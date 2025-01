Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b2966f09-350f-444e-9984-c9340ca1252b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista Bruti is reagált Fábry Sándor szavaira, miután utóbbi kijelentette, hogy a Fidesz-kormánytól már semmit nem vár, főleg nem Kossuth-díjat.","shortLead":"A humorista Bruti is reagált Fábry Sándor szavaira, miután utóbbi kijelentette, hogy a Fidesz-kormánytól már semmit nem...","id":"20250108_Bruti-Fabry-Sandor-Kossuth-dij-Fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2966f09-350f-444e-9984-c9340ca1252b.jpg","index":0,"item":"849a1dd0-e45e-4b20-a7ce-964d9d0063c0","keywords":null,"link":"/elet/20250108_Bruti-Fabry-Sandor-Kossuth-dij-Fidesz","timestamp":"2025. január. 08. 20:08","title":"Bruti: Fábry Sándor mindig is megnevettetett, csak régen vele röhögtem, most meg rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ea01c4-9c69-4417-b505-4df314892626","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Donald Trumptól várja az Orbán-kormány, hogy rendet tegyen az ügyben. Gulyás Gergely is úgy véli, “legfeljebb néhány hétig hatályos kisstílű és megalapozatlan bosszúról” van szó.","shortLead":"Donald Trumptól várja az Orbán-kormány, hogy rendet tegyen az ügyben. Gulyás Gergely is úgy véli, “legfeljebb...","id":"20250107_Itt-a-kormany-valasza-Rogan-szankcios-listara-kerulesere-pitianer-de-majd-az-uj-elnok-leveszi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0ea01c4-9c69-4417-b505-4df314892626.jpg","index":0,"item":"18b9858a-d66c-4a29-905d-639964d87134","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Itt-a-kormany-valasza-Rogan-szankcios-listara-kerulesere-pitianer-de-majd-az-uj-elnok-leveszi-ebx","timestamp":"2025. január. 07. 17:08","title":"Itt a kormány válasza Rogán szankciós listára kerülésére: pitiáner bosszú, de majd az új elnök leveszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d1c0ef-0b3b-45e0-953f-4fa080801855","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A költségek nagy részét a Bethesda Kórház Alapítvány biztosította.","shortLead":"A költségek nagy részét a Bethesda Kórház Alapítvány biztosította.","id":"20250108_bethesda-gyermekkorhaz-beruhazas-uj-surgossegi-osztaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62d1c0ef-0b3b-45e0-953f-4fa080801855.jpg","index":0,"item":"b90e5d28-1f7d-4d17-8cdf-2fbe6c0ba6e2","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_bethesda-gyermekkorhaz-beruhazas-uj-surgossegi-osztaly","timestamp":"2025. január. 08. 14:59","title":"146 millió forintból új sürgősségi osztályt indított a Bethesda Gyermekkórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1bd31a-6b9d-4013-9a85-1dd95aa4fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két férfi és egy kutya nézte döbbenten, amint a bozóttűz körülveszi az otthonukat. Már két halottja van a katasztrófának, és legalább 30 ezer embert kellett evakuálni a környéken.","shortLead":"Két férfi és egy kutya nézte döbbenten, amint a bozóttűz körülveszi az otthonukat. Már két halottja van...","id":"20250108_Erdotuz-Los-Angeles-video-pusztitas-Hollywood","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e1bd31a-6b9d-4013-9a85-1dd95aa4fe3c.jpg","index":0,"item":"fc806284-281d-4f29-90fa-1fa61930f728","keywords":null,"link":"/elet/20250108_Erdotuz-Los-Angeles-video-pusztitas-Hollywood","timestamp":"2025. január. 08. 19:16","title":"Megdöbbentő videó mutatja, milyen, amikor egy elegáns házat körülzár a Los Angelesben pusztító pokoli tűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a669a36a-b32d-4e53-aa28-492e7215e7e6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az eredetileg tervezettnél kisebb mértékben és csak később emelkednek az energiamegtakarítási kvóták. Így az emelés nem jelenik meg az üzemanyagárakban. Ugyanakkor vége lehet a lakosság számára ingyenes födémszigetelési ajánlatoknak.","shortLead":"Az eredetileg tervezettnél kisebb mértékben és csak később emelkednek az energiamegtakarítási kvóták. Így az emelés nem...","id":"20250108_tetoszigeteles-energiamegtakaritasi-kvota-uzemanyagar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a669a36a-b32d-4e53-aa28-492e7215e7e6.jpg","index":0,"item":"ff520269-eeea-4663-bd14-f5ea0d4bf9ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_tetoszigeteles-energiamegtakaritasi-kvota-uzemanyagar","timestamp":"2025. január. 08. 14:38","title":"A kormány keresztbe tett az ingyenes tetőszigetelésnek, cserébe elmaradt a benzinárugrás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a78aea4e-c187-4065-9a51-0d00535458b1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Érdekes megállapításra jutottak kanadai és francia kutatók: napi öt percnyi extrém hidegnek való kitettség javíthatja az alvásminőséget.","shortLead":"Érdekes megállapításra jutottak kanadai és francia kutatók: napi öt percnyi extrém hidegnek való kitettség javíthatja...","id":"20250107_extrem-hideg-kriostimulacio-alvasminoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a78aea4e-c187-4065-9a51-0d00535458b1.jpg","index":0,"item":"87e82eb9-a70c-47b6-829d-85f18092024b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_extrem-hideg-kriostimulacio-alvasminoseg","timestamp":"2025. január. 07. 08:03","title":"Rosszul alszik? Ez az 5 perces módszer segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Több mint félórás küzdelemben sikerült újraéleszteni a diákot.","shortLead":"Több mint félórás küzdelemben sikerült újraéleszteni a diákot.","id":"20250108_iskola-szivmegallas-16-eves-lany-szarvas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549.jpg","index":0,"item":"2624718e-c495-440a-ae36-d1902aaa1f05","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_iskola-szivmegallas-16-eves-lany-szarvas","timestamp":"2025. január. 08. 05:58","title":"Az iskola bejáratánál állt meg a szíve egy 16 éves lánynak Szarvason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc8ea4b-c4dc-4158-8fae-f91e402425c9","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Óriási poén, hogy Rogán lenne a korrupció középpontja. Amerika így viccel.","shortLead":"Óriási poén, hogy Rogán lenne a korrupció középpontja. Amerika így viccel.","id":"20250108_A-kemenyen-szankcionalt-kisember-tota-w","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bc8ea4b-c4dc-4158-8fae-f91e402425c9.jpg","index":0,"item":"76511355-d50f-4e65-8c31-cd5b2b9f47e0","keywords":null,"link":"/360/20250108_A-kemenyen-szankcionalt-kisember-tota-w","timestamp":"2025. január. 08. 08:58","title":"Tóta W. Árpád: Rogán, a keményen szankcionált kisember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]