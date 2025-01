Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gibson háza porrá égett, de a csirkéi megmenekültek.","shortLead":"Gibson háza porrá égett, de a csirkéi megmenekültek.","id":"20250110_Mel-Gibson-haza-is-leegett-a-Los-Angeles-i-tuzveszben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7.jpg","index":0,"item":"4aa0e1cd-bb66-48ed-9280-9425f52284cb","keywords":null,"link":"/kultura/20250110_Mel-Gibson-haza-is-leegett-a-Los-Angeles-i-tuzveszben","timestamp":"2025. január. 10. 08:14","title":"Mel Gibson háza is leégett a Los Angeles-i tűzvészben, a színész egy másik sztárról is beszámolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79feb909-0aa1-48da-99dd-c9364fcd7ab4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több tucat magyar településen fordult meg 2022-es kinevezése óta David Pressman amerikai nagykövet, és tapasztalataira is hivatkozva állította, hogy az egész országot behálózza a korrupció. Rogán Antal kitiltását viszont konkrét ügyekkel nem indokolta, és az amerikai kormányzat sem árul el többet, csak általánosságban hivatkozik arra, hogy a miniszter stratégiai ágazatok ellenőrzéséért felel.","shortLead":"Több tucat magyar településen fordult meg 2022-es kinevezése óta David Pressman amerikai nagykövet, és tapasztalataira...","id":"20250109_David-pressman-korrupcio-rogan-antal-szankcios-lista-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79feb909-0aa1-48da-99dd-c9364fcd7ab4.jpg","index":0,"item":"06815e71-abbf-4a6c-a063-e481051b40ed","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_David-pressman-korrupcio-rogan-antal-szankcios-lista-ebx","timestamp":"2025. január. 09. 05:35","title":"Saját szemével is látta az amerikai nagykövet a magyarországi korrupció jelképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c764ea3-bee3-49b6-aefa-f9a60c1b6b39","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az 1121 Nm csúcsnyomatékú Chevrolet Corvette ZR1 ár-érték aránya egészen jónak mondható.","shortLead":"Az 1121 Nm csúcsnyomatékú Chevrolet Corvette ZR1 ár-érték aránya egészen jónak mondható.","id":"20250110_amikor-70-millio-forint-messze-nem-sok-egy-bivalyeros-uj-sportkocsiert-chevrolet-corvette-zr1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c764ea3-bee3-49b6-aefa-f9a60c1b6b39.jpg","index":0,"item":"bd3531fa-17c5-4a0e-acd8-ac89c19da6cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250110_amikor-70-millio-forint-messze-nem-sok-egy-bivalyeros-uj-sportkocsiert-chevrolet-corvette-zr1","timestamp":"2025. január. 10. 07:59","title":"70 millió forint baráti ár az 1000+ lóerős új Corvette-ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7e3fca-dfa7-442a-a2dd-bbd362ec9e62","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár házilag valaki már korábban elkészítette, idén hivatalos formában is megérkezik a Game Boy-konzol legós változata.","shortLead":"Bár házilag valaki már korábban elkészítette, idén hivatalos formában is megérkezik a Game Boy-konzol legós változata.","id":"20250110_nintendo-lego-game-boy-konzol-kockakbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be7e3fca-dfa7-442a-a2dd-bbd362ec9e62.jpg","index":0,"item":"58af69dc-a142-4afa-b861-d3ad1173e08d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250110_nintendo-lego-game-boy-konzol-kockakbol","timestamp":"2025. január. 10. 10:03","title":"Bejelentést tett a Nintendo: jön a Lego-kockákból épült Game Boy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 31-es főút érintett szakaszát lezárták.","shortLead":"A 31-es főút érintett szakaszát lezárták.","id":"20250110_Frontalisan-utkozott-egy-kisteherauto-es-egy-kocsi-Jaszjakohalmanal-harman-meghaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9.jpg","index":0,"item":"9ae3c087-73bf-4b0c-bc8c-343d956b2f60","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_Frontalisan-utkozott-egy-kisteherauto-es-egy-kocsi-Jaszjakohalmanal-harman-meghaltak","timestamp":"2025. január. 10. 07:07","title":"Frontálisan ütközött egy kisteherautó és egy kocsi Jászjákóhalmánál, hárman meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a195f73f-83ea-45ac-9116-866b8ad4c094","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Semmi sem az, aminek látszik. ","shortLead":"Semmi sem az, aminek látszik. ","id":"20250109_Megmagyarazta-Lazar-tarcaja-az-idoutazast-a-kinai-hatteru-magyar-legitarsasag-hatosagi-engedelyenel-hungary-airlines-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a195f73f-83ea-45ac-9116-866b8ad4c094.jpg","index":0,"item":"c964373f-6ccd-4499-88ce-17489ba96071","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_Megmagyarazta-Lazar-tarcaja-az-idoutazast-a-kinai-hatteru-magyar-legitarsasag-hatosagi-engedelyenel-hungary-airlines-ebx","timestamp":"2025. január. 09. 18:47","title":"Megmagyarázta Lázár tárcája az “időutazást” a kínai hátterű magyar légitársaság hatósági engedélyénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4169176c-b580-4f11-b3f2-2d3be3bd3957","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az összehasonlításuk azért leginkább almát a körtével eset, de így is figyelemre méltó a szereplésük. ","shortLead":"Az összehasonlításuk azért leginkább almát a körtével eset, de így is figyelemre méltó a szereplésük. ","id":"20250109_Eloszor-adtak-el-tobb-villany-Mustangot-mint-benzines-Mustangot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4169176c-b580-4f11-b3f2-2d3be3bd3957.jpg","index":0,"item":"b5e766f9-c61e-4cff-8ba5-eacd52467271","keywords":null,"link":"/cegauto/20250109_Eloszor-adtak-el-tobb-villany-Mustangot-mint-benzines-Mustangot","timestamp":"2025. január. 09. 11:31","title":"Először adtak el több villany-Mustangot, mint benzines Mustangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ea27154-ca6c-4aa6-bb57-59782fc2d8da","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ha a lángok átterjednek a Los Angeles-i régió sűrűn lakott részeire, a kárösszeg lényegesen magasabb is lehet.","shortLead":"Ha a lángok átterjednek a Los Angeles-i régió sűrűn lakott részeire, a kárösszeg lényegesen magasabb is lehet.","id":"20250109_kaliforniai-tuzvesz-50-milliard-dollar-kar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ea27154-ca6c-4aa6-bb57-59782fc2d8da.jpg","index":0,"item":"49583944-2363-42aa-af49-eef8bd8532b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_kaliforniai-tuzvesz-50-milliard-dollar-kar","timestamp":"2025. január. 09. 11:01","title":"Már most több mint 20 ezer milliárd forint kárt okozott a kaliforniai tűzvész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]