokat. A támadó azt követően fegyverrel tüzet nyitott, a tűzpárbajban két rendőr megsebesült, Dzsabbar életét vesztette.

A támadás elkövetőjeként az Egyesült Államokban született, amerikai állampolgárságú, a texasi Houstonban élő Samszúd din Dzsabbart nevezte meg a hatóság képviselője a szerdán tartott sajtótájékoztatón. Később nyilvánosságra került információk szerint a 42 éves férfi katona volt az amerikai hadseregben, és 2009 februárjától 2010 januárjáig Afganisztánban is szolgált, azt követően pedig 2020-ig a hadsereg kötelékében informatikusként dolgozott. Több katonai kitüntetéssel szerelt le.