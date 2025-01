Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4b93245b-7c63-456d-9638-7e38958b485f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A CES 2025 kiállításon mutatta be a L’Oréal a koreai NanoEntekkel közös fejlesztését, ami nagy segítség lehet a kozmetikai termékek használóinak. A piacra lépésre azonban egyelőre várni kell.","shortLead":"A CES 2025 kiállításon mutatta be a L’Oréal a koreai NanoEntekkel közös fejlesztését, ami nagy segítség lehet...","id":"20250106_loreal-cell-bioprint-borapolas-ces-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b93245b-7c63-456d-9638-7e38958b485f.jpg","index":0,"item":"edd5f0a3-5f56-4027-8cc0-0a02b0282364","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_loreal-cell-bioprint-borapolas-ces-2025","timestamp":"2025. január. 06. 16:03","title":"5 perc alatt megmondja a L'Oréal gépe, hogyan reagálhat a bőre a kozmetikumokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451ed3ef-580e-45ee-8b32-ccf8e347b022","c_author":"Gadó Gábor","category":"360","description":"Megengedheti-e magának a legmagasabb közjogi méltóság, hogy alkotmányellenesnek minősítse a hozzáértését megkérdőjelező kritikát? Gadó Gábor publicisztikája.","shortLead":"Megengedheti-e magának a legmagasabb közjogi méltóság, hogy alkotmányellenesnek minősítse a hozzáértését megkérdőjelező...","id":"20250107_Sulyok-tamas-magyar-peter-koztartsasagi-elnok-demokracia-gado-gabor-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/451ed3ef-580e-45ee-8b32-ccf8e347b022.jpg","index":0,"item":"4350e39a-0d28-4045-aaf0-6d73737f0841","keywords":null,"link":"/360/20250107_Sulyok-tamas-magyar-peter-koztartsasagi-elnok-demokracia-gado-gabor-velemeny","timestamp":"2025. január. 07. 16:20","title":"Az autoriter bábjátékos és Sulyok, a báb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Néhány hónap alatt több botrányt is magáénak tudhat az Apple értesítéseket összegző mesterséges intelligenciája, ami adott esetben nem létező dolgokat hallucinál. Most a cég is megszólalt, de a fő változtatás a probléma gyökerét nem kezeli.","shortLead":"Néhány hónap alatt több botrányt is magáénak tudhat az Apple értesítéseket összegző mesterséges intelligenciája, ami...","id":"20250107_apple-iphone-mesterseges-intelligencia-eszkoz-osszegzes-tevedesek-frissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed.jpg","index":0,"item":"54367a31-be60-4a5b-baef-3992c8053770","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_apple-iphone-mesterseges-intelligencia-eszkoz-osszegzes-tevedesek-frissites","timestamp":"2025. január. 07. 15:03","title":"Változtat az Apple az álhíreket mutató rendszerén, de nem úgy, mint elsőre gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b12a250c-2ec1-4790-8813-c81ec78c2523","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"A koronavírus után vészjósló arról olvasni, hogy ismét súlyosbodik a járványhelyzet Kínában, és még inkább pánikkeltő, ha maszkban ülő betegekről terjednek képek Pekingből. A HVG által megkérdezett virológus szerint azonban aggodalomra semmi ok, a HMPV nem Covid. ","shortLead":"A koronavírus után vészjósló arról olvasni, hogy ismét súlyosbodik a járványhelyzet Kínában, és még inkább pánikkeltő...","id":"20250108_Jarvany-virus-betegseg-Kina-laz-HMPV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b12a250c-2ec1-4790-8813-c81ec78c2523.jpg","index":0,"item":"c166824d-65de-4b7d-bc50-fcd6bf21fb2e","keywords":null,"link":"/360/20250108_Jarvany-virus-betegseg-Kina-laz-HMPV","timestamp":"2025. január. 08. 13:30","title":"Újabb Kínából érkező vírussal riogatnak, de van okunk félni a HMPV-től?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf8e8ca-3731-4a81-8bb1-05acac28948a","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Minél inkább elszigetelődik Magyarország, Kína és Oroszország annál inkább ki tudja használni a gyengeségét – írja Slawomir Sierakowski. ","shortLead":"Minél inkább elszigetelődik Magyarország, Kína és Oroszország annál inkább ki tudja használni a gyengeségét – írja...","id":"20250108_project-syndicate-orban-romanowski-lengyelorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adf8e8ca-3731-4a81-8bb1-05acac28948a.jpg","index":0,"item":"41402bb2-09e3-4736-946c-31876d4b5ef6","keywords":null,"link":"/360/20250108_project-syndicate-orban-romanowski-lengyelorszag","timestamp":"2025. január. 08. 07:30","title":"Slawomir Sierakowski a Project Syndicate-ben: Magyarország lesz a következő Belarusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a12779-18ad-4b8d-a2e7-37f6f6f01090","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Viszonylag sokan még a 300 ezres futásteljesítmény feletti autókat is bevállalják. ","shortLead":"Viszonylag sokan még a 300 ezres futásteljesítmény feletti autókat is bevállalják. ","id":"20250107_Tizenket-eves-auto-a-slager-a-magyar-hasznaltauto-piacon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67a12779-18ad-4b8d-a2e7-37f6f6f01090.jpg","index":0,"item":"fc3c68d1-3fe5-4cd1-b743-8e726feca70d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250107_Tizenket-eves-auto-a-slager-a-magyar-hasznaltauto-piacon","timestamp":"2025. január. 08. 07:43","title":"Tizenkét éves kocsi a sláger a magyar használtautó-piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45225617-a473-486c-ba31-2e1ffd4a7157","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Állítólag egy podcasthoz készít felvételeket.","shortLead":"Állítólag egy podcasthoz készít felvételeket.","id":"20250107_gronland-dania-donald-trump-fia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45225617-a473-486c-ba31-2e1ffd4a7157.jpg","index":0,"item":"5dda7e62-76ad-4c03-8db7-d4d6418d51dc","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_gronland-dania-donald-trump-fia","timestamp":"2025. január. 07. 08:01","title":"Grönlandra látogat Trump fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43920d01-276e-4a38-b782-5441c5a1e92b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több gamer újdonságot is bemutatott a Lenovo: egyrészt a Legion Go S kézikonzolt, mely SteamOS-t is futtathat, valamint egy megújult szoftvert és sok mást is.","shortLead":"Több gamer újdonságot is bemutatott a Lenovo: egyrészt a Legion Go S kézikonzolt, mely SteamOS-t is futtathat, valamint...","id":"20250108_lenovo-legion-go-s-uj-kezikonzol-steamos-teljesitmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43920d01-276e-4a38-b782-5441c5a1e92b.jpg","index":0,"item":"88d65ece-1749-43af-86d6-e239fffc13fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_lenovo-legion-go-s-uj-kezikonzol-steamos-teljesitmeny","timestamp":"2025. január. 08. 10:03","title":"Szédületes új kézikonzolt mutatott be a Lenovo – de már a következő nagy dobásukról is elárultak néhány dolgot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]