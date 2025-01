Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1eed1ff3-6bb0-4e91-9d31-c6e6ee6e43d2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egyszerűsödik a termékportfólió.","shortLead":"Egyszerűsödik a termékportfólió.","id":"20250106_Budapesti-kozossegi-kozlekedes-dragul-a-Bubi-megszunik-tobb-BKK-berlettipus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1eed1ff3-6bb0-4e91-9d31-c6e6ee6e43d2.jpg","index":0,"item":"2b1e7242-6461-4c3c-8468-a8eb3d18f2d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_Budapesti-kozossegi-kozlekedes-dragul-a-Bubi-megszunik-tobb-BKK-berlettipus","timestamp":"2025. január. 06. 12:13","title":"Budapesti közösségi közlekedés: drágul a Bubi, megszűnik több BKK-bérlettípus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bbad3cd-caf0-46b4-b857-eddee8f071c6","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A spanyol szövetség és liga nem hosszabbította meg az idény további részére az FC Barcelona labdarúgócsapatának a tavaly nyáron megszerzett két játékosának, Dani Olmónak és Pau Victornak a regisztrációját. A pénzügyi gondokkal küzdő katalán klub még a sportdöntőbírósághoz fellebbezhet, de ha jogerőssé válik a mostani határozat, akkor mindkét futballista szabadon igazolhatóvá válik.","shortLead":"A spanyol szövetség és liga nem hosszabbította meg az idény további részére az FC Barcelona labdarúgócsapatának...","id":"20250104_Dani-Olmo-nem-lephet-palyara-a-Barcelona-szineiben-az-ideny-hatralevo-reszeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bbad3cd-caf0-46b4-b857-eddee8f071c6.jpg","index":0,"item":"66348d26-abe4-4989-9af4-0e7687b94380","keywords":null,"link":"/sport/20250104_Dani-Olmo-nem-lephet-palyara-a-Barcelona-szineiben-az-ideny-hatralevo-reszeben","timestamp":"2025. január. 04. 15:22","title":"Dani Olmo nem léphet pályára a Barcelona színeiben az idény hátralévő részében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156da1e3-15e2-4ad8-90a6-47f3cc6445a1","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A rizottó az olasz konyha egyik legváltozatosabb és legkedveltebb fogása, amely számtalan formában elkészíthető. Íme néhány főzési tipp Maxine Clark gasztronómiai szakíró és főzőtanár Rizottó című könyvéből. Részlet.","shortLead":"A rizottó az olasz konyha egyik legváltozatosabb és legkedveltebb fogása, amely számtalan formában elkészíthető. Íme...","id":"20250104_Ime-7-alaptipp-a-tokeletes-rizotto-elkeszitesehez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/156da1e3-15e2-4ad8-90a6-47f3cc6445a1.jpg","index":0,"item":"37aca7cd-e030-4472-8dbf-b6f3e5af5251","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250104_Ime-7-alaptipp-a-tokeletes-rizotto-elkeszitesehez","timestamp":"2025. január. 04. 19:15","title":"Íme 7 alaptipp a tökéletes rizottó elkészítéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6875e49-7da6-4a70-98a5-748932320759","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Két nappal az Aszad-rezsim december eleji bukása után már a menekültek hazaküldéséről beszéltek, most ezt a belügyminiszter is megerősítette. Februárban előrehozott választások lesznek, és a migrációt tekintik a németek a második legnagyobb problémának.","shortLead":"Két nappal az Aszad-rezsim december eleji bukása után már a menekültek hazaküldéséről beszéltek, most ezt...","id":"20250105_Nemetorszagban-tartozkodo-sziriaiaknak-vissza-kell-terniuk-hazajukba-jelentette-ki-a-nemet-belugyminiszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6875e49-7da6-4a70-98a5-748932320759.jpg","index":0,"item":"534eb5e4-60b8-40e7-afe6-d6826e00bdc6","keywords":null,"link":"/vilag/20250105_Nemetorszagban-tartozkodo-sziriaiaknak-vissza-kell-terniuk-hazajukba-jelentette-ki-a-nemet-belugyminiszter","timestamp":"2025. január. 05. 10:51","title":"A Németországban tartózkodó szíriaiaknak haza kell térniük a német belügyminiszter szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b81b78-094d-41eb-8be0-ec5915b8a738","c_author":"Tiszai Balázs","category":"gazdasag","description":"Lekordonozták a Halászbástyát, hogy pénzt szedjenek a dunai panorámáért, aztán a közfelháborodás elsöpörte az egészet. Történelmi csúcsra ért a magyar háztartások eladósodottsága, miközben milliárdokat pumpálnak az Eximbankba. Egyre furcsább Mészáros Lőrinc exvejének kartellügye, Tiborcz István győri üzlettársa deszkával és cukorkával repül rá Paksra, Nagy Márton testvérének köre meg napelemparkot épít. Merre lesz a Mere? Ez a HVG első heti gazdasági összefoglalója 2025-ben.","shortLead":"Lekordonozták a Halászbástyát, hogy pénzt szedjenek a dunai panorámáért, aztán a közfelháborodás elsöpörte az egészet...","id":"20250105_Es-akkor-dunai-kilatas-ezeroter-erdekel-Bastya-heti-gazdasagi-osszefoglalo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4b81b78-094d-41eb-8be0-ec5915b8a738.jpg","index":0,"item":"59db6616-780a-4bab-8950-90180618f7e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250105_Es-akkor-dunai-kilatas-ezeroter-erdekel-Bastya-heti-gazdasagi-osszefoglalo-ebx","timestamp":"2025. január. 05. 07:00","title":"És akkor dunai kilátás ezerötér' érdekel, Bástya?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d92a2c-7472-47a6-a494-5cb34576bff2","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az egyik rendőr testkamerás felvételét tették közzé.","shortLead":"Az egyik rendőr testkamerás felvételét tették közzé.","id":"20250104_Video-rendorsegi-sokkoloval-tepertek-le-az-amerikaiak-olimpiai-sprinteret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6d92a2c-7472-47a6-a494-5cb34576bff2.jpg","index":0,"item":"386565b4-7b96-4107-9fef-36ea20765071","keywords":null,"link":"/sport/20250104_Video-rendorsegi-sokkoloval-tepertek-le-az-amerikaiak-olimpiai-sprinteret","timestamp":"2025. január. 04. 16:16","title":"Videó: rendőrségi sokkolóval vitték földre az amerikaiak olimpiai sprinterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f18c2b8e-2899-420b-89d8-2d3a6f6067e8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A polgármester szerint a nevelés hiánya állhat a városban tapasztalt károkozások hátterében.","shortLead":"A polgármester szerint a nevelés hiánya állhat a városban tapasztalt károkozások hátterében.","id":"20250104_pasztoi-mikulas-hangszoro-lopas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f18c2b8e-2899-420b-89d8-2d3a6f6067e8.jpg","index":0,"item":"9c63aaea-f6bf-418a-bdcd-3bb8ee49552d","keywords":null,"link":"/itthon/20250104_pasztoi-mikulas-hangszoro-lopas","timestamp":"2025. január. 04. 20:49","title":"Kilopták a hangszórót a pásztói Mikulás hátuljából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585043a8-59a5-45f8-ba37-23bde70916a9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy 52 éves nő halt meg a kórházban.","shortLead":"Egy 52 éves nő halt meg a kórházban.","id":"20250106_magdeburg-merenylet-aldozatok-szama-nott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/585043a8-59a5-45f8-ba37-23bde70916a9.jpg","index":0,"item":"c1735f00-72d5-443d-91c9-ea7217eb1cf3","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_magdeburg-merenylet-aldozatok-szama-nott","timestamp":"2025. január. 06. 13:38","title":"Hatra nőtt a magdeburgi merénylet áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]