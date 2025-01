Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"27eabec5-4eea-4585-ad2c-80d7ffdebfde","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Azzal gyanúsítják a CATL-t, hogy a kínai hadsereggel dolgozik együtt. A cég szerint tévedésről van szó.","shortLead":"Azzal gyanúsítják a CATL-t, hogy a kínai hadsereggel dolgozik együtt. A cég szerint tévedésről van szó.","id":"20250107_usa-catl-debrecen-feketelista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27eabec5-4eea-4585-ad2c-80d7ffdebfde.jpg","index":0,"item":"84f58510-c252-40d4-890d-18e14c03dcaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_usa-catl-debrecen-feketelista","timestamp":"2025. január. 07. 08:28","title":"Felkerült a debreceni akkugyár tulajdonosa az amerikaiak feketelistájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4aa690f-cff0-4fd4-a304-4160dbbc0021","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A főutakon is nehezítetté vált a közlekedés, több településről ki kellett menteni az árvíz miatt veszélybe került embereket.","shortLead":"A főutakon is nehezítetté vált a közlekedés, több településről ki kellett menteni az árvíz miatt veszélybe került...","id":"20250107_Arvizriasztas-miatt-allt-le-ket-repuloter-az-Egyesult-Kiralysagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4aa690f-cff0-4fd4-a304-4160dbbc0021.jpg","index":0,"item":"7efdc4a7-e570-4222-9426-c0fea9ea6cb1","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_Arvizriasztas-miatt-allt-le-ket-repuloter-az-Egyesult-Kiralysagban","timestamp":"2025. január. 07. 11:33","title":"Árvízriasztás miatt állt le két repülőtér az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be7d222-c3ea-4098-8aaa-b5cb817537bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legmagasabb, 150 milliós biztosítási értékkel egy XVIII. századi Bogdány Jakab-festmény bír, de azt nem tudni, kinek a falán lóg. ","shortLead":"A legmagasabb, 150 milliós biztosítási értékkel egy XVIII. századi Bogdány Jakab-festmény bír, de azt nem tudni, kinek...","id":"20250107_szepmuveszeti-muzeum-kolcsonadott-mutargyak-listaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5be7d222-c3ea-4098-8aaa-b5cb817537bd.jpg","index":0,"item":"cc0aae75-7d98-4b19-8f50-4516cd41fd28","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_szepmuveszeti-muzeum-kolcsonadott-mutargyak-listaja","timestamp":"2025. január. 07. 07:59","title":"Több mint ezerkétszáz műalkotást adott kölcsön a Szépművészeti Múzeum az állami szerveknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c18a1638-fa15-4799-ba4b-6ab9370ac386","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kanadai miniszterelnök válaszolt Trump felvetésére, hogy legyen a hazája az 51. tagállam.","shortLead":"A kanadai miniszterelnök válaszolt Trump felvetésére, hogy legyen a hazája az 51. tagállam.","id":"20250108_trudeau-Kanada-Egyesult-Allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c18a1638-fa15-4799-ba4b-6ab9370ac386.jpg","index":0,"item":"89a36646-c96d-49a4-a932-acde6666ce99","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_trudeau-Kanada-Egyesult-Allamok","timestamp":"2025. január. 08. 07:09","title":"Trudeau: Annyi esélye sincs, mint egy hólabdának a pokolban, hogy Kanada az Egyesült Államok része legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"957056c2-f410-48dc-881e-d707287797b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bemutatta a Snapdragon X-et a Qualcomm; az új lapka ugyan az olcsóbb laptopokat és PC-ket célozza, de a teljesítmény terén így is figyelemre méltó.","shortLead":"Bemutatta a Snapdragon X-et a Qualcomm; az új lapka ugyan az olcsóbb laptopokat és PC-ket célozza, de a teljesítmény...","id":"20250107_qualcomm-snapdragon-x-arm-lapka-processzor-copilot-pc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/957056c2-f410-48dc-881e-d707287797b8.jpg","index":0,"item":"72d23bbf-53d2-4ef6-bc93-d7f49e074b00","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_qualcomm-snapdragon-x-arm-lapka-processzor-copilot-pc","timestamp":"2025. január. 07. 16:03","title":"Hatalmas változás jöhet az olcsóbb számítógépeknél – amelyikbe bekerül ez a lapka, az hasíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65865552-04bb-472b-a089-77bc00cd3043","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új robotporszívót mutatott be a CES 2025 kiállításon a kínai Roborock, ami egy pluszkarral parkolja el a földön fekvő tárgyakat.","shortLead":"Új robotporszívót mutatott be a CES 2025 kiállításon a kínai Roborock, ami egy pluszkarral parkolja el a földön fekvő...","id":"20250107_roborock-saros-z70-robotporszivo-kar-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65865552-04bb-472b-a089-77bc00cd3043.jpg","index":0,"item":"1707fa0c-9bd4-4e81-9355-3476b3149439","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_roborock-saros-z70-robotporszivo-kar-video","timestamp":"2025. január. 07. 10:03","title":"Nemcsak takarít, el is pakol az új kínai robotporszívó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e171d771-672d-41f3-b3a9-b08b7b65a51e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerberg ezentúl Donald Trump elnökkel vállvetve dolgozna. ","shortLead":"Mark Zuckerberg ezentúl Donald Trump elnökkel vállvetve dolgozna. ","id":"20250107_A-Meta-drasztikusan-csokkenti-a-cenzurat-a-platformjain","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e171d771-672d-41f3-b3a9-b08b7b65a51e.jpg","index":0,"item":"d19b19d6-2a11-470b-8e10-af534cb84cb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_A-Meta-drasztikusan-csokkenti-a-cenzurat-a-platformjain","timestamp":"2025. január. 07. 17:01","title":"A Facebookon megszüntetik a tényellenőrző csoportokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ea01c4-9c69-4417-b505-4df314892626","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Donald Trumptól várja az Orbán-kormány, hogy rendet tegyen az ügyben. Gulyás Gergely is úgy véli, “legfeljebb néhány hétig hatályos kisstílű és megalapozatlan bosszúról” van szó.","shortLead":"Donald Trumptól várja az Orbán-kormány, hogy rendet tegyen az ügyben. Gulyás Gergely is úgy véli, “legfeljebb...","id":"20250107_Itt-a-kormany-valasza-Rogan-szankcios-listara-kerulesere-pitianer-de-majd-az-uj-elnok-leveszi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0ea01c4-9c69-4417-b505-4df314892626.jpg","index":0,"item":"18b9858a-d66c-4a29-905d-639964d87134","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Itt-a-kormany-valasza-Rogan-szankcios-listara-kerulesere-pitianer-de-majd-az-uj-elnok-leveszi-ebx","timestamp":"2025. január. 07. 17:08","title":"Itt a kormány válasza Rogán szankciós listára kerülésére: pitiáner bosszú, de majd az új elnök leveszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]