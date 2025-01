Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e03b384a-3c30-4b38-aadf-653d2456ea60","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A 44 éves ír edző már alá is írta a szerződését.","shortLead":"A 44 éves ír edző már alá is írta a szerződését.","id":"20250106_Hivatalos-Robbie-Keane-Ferencvaros-vezetoedzo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e03b384a-3c30-4b38-aadf-653d2456ea60.jpg","index":0,"item":"34cf00c7-b337-4b79-ac16-76ce970df544","keywords":null,"link":"/sport/20250106_Hivatalos-Robbie-Keane-Ferencvaros-vezetoedzo","timestamp":"2025. január. 06. 16:02","title":"Hivatalos: Robbie Keane a Ferencváros vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6820e043-417b-4c11-8bee-eb40f20e1465","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Las Vegasban mutatta be a HMD az OffGrid nevű készüléket, ami műholdas kapcsolaton keresztül hív segítséget, ha bajba kerül a felhasználó.","shortLead":"Las Vegasban mutatta be a HMD az OffGrid nevű készüléket, ami műholdas kapcsolaton keresztül hív segítséget, ha bajba...","id":"20250106_hmd-offgrid-muholdas-kapcsolat-uzenetkuldes-eletmentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6820e043-417b-4c11-8bee-eb40f20e1465.jpg","index":0,"item":"7eff52e2-711d-45ba-8215-e940f54a2e27","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_hmd-offgrid-muholdas-kapcsolat-uzenetkuldes-eletmentes","timestamp":"2025. január. 06. 15:33","title":"Életet menthet a HMD új kütyüje, elég hozzá megnyomni egy gombot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3366e0a-f814-46d2-aff9-232c6779debf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő Golden Globe-díjátadós szettje indította el a találgatásokat.","shortLead":"A színésznő Golden Globe-díjátadós szettje indította el a találgatásokat.","id":"20250107_Zendayat-eljegyezhette-Tom-Holland","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3366e0a-f814-46d2-aff9-232c6779debf.jpg","index":0,"item":"ed8cfeb9-09b7-4cc1-af87-b0000aaa6a62","keywords":null,"link":"/elet/20250107_Zendayat-eljegyezhette-Tom-Holland","timestamp":"2025. január. 07. 16:17","title":"Éles szemű netezők szerint Tom Holland eljegyezhette Zendayát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3d6b17-d429-42ac-a2b4-94e70f2fef8d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A NER mindent megtesz azért, hogy az eddig számos poszton kipróbált Zalán János legyen a Kolibri Színház igazgatója. A fővárosnak az állammal kötött, december 31-ével lejárt színházfenntartási szerződését negyed évvel meghosszabbították, és valószínű, változatlan formában kötik újra.","shortLead":"A NER mindent megtesz azért, hogy az eddig számos poszton kipróbált Zalán János legyen a Kolibri Színház igazgatója...","id":"20250107_kolibri-szinhaz-igazgatoi-palyazat-tarsulat-nyilt-level-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f3d6b17-d429-42ac-a2b4-94e70f2fef8d.jpg","index":0,"item":"9ddcee7f-b5a2-419e-bad2-4b6cd27d67e9","keywords":null,"link":"/kultura/20250107_kolibri-szinhaz-igazgatoi-palyazat-tarsulat-nyilt-level-ebx","timestamp":"2025. január. 07. 16:45","title":"Eláruljuk, ki lesz három budapesti színház igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65865552-04bb-472b-a089-77bc00cd3043","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új robotporszívót mutatott be a CES 2025 kiállításon a kínai Roborock, ami egy pluszkarral parkolja el a földön fekvő tárgyakat.","shortLead":"Új robotporszívót mutatott be a CES 2025 kiállításon a kínai Roborock, ami egy pluszkarral parkolja el a földön fekvő...","id":"20250107_roborock-saros-z70-robotporszivo-kar-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65865552-04bb-472b-a089-77bc00cd3043.jpg","index":0,"item":"1707fa0c-9bd4-4e81-9355-3476b3149439","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_roborock-saros-z70-robotporszivo-kar-video","timestamp":"2025. január. 07. 10:03","title":"Nemcsak takarít, el is pakol az új kínai robotporszívó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07519cf2-14f1-4e8a-8195-d9ff66e2373d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Napjainkban valamilyen stresszhatás folyamatosan ér minket, a kérdés az, hogy van-e hatékony megküzdési stratégiánk. ","shortLead":"Napjainkban valamilyen stresszhatás folyamatosan ér minket, a kérdés az, hogy van-e hatékony megküzdési stratégiánk. ","id":"20250208_stressz-csokkentes-harmonia-termeszet-20-5-3-szabaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07519cf2-14f1-4e8a-8195-d9ff66e2373d.jpg","index":0,"item":"8e62ebfc-2fd0-4f02-9483-a0817c4eb21a","keywords":null,"link":"/elet/20250208_stressz-csokkentes-harmonia-termeszet-20-5-3-szabaly","timestamp":"2025. január. 08. 05:50","title":"Hogyan csökkenthetjük a stresszt, és lehetünk boldogabbak a 20-5-3 szabállyal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a9413d-afdb-4332-a71e-817d60518db4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"X. Frigyes döntése még a történészeket is meglepte. ","shortLead":"X. Frigyes döntése még a történészeket is meglepte. ","id":"20250106_Dan-kiraly-cimer-Trump-Gronland-USA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7a9413d-afdb-4332-a71e-817d60518db4.jpg","index":0,"item":"5858b7dd-483a-4548-956c-0b1dc1f9776f","keywords":null,"link":"/elet/20250106_Dan-kiraly-cimer-Trump-Gronland-USA","timestamp":"2025. január. 06. 17:59","title":"A dán király címert változtatott, miután Trump belengette, hogy Amerikának kell Grönland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc0e8c4-1363-4345-a70f-6e9c1b0b3aac","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Az egyre gyorsuló digitális világban a fintechszolgáltatások nemcsak az átlagos felhasználóknak, de a náluk jóval fiatalabbak számára is lehetővé teszik a mindennapi pénzügyek feletti kontroll gyakorlását. Ahogyan azt a költési mintázatainkon tapasztalhatjuk, valószínűleg sokan hálásak lettünk volna, ha a pénzügyek tudatos kezelésére már gyermekkorban ráirányítják a figyelmünket. Az OTP Bank ezt felismerve vezetett be új szolgáltatást, amely lehetővé teszi, hogy a szülők online, a saját mobiljukon nyissanak bankszámlát 14 év alatti gyermekeik számára. Az újítás céljairól és a fejlesztés kihívásairól Kuhárszki Andrással, az OTP Bank fejlesztési területéért felelős ügyvezető igazgatójával beszélgettünk, néhány gondolatot szentelve az OTP MobilBank egyéb fejlesztéseinek is.","shortLead":"Az egyre gyorsuló digitális világban a fintechszolgáltatások nemcsak az átlagos felhasználóknak, de a náluk jóval...","id":"20241129_A-penzugyi-tudatossagnak-nincs-also-korhatara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fc0e8c4-1363-4345-a70f-6e9c1b0b3aac.jpg","index":0,"item":"96a14850-cbb2-4982-899e-df6fe540d1e5","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241129_A-penzugyi-tudatossagnak-nincs-also-korhatara","timestamp":"2025. január. 07. 15:30","title":"A pénzügyi tudatosságnak nincs alsó korhatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]